- Borten Moe bør ikke være med når Senterpartiet skal diskutere Navarsete-meldingen

Mandag kveld møtes sentralstyret i Senterpartiet (Sp) for å diskutere den famøse sex-meldingen til Liv Signe Navarsete.

«Vi vil ha fitta di», ble sendt på messenger til Navarsete 21. februar 2016. Ingen av de ti, hvorav åtte har sentrale posisjoner i partiet, innrømmer å ha sendt meldingen.

- Tror ikke vi kommer til bunns i saken

Onsdag er fristen for å melde seg, for å unngå politianmeldelse.

Les også: Vedum ber sexmeldingens avsender melde seg - ellers anmeldes saken

Mandag kveld blir sex-meldingen tema når Sps sentralstyre skal ha sitt telefonmøte.

Sentralstyremedlem Bjarne Undheim sier til Nettavisen at han ikke har noen tro på at saken blir løst.

- For hver dag som går, blir det vanskeligere å stå frem. Med et medietrykket som er, må vedkommende immigrere til et annet land. Jeg tror ikke vi kommer til bunns i saken, legger Undheim til.

Les også: Liv Signe Navarsete: - Dette er dårlig kameratskap

- Kollektiv avstraffelse



- Hvilke konsekvenser får det i så fall?

- Hvis saken forblir uløst, vil det hefte ved hele gjengen i all framtid. Det vil bli en kollektiv avstraffelse av hele gjengen, sier Undheim.

- Hva vil du si til alt mediefokuset saken får?

Fakta: Disse var på Sp-hytteturen:

Sp-nestleder Ola Borten Moe

Stjørdal-ordfører Ivar Vigdenes

Steinkjer-ordfører Bjørn Arild Gram

Spesialrådgiver i Sp i Nord-Trøndelag, Jostein Grande

Fylkessekretær i Nord-Trøndelag Sp, Rune Hjulstad

Tidligere statssekretær for Sp, Morten Søberg

Tidligere statssekretær for Sp, Erlend Fuglum

Fylkesråd for samferdsel og miljø i Nord-Trøndelag, Tomas Iver Hallem

Mann uten tilknytning til Senterpartiet

Mann uten tilknytning til Senterpartiet

- Dette er skikkelig surt for kameratgjengen. Men med alt det fokuset som er på Metoo om dagen, må de forvente det medietrykket som er.

Undheim støtter forslaget om politianmeldelse, men tror ikke forslaget om supsensjon fra Åslaug Haga er veien å gå.

- Flere av dem er ordførere, så blir de suspendert, vil de likevel fortsette i den rollen, forklarer han.

Bjarne Undheim

- Borten Moe bør ikke delta



- 1. nestleder Ola Borten Moe, som er en av de ti, sitter også i sentralstyret. Bør han være med på møtet i kveld?

- Nei, det synes jeg ikke. Han er én av de ti, så det er greiest hvis han ikke deltar, det er min mening, sier Undheim.

- Hva synes du om denne saken?

- Det er en skikkelig møkkasak, helt hinsides, barnslig og tullete. Jeg finner ikke passende ord til å beskrive den.

- Det burde vært gjort mer før



- Har partiledelsen håndtert saken med det alvor den fortjener i respekt for Navarsete?

- Sett i bakspeilet, burde det vært gjort mer tidligere, sier Undheim.

- Når i kveld er møtet?

- Det kan jeg ikke bekrefte, sier han.

Det kan heller ikke Sps pressesjef Lars Vangen.

Kleveland: - Alle må ivaretas

Kathrine Kleveland

Sentralstyremedlem Kathrine Kleveland fra Vestfold sier til Nettavisen at hun forventer en ryddig redegjørelse mandag kveld.

- Senterpartiet må komme til bunns i denne saken for på komme videre. Dette er en forferdelig trist sak, der alle berørte må ivaretas.

Hun vil ikke kommentere Undheims uttalelse om hvordan den skal gjennomføres.

Les også: Hytteturdeltakere støtter trussel om anmeldelse

Borten Moe: - Ja, jeg skal delta

Nettavisen har snakket med første nestleder Ola Borten Moe.

- Skal du delta på møtet i kveld?

- Ja, det skal jeg, bekrefter Borten Moe - og legger til at:

- Hvis sentralstyret ønsker det, kommer jeg til å redegjøre for mine tanker om saken. Men jeg kommer ikke til å delta i diskusjonen og behandlingen av saken, sier Borten Moe.

- Hvilke tanker gjør du deg om saken nå?

- Dette er bare mistrøstig og sørgelig, sier han.

Statsviter og valgforsker Anders Todal Jenssen.

Professor: - Florerer med rykter



Nettavisen har snakket med professor Anders Todal Jenssen ved NTNU:

- Det florerer med rykter i saken, så sentralