- Avengers: Infinity War er helt episk

De første reaksjonene har kommet på storfilmen Avengers: Infinity War.

Onsdag 25. april har storfilmen Avengers: Infinity War premiere i Norge, og de første norske anmeldelsene er fortsatt ikke publisert.

På Twitter har derimot flere som hevder å ha sett filmen nå lagt ut sin mening om filmen, og mange av tilbakemeldingene på filmen er svært positive.

- I am overwhelmed. The movie is epic beyond compare. LOVED it. My legs are still shaking. It’s a gigantic @Marvel masterpiece, skriver ThatKevinSmith på Twitter.

#AvengersInfinityWar: #Marvel puts it all on the table and wipes it off. Stress-inducing, full of dread, darker than usual, yet, funny as hell and super entertaining. Terrifying Thanos razes the ground without mercy. Blockbuster noise? Yes, but with emotional stakes attached. pic.twitter.com/3zWP5LtCCk — Rodrigo Perez 🎬📺🎥 (@YrOnlyHope) April 24, 2018

Her er flere reaksjoner fra folk som hevder å ha sett filmen:

I saw #AvengersInfinityWar earlier tonight and I can say that it delivers. There's a lot of really fun character interactions, some cool action moments (Thor's powers, Iron Man's suit), and a few powerful emotional beats. Most of the humor is 👌🏻 Also Captain America is 💥 pic.twitter.com/WoZNPDpGXk — Molly Freeman (@mollyrockit) April 24, 2018

AVENGERS: INFINITY WAR is basically CAPTAIN AMERICA: CIVIL WAR times 20, except with less hero-on-hero fighting. I think people who loved the airport fight in CIVIL WAR like I did will go nuts for this film, and people who were bored will be 20 times as bored here. #InfinityWar — Tasha Robinson (@TashaRobinson) April 24, 2018

Flere medier har nå begynt å publisere folks reaksjoner om filmen.

Dette skriver de:

ew.com: First Avengers: Infinity War reactions are in: 'Impressive,' 'thrilling,' 'the real deal'

Variety: Avengers: Infinity War’ First Reactions: ‘Marvel Puts It All on the Table

cnet.com: Avengers: Infinity War reactions are in and it's 'jaw-dropping' and 'epic'

slashfilm.com: Avengers: Infinity War’ Early Buzz: Super Entertaining, But Not Without Its Flaws

På nettsiden imdb.com ligger filmen foreløpig inne med karakteren 9,6, noe som er særdeles høyt, men det er uklart om listen kan være manipulert.

PS! Side2 har sett filmen og kommer med en anmeldelse av filmen rundt midnatt natt til onsdag.

Se traileren til filmen her:

