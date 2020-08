- Bare politiet er ansvarlig for politivold

I en tekst i Nettavisen omtales jeg som en av flere «forvirrede og uansvarlige antirasister», skriver redaktøren i Radikal Portal i sitt tilsvar.

Av Joakim Møllersen, redaktør i Radikal Portal

Dette er en kommentar. Det er skribentens holdning som kommer til uttrykk.

Det er Shakeel Rehman som mener at vi «skylder alle uforbeholdent på politiet». Hele teksten bærer preg av en rekke beskyldninger som han knapt prøver å dekke ved å vise til utsagn eller sitater.

Grunnen til det er ganske enkelt at det ikke finnes hold i det han anklager oss for.

Ubegrunnede karakteristikker

Rehman skriver at vi må «konsekvent ta avstand fra vold», at «rettssikkerhet for individet burde være i DNA-et», han hevder vi viser «aksept for intoleranse og vold», samt «autoritær aksept for vold». Han er som sagt ute av stand til konkret å knytte dette til noe jeg har sagt eller skrevet, men ironisk nok passer faktisk hans egne beskyldninger svært godt mot ham sjøl.

Bakgrunnen for Rehmans angrep er at Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN) hadde markering på torget på Furuset, en arbeiderklassebydel i Oslo med høy andel folk av minoritetsbakgrunn.

Som vane er, og som seg hør og bør, møtte antirasister opp for å demonstrere.

Skulle jødene fulgt Rehmans metode, burde de slått ring om Hitler før han kom til makta.

Hatefulle budskap og «fredens ring»

SIAN predikerer etnisk rensing av muslimer. De er sjeldent mer enn en håndfull på sine markeringer.

Likevel mener politiet det er til det beste at disse får sette opp svære lydanlegg som bærer langt utover torget - hvorfra de sender ut sitt budskap av hat og det som må betegnes som rein trakassering av mange av tilhørerne.

I et tidligere innlegg sier Rehman at man ikke bør protestere, men heller vise toleranse. Han vil at muslimer, altså de som SIAN vil utsette for etnisk rensing, skal «lage en «fredens ring» rundt dem». Dette mens de hører på utsagn som:

«De mest vanlige typene islamsk atferd i vår tid er trakassering, det er intoleranse, hat, vold, voldtekt og plyndring.»

Politi-fiendtlig innstilling før det startet

Skulle jødene fulgt Rehmans metode, burde de slått ring om Hitler før han kom til makta.

På Furuset var politiet fiendtlig innstilt til antirasistene før markeringa var i gang.

Folk blei ransaket og fratatt roperter og annet som kunne brukes for å lage lyd, altså en soleklar innskrenking av deres ytringsfrihet.

Politiet rei med hester blant demonstrantene, og det så ut som Furuset var under beleiring.

Politiet rir mot folkemengden, kjører bilene sine rett mot antirasistene og skyter tåregassgranater. Mange sier det kun var flaks at de ikke blei meid ned. Barn blei arrestert.

Etter at politiet hadde trua folk med tåregass, fikk en av dem et flagg i ansiktet som svar. Etter dette utspilte det seg scener vi kjenner igjen fra land vi ikke liker å sammenligne oss med.

Hester, biler og tåregass mot folk

Politiet spruter tåregass på folk som åpenbart ikke utgjør noen fare. Mange av dem barn. Politiet rir mot folkemengden, kjører bilene sine rett mot antirasistene og skyter tåregassgranater.

Mange sier det kun var flaks at de ikke blei meid ned. Barn blei arrestert. Vitnesbyrd forteller at det også gjaldt barn som ikke hadde gjort annet enn å ta i bruk sin ytringsfrihet, og ikke ville forlate plassen når de fikk beskjed om det.

Joakim Møllersen, redaktør i Radikal Portal, var selv til stede på Furuset i Oslo 15. august under SIAN-demonstrasjonen. Foto: (Radikal Portal)

Det var i denne konteksten at en fredelig demonstrasjon utartet, og vi så steinkasting mot politibiler. Hvis det skulle være noen tvil om det, så har det over beskrevne et navn: politivold.

Og det er én - og kun én part - som er ansvarlig for politivold; og det er politiet.

Samme scenario i Bergen

Vi så det samme skje på Festplassen i Bergen. Mens SIAN brølte at antirasistene skulle skytes og at det var krig, spruta politiet tåregass vilkårlig på fredelige antirasister.

En sjokkerende video viser blant annet en 14 år gammel jente som får en svær dose midt i ansiktet, tilsynelatende som hevn for at hun sier noe politiet ikke liker.

Når Rehman ber andre «konsekvent ta avstand fra vold» bør han se seg i speilet. For sjøl skryter han av politiet når de gasser barneskoleelever. Det er vold.

- Ingen respekt for barns rettssikkerhet

Rehman gir oss en oppvisning i «aksept for intoleranse og vold», da jenta ikke har gjort annet enn å bruke sin ytringsfrihet. Det er lett å være enig i at «rettssikkerhet for individet burde være i DNA-et», men Rehman makter ikke å vise noen respekt for rettsikkerheta til jenta og de andre barna som blei arrestert.

Anklagene til Rehman har i så måte ikke noe hold i virkeligheta. De er reine feberfantasier og et ekko av SIANs grunnløse anklager mot den antirasistiske venstresida.

Vern av demonstranter - ikke undertrykke dem

Når politiet utafor landets grenser tyr til vold mot demonstranter reagerer vi ofte med avsky og fordømmelse. Det være seg om det er mot antirasister i USA, demokratiforkjempere i Hviterussland eller regimemotstandere i Chile. Det er bra, for politiet skal verne om demonstranters rett til å bruke sin ytringsfrihet, ikke undertrykke den.

Rehman gjør seg skyldig i en blind tro på at politiets maktbruk er riktig framgansmåte. For å si det med hans egne ord er dette en «autoritær aksept for vold».

Rehmans innsats i etterkant av hendelsene på Furuset og Festplassen er ikke annet enn et nedrig angrep på antirasisme og servil støtte til politivold.

Dette er i tråd med hva han har gjort tidligere, som da Noman Mubashir berettet om sine opplevelser med rasisme, og «Puls-Yngvar» fortalte at han hadde blitt kalt en «helvetes svarting».

Rehmans svar var at de «skal være forsiktige med å stigmatisere» og at «Det er rasistisk å stemple Norge som rasistisk».

Bidrar til ytterligere stigmatisering

Rehman beskylder en rekke personer, deriblant flere muslimer, for å mangle «omtanke for muslimers omdømme». Sjøl legger han ut om at «muslimer står igjen som tapere», «sint muslimsk ungdom … angriper politiet med vold», «unge muslimer som fotsoldater» og «brutalt slått ned av sinte unge muslimer». Rehman går ut i fra at voldsutøverne er muslimske - uten noen som helst forklaring.

Når takken for å ta i bruk ytringsfriheta si er tåregass, arrestasjon og stripsing, blir Rehmans ord om «toleranse, åpenhet og demokrati» tomme.

Jeg vil påstå at det er et betydelig bidrag til det han kaller «stigmatisering av muslimer som voldelige».

Voldsbruk på venstresiden

Jeg har aldri møtt noen på venstresida eller i antirasismen som mener at saken vår skal vinnes eller utkjempes med scener som vi de siste ukene har sett i Oslo og Bergen.

Såvidt meg bekjent har ingen toneangivende personer eller organisasjoner på venstresida tatt til orde for voldsbruk på antirasistiske markeringer. Det har heller ikke skjedd i etterkant av de omtalte hendelsene.

Det er fullstendig ukontroversielt at slikt er uønska. Anklagene til Rehman har i så måte ikke noe hold i virkeligheta. De er reine feberfantasier og et ekko av SIANs grunnløse anklager mot den antirasistiske venstresida.

Når tåregass er takken for demokrati

I Bergensavisen 24. august forteller Natalie, Shahid og Peria på 13 og 14 år at de er sjokkerte over politiets maktbruk, og at de har mistet respekt og tillit til dem. Mye sterkere en mine ord er deres opplevelser. Når takken for å ta i bruk ytringsfriheta si er tåregass, arrestasjon og stripsing, blir Rehmans ord om «toleranse, åpenhet og demokrati» tomme.

Jeg applauderer at disse jentene hever stemmen sin både mot rasisme og mot politiets maktmisbruk.

De har skjønt hva demokrati og ytringsfrihet handler om, og sjøl etter å ha blitt arrestert fortsetter de sin maktkritikk og hever modig stemmen mot urettferdighet.

Shakeel Rehmans normalisering av SIANs hat og omfavnelse av politivold er derimot å sette seg lydig bak makta og iaktta overgrep mot marginaliserte.