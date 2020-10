- Både Frihetsgudinnen og Trump har vendt dem ryggen

President Donald Trump strammer grepet ytterligere, og rundt 400.000 flyktninger og innvandrere risikerer utkastelse.

LIBERTY ISLAND - NEW YORK: - Noen ting har ikke forandret seg. Amerika er fortsatt en nasjon med immigranter, og New York er fortsatt en inngangsport for mange av dem.

Det er meldingen som kommer ut av høyttaleren mens jeg sitter ombord på båten som frakter turister mellom Manhattan og Liberty Island, øya hvor Frihetsgudinnen står - og Ellis Island, stedet der millioner av immigranter satte føttene på amerikansk jord for første gang.

USA er et land bygd opp på innvandrere. Av en befolkning på 331 millioner mennesker, bor det hele 40 millioner mennesker i landet i dag som ikke er født i USA. Foto: Morten Ø. Karlsen, Nettavisen

Les også: Advarer: - Trump er på vei til å vinne valget

40 millioner er ikke født i USA

Frihetsgudinnen er symbol på frihet og demokrati, men er også et symbol for alle de millioner av innvandrere som kom til USA fra slutten av 1900-tallet og til midten av forrige århundre.

Mellom 1. januar 1892 og til den ble stengt i november 1954, passerte mer enn 20 millioner immigranter Frihetsgudinnen og den føderale immigrasjonsstasjonen Ellis Island.

Ellis Island. Foto: Morten Ø. Karlsen, Nettavisen

USA er et land bygd opp på innvandrere, og av en befolkning på 331 millioner mennesker, bor det hele 40 millioner mennesker i landet i dag som ikke er født i USA. Det betyr at rundt en femtedel av alle innvandrere i verden oppholder seg i USA, ifølge Pew Research Center.

- Trump vender ryggen til innvandrerne

Men ikke alle er like enige i at USA fortsatt er et land av og for innvandrere.

- Både Frihetsgudinnen og Trump vender ryggen til innvandrerne. Men ikke bare dem, men hele det konservative partiet snur dem ryggen. Trump er en del av det, men det gjelder også Kongressen og det republikanske partiet, sier «Jonathan».

Av en befolkning på 331 millioner mennesker, bor det hele 40 millioner i USA som ikke er født i landet. Foto: Morten Ø. Karlsen, Nettavisen

Han er 26 år gammel og en av svært få turister jeg nettopp tilbragt et par timer med sammen på Liberty Island. «Jonathan» fra Kentucky og jobber i det amerikanske Forsvaret. Han ønsker ikke å stå frem med fullt navn og bilde, av frykt for reaksjoner siden han uttaler seg politisk.

- Det vil kunne få konsekvenser for meg, sier han.

Sjokkerende nok var det bare et titalls andre besøkende ute på øya sammen med oss. For ingenting er som normalt lenger i New York. Turismen er på er lavpunkt. For å komme meg ut på øya, trengte jeg ikke stå billettkø engang.

Turismen er på et bunnivå i New York. Det var ingen kø i billettluken ut til Frihetsgudinnen da jeg skulle ut dit. Foto: Morten Ø. Karlsen, Nettavisen

En annen ting som er på et lavpunkt er innvandringen til USA. Nylig bestemte Trump seg for å senke antall immigranter som får slippe inn i USA det neste året fra 18.000 til 15.000. Trump-administrasjonen gjorde endringene bare 34 minutter før fristen var ute 1. oktober i år, melder AP.

54.771 arrestert ved USA-grensen i september

Men selv om antallet som får kommer inn er rekordlavt, står det rekordmange og banker på døren. Eller rettere sagt, som prøver å komme seg over grensen. I august i år ble hele 50.000 innvandrere pågrepet og arrestert ved grensen i til USA.

Les også Hun er 15 år og gravid - og står midt oppe i Trumps flyktningmareritt

Tall fra september viser at dette tallet er økende. Hele 54.771 personer ble nemlig arrestert da de forsøkte å komme over den sørlige grensen til USA i september, inkludert 3756 barn som kom alene. Det er en økning på 16 prosent fra august, og betyr at trykket på grensen øker for femte måneden på rad, etter at det i april bare ble arrestert 16.1832 personer på grensen.

Les også: Sjokktall: - Intet land tåler en slik innvandring

Ifølge Forbes ble nesten 90 prosent av de som ble arrestert på grensen september fraktet tilbake til Mexico igjen og løslatt.

Gunnar Stavrum: Trump vil ha de rike og høyt utdannede innvandrerne - ikke familiegjenforening

Flere flyktninger er på vei

Men det at mange blir tatt hånd om på grensen, betyr ikke at folk lar seg stoppe. I begynnelsen av oktober satte hundrevis av flyktninger fra Honduras kursen mot grensen til Guatemala, som et steg på veien mot USA-grensen.

Her ser vi en flyktning fra Honduras som blir taklet av meksikanske grensevakter på grensen mellom Tecun Uman i Guatemala og Ciudad Hidalgo i Mexico tildigere i år. Foto: ISAAC GUZMAN / AFP

Det skjer to uker etter at Guatemala åpnet grensene igjen etter at den har vært stengt i forbindelse med pandemien.

Flyktningene er desperate og ifølge FN har rundt 34 millioner jobber forsvunnet i Latin-Amerika som en følge av pandemien, noe som, gjør området til et av det verste i verden med tanke på tap av arbeidsplasser.

Vil utvise 400.000 mennesker

I tillegg jobber Trump-administrasjonen med å få utvist flere hundre tusen flyktninger som har kommet til landet fra rundt om i verden de siste tiårene. I midten av september ble det nemlig også klart at rundt 400.000 innvandrere kan bli tvunget til å forlate USA, etter at en domstol avgjorde at Trump hadde rett til å fjerne deres midlertidige beskyttelsesstatus, skriver New York Times.

Her er det snakk om rundt 400.000 personer fra land som El Salvador og Haiti som fikk midlertidig beskyttelsesstatus etter å ha flyktet fra naturkatastrofer og krig.

Beskyttelsesordningen har gjort at noen av de som har falt inn under ordningen har kunne bo i flere tiår i USA. Totalt ti land ligger under beskyttelsesordningen, men avgjørelsen i midten av september gjelder hovedsaklig personer fra El Salvador, Haiti, Nicaragua og Sudan.

Om Trump gjennomfører disse planene, kan det ifølge New York Times også føre til at mange familie blir splittet, da disse personene skal ha fått rundt 200.000 barn mens de har oppholdt seg i USA.

Les også: Hevder han har tre mobiltelefoner med hemmelige bevis mot Joe Biden

Trump-administrasjonen har avtalt å opprettholde ordningen frem til 5. mars 2021 når det gjelder folk som er kommet hit fra Haiti, Nicaragua og Sudan, og frem til november 2021 for folk fra El Salvador.

Les også: De hemmelige Biden-epostene: - Hysterisk

- Håper Biden vinner valget

Tom Jawetz, visepresidenten for innvandringspolitikk ved Center for American Progress sier til avisen at håpet nå er at Trump taper valget i november, og at ordningen blir opprettholdt av den nye administrasjonen.

- Jeg håper og tror også at Biden vinner valget. Han leder stort på meningsmålingene. Jeg tror demokratene også vinner senatet, sier Jonathan.

Et gjennomsnitt av de siste landsdekkende meningsmålingene denne uken gir Joe Biden en oppslutning på 51,3 prosent, mot 42,4 prosent for Donald Trump. Foto: Brendan Smialowski] [jim Watson (AFP)

Tom Jawetz, som er er visepresident for vice president for innvandringspolitikk ved Center for American Progress, gjør et stort poeng av hvilken arbeidskraft innvandrerne er og har vært i USA.

- I løpet av de siste 6 1/2 månedene, mens mange av oss har bunkret oss opp i våre hjem, har millioner av innvandrere - akkurat som millioner av andre amerikanere - utsatt seg selv og familien sin for en personlig risiko for å utføre jobber som er avgjørende for funksjonen til landet, skriver Jawetz i en kommentar.

Les: Helt Texas. Trump og Biden likt på fersk måling i ny vippestat

10,5 millioner papirløse innvandrere i USA

Han viser til den ferskeste dataene fra American Community Survey fra 2016 til 2018, hvor det anslås at det finnes rundt 10,5 millioner papirløse innvandrere i USA i dag, hvorav rundt 7 millioner er i arbeid.

Les: USA finner ikke foreldrene til 545 migrantbarn

Av disse er nesten tre fjerdedeler - anslagsvis 5 millioner mennesker - som gjør jobber som anses som essensielle for landets kritiske infrastruktur i henhold til US Department of Homeland Security's Cybersecurity and International Security Agency (DHS CISA) siste veiledning, sier Jawetz.

Han viser blant annet også til at rundt 389.000 av disse udokumenterte innvandrerne jobber i landbruket eller med foredling av mat til amerikanerne, og at ytterligere 225.000 udokumenterte innvandrere jobber som leger, sykepleiere eller i hjemmesykepleien.

Les også Pinlige bilder offentliggjort: Rudy Giuliani ble lokket i felle av komikeren Sacha Baron Cohen

Vil skanne øyne og håndflater

Ifølge Reuters jobber også Trump-administrasjonen med et forslag om å hente inn biometriske data fra enda flere innvandrere.

I tillegg til DNA og andre biometriske data ønsker Department of Homeland Security (DHS) nå å inkludere scanning av øyne, ta lydopptak av stemmer og avtrykk av håndflater til innvandrere som kommer til USA. Foto: AP Photo/Denis Poroy

De har foreslått en omfattende utvidelse av innsamling av DNA og andre biometriske data om innvandrere, som ikke bare skal gjelde de som blir pågrepet, men også såkalte US citizen sponsors og andre innvandrere.

I tillegg til DNA og andre biometriske data ønsker Department of Homeland Security (DHS) nå å inkludere scanning av øyne, ta lydopptak av stemmer og avtrykk av håndflater, melder Reuters.

Les: Hunter Biden - mirakelet som kan redde Trump?

80 prosent dyrere å søke statsborgerskap

Trump-administrasjonen vil også gjøre det dyrere å søke statsborgerskap og få andre innvandringsfordeler.

U.S. Citizenship and Immigration Services planlegger å øke kostnadene ved å søke statsborgerskap med mer enn 80 prosent, fra 640 dollar til 1170 dollar, eller fra 5900 kroner til 10.800 kroner. En føderal dommer i California har derimot satt en foreløpig stopper for denne prisøkningen, etter at en koalisjon av organisasjoner som jobber for innvandreres rettigheter tok saken til retten, melder Laist.com

Les: Amerikanske medier: Trump er ond, og Biden er god. Alt annet er fake news

Rekordmange innvandrere døde i varetekt

Ferske tall viser også dystre tall når det gjelder antall personer som har dødd mens de var i varetekt hos den amerikanske immigrasjonsmyndigheten ICE.

Her legger aktivisten Camila Rojas ned blomster til minne om Kuan Hui Lee i Miami i midten av august i år. Lee var en 51 år gammel mann fra Taiwan som døde mens han satt i varetekt hos Immigration and Customs and Enforcement (ICE) ved Krome Service Processing Center. Foto: Joe Raedle/Getty Images/AFP

Tall offentliggjort 1. oktober viser at hele 21 personer døde i deres varetekt i inneværende år. Det er dobbelt så mange som i 2019 og det høyeste antall døde på 15 år. Ifølge CNN var også en tredjedel av de som døde smittet av koronaviruset.

Les også: Slik stemmer velgerne i USA

545 barn skilt fra sin foreldre

Nye tall viser også at 545 innvandrerbarn som nå er i varetekt hos amerikanske myndigheter har blitt adskilt fra sine foreldre i perioden 2017-2018, melder CNN.

Så mange som to tredjedeler av foreldrene til disse barna skal ha blitt deportert ut av landet igjen, og advokater jobber nå med å få gjenforent barna med sine foreldre.

Disse barn ble også tema under TV-debatten mellom Biden og Trump denne uken.

- Vi blir latter­liggjort som nasjon på grunn av dette, uttalte Biden.

Les mer: - Vi blir latter­liggjort som nasjon på grunn av dette

Mexico betaler ikke for muren

Donald Trump snakker ikke så mye om muren som før, men der pågår det fortsatt arbeid. Ifølge Reuters har Trump-administrasjonen fullført 443 kilometer av muren, og har som mål å ha satt opp 720 kilometer med mur før utgangen av året.

