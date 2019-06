- At et kutt på 25 mill av 118 mill må gå ut over barna, er en passe kynisk retorikk

Det er vel mulig å omprioritere midlene slik at barn får sitt?

Av Bjørn Arne Kleppe

Med tanke på hvor mye etterslep det er med vedlikehold av gatene i Oslo, er det vanskelig å forstå hva som er viktig for Oslo by og deres innbyggere om hva som er viktig for byrådet som forvalter folks penger.

At et kutt på 25 millioner av 118 millioner kroner må gå ut over barna, er en passe kynisk retorikk. Det er vel mulig å omprioritere midlene slik at barn får sitt?

Man kan også bruke penger på å sikre rent vann til Oslos borgere, eller bruke penger på å planlegge utskifting av gamle vannrør.

Det er skrevet mye om Oslo kommune og unødvendig pengebruk. Det er bra det blir belyst, men det får aldri noen konsekvenser, og det er trist.

Pressen gjør en god jobb og avslører mange «Bør Børson»-tilstander, med høy sigarføring og dyre flyreiser til den sørlige halvkule for å gå på kurs. Utrolig at dette ikke blir stoppet. Det blir ikke bedre når de ansvarlige for «festen» arrogant avfeier det nærmest som: « sånn er det bare»!

Jeg tror vi trenger pålegg om kurs i moral og etikk, til «kortreiste lokaler», for alle som ikke begriper at den pengesekken de forvalter tilhører dem som betaler skatt.