Ifølge Reuters har Trump-administrasjonen fullført 443 kilometer av muren ved grensen mot Mexico. Her er president Donald Trump ved muren mot Mexico og San Luis i Arizona i juni i år. Foto: SAUL LOEB / AFP

Reuters skriver at det meste av arbeidet med denne muren dreier seg om å forsterke eksisterende strukturer. De skriver også at Mexico har nektet å betale for muren og at det meste av milliardmidlene hentes fra Pentagon.

Innførte innreiseforbud for seks land

Etter at Trump ble valgt til president innførte han et omstridt innreiseforbud som hadde som mål å begrense eller hindre statsborgere fra seks hovedsakelig muslimske land i å reise til USA. De seks landene er Tsjad, Iran, Libya, Somalia, Syria og Jemen.

Les også: Trump ber kvinnelige demokrater med innvandrerbakgrunn forlate USA

Ferske tall viser nå at mer enn 41.000 personer som søker om innvandring eller visa fra disse landene rammes av innreiseforbudet, viser tall fra det amerikanske utenriksdepartementet. Ifølge Reuters er utstedelse av antall innvandringsvisum for Iranere ned med hele 80 prosent i årene 2016 til 2019.

Les: Ronald Reagans sønn: - Pappa ville vært forferdet og sjokkert

- USA er ikke mulighetenes land lenger

Dette er ikke mitt barndoms Amerika, mulighetenes land, sier Iraneren Masoud Abdi i Illinois, som kom til USA i 2010, og som ikke har sett sin kone siden 1. februar 2017 på grunn av innreiseforbudet.

- Det er ikke et mulighetenes land for meg. Jeg sitter fast her og min kone sitter fast i Iran, sier han til Reuters.

Iranske Shima Montakhabi, som er en farmasøytisk forsker, venter fortsatt på innreisetillatelse for å kunne komme til USA og leve sammen med ektemannen Masoud Abdi. På grunn av president Trumps innreiseforbud, har de to vært adskilt siden februar 2017. Bildet er tatt 13. september 2020 hjemme hos Masoud Abdi i Illinois. Foto: REUTERS/Moe Zoyari

Han fikk oppholdstillatelse og såkalt grønt kort i 2010, og var i Iran sammen med kona og ventet på hennes visum til USA, da innreiseforbudet kom. I panikk dro han til USA for ikke å miste sitt oppholdstillatelse og jobb i USA.

Kona, Shima Montakhabi, som er en farmasøytisk forsker, venter fortsatt på innreisetillatelse for å kunne komme til USA og leve sammen med ektemannen.

Les også: Trump har gitt ordre om å skyte mot iranske marinefartøy

Men dette ser ikke ut til å løse seg raskt. Paret ble nemlig rammet av et nytt forbud da Trump-administrasjonen i april i år stoppet utstedelsen av nesten alle nye familiebaserte grønne kort til utgangen av året for å beskytte amerikanske arbeidsplasser under pandemien. Ektefeller er unntatt fra dette, men Abdi venter fortsatt på en naturalisering, ifølge Reuters - en prosess som bortimot har doblet seg i behandlingstid.

Les også - Dette er en kjempetabbe av Donald Trump

Biden vil oppheve innreiseforbundet

Joe Biden har sagt at han har planer om å oppheve dette innreiseforbudet om han blir valgt til president.

- Jeg mener også at dette forbudet bør oppheves, sier Jonathan.

- Jo mer mangfold dess bedre, uansett hvilken kultur de kommer fra. Når samfunnet bare består et trangsynt folkeslag, så er ikke det noen godt miljø å leve i. Man må ha folk fra flere raser og religioner, da får man et samfunn hvor folk er mer tolerante og aksepterende overfor hverandre, sier Jonathan.

26-åringen får også støtte av en undersøkelse fra i sommer som viser at amerikanere ønsker mer innvandring fremfor mindre innvandring for første gang siden 1965.

Les også: Bevegelse i velgermassen kan være gode nyheter for Trump

Innvandring i skyggen av pandemien

Asyl og innvandringspolitikk ser derimot ikke an til å nå opp under årets presidentvalg. Det kommer fullstendig i skyggen av pandemien og dens følger.

En fersk undersøkelse fra CNBC/Change viser at det nå bare 15 prosent av velgerne som setter innvandring øverst på listen over ting som er viktige for dem i forbindelse med valget, mens henholdsvis 40 og 39 prosent mener økonomi og koronaviruset er det viktigste.

Asyl og innvandringspolitikk har kommet fullstendig i skyggen av pandemien og dens følger under årets presidentvalg. Foto: Morten Ø. Karlsen, Nettavisen

- Innvandring har ikke direkte vært noen sak – det har kommet helt i skyggen av pandemien. Men i 2016 var det signatursaken til Donald Trump. Det var Mexico-muren som skilte Trump saksmessig ut fra de andre, sier USA-eksperten og Norce-forskeren Hilmar Mjelde.

- Indirekte er det likevel en sak. Under Trump har Republikanerne blitt et nasjonalkonservativt parti a la Front National, Sverigedemokratene, Dansk Folkeparti med flere. Innvandringsmotstand er den viktigste saken for denne type partier, selv om bildet er mer komplekst enn som så i USA, ser Mjelde.

- Donald Trump ligger nå an til å gjøre det overraskende bra blant latinamerikanske velgere. Og innvandringspolitikken støter bort høyt utdannede hvite velgere. Derfor snakker ikke Trump om innvandring nå, sier USA-eksperten Hilmar Mjelde. Foto: Justin Sullivan/Getty Images/AFP

- Trump har innfridd på innvandring

- Innvandring er et saksfelt det Trump virkelig har innfridd. Han har strammet inn USAs innvandringspolitikk kraftig. Det var fanesaken hans i 2016, og en skulle vente det var høyt på skrytelisten hans, sier USA-eksperten.

- Men Trump ligger nå an til å gjøre det overraskende bra blant latinamerikanske velgere. Og innvandringspolitikken støter bort høyt utdannede hvite velgere. Derfor snakker ikke Trump om innvandring nå, sier Mjelde.

- Misliker at den hvite majoriteten krymper

Han sier mye av uroen vi ser i dag skyldes etnisk konflikt i USA.

- Trumps kjernevelgere misliker at den hvite majoriteten krymper. Trumpisme er hvit identitetspolitikk, altså en etnisk sjåvinisme som virker politisk mobiliserende, sier Mjelde.

- Trump har tatt kraftfulle grep for å stramme inn både ulovlig og lovlig innvandring i løpet av de fire siste årene. Mye av det er relativt lett reverserbart for en eventuell president Biden. Spørsmålet er i større grad om Republikanerne vil stå for samme politikk etter Trump. Det er i alle fall en politikk den republikanske grasroten støtter – det var derfor Trump vant nominasjonen i 2016. Han ga grasroten det de ville ha, sier Mjelde.

- Trumps kjernevelgere misliker at den hvite majoriteten krymper. Trumpisme er hvit identitetspolitikk, altså en etnisk sjåvinisme som virker politisk mobiliserende, sier USA-eksperten Hilmar Mjelde. Foto: REUTERS/Carlos Barria

- Biden vil nok reversere mye av Trumps innvandringspolitikk. Men kanskje ikke når det gjelder Mexico-grensen. USA har lenge manglet operativ kontroll der, og det skaper enorme ressursmessige og logistiske utfordringer for USA. Også Biden er opptatt av at USA skal kontrollere sin egen sørgrense, selv om venstresiden krever en annen og mer liberal politikk, sier USA-eksperten Mjelde.

- Er USA fortsatt et land av og for immigranter?

- Ja, USA er og blir et land av innvandrere. Men jo eldre USA blir, kan den delen av egenidentiteten svekkes. Det vokser frem et tysk nasjonsbegrep som vektlegger røtter og historie, heller enn tilslutning til abstrakte liberaldemokratiske idealer. Det sistnevnte er det som kalles det franske nasjonsbegrepet, sier USA-eksperten Hilmar Mjelde.



Jonathan har også samme oppfatning.

- Jeg mener det, men vi beveger oss bort fra det. Jeg tror vi er på vei ned en sti som, om det fortsetter som nå som vi har gjort de fire siste årene spesielt, så blir vi trolig ikke et land av og for immigranter i fremtiden. Vi må snu dette, om ikke havner vi i trøbbel, sier Jonathan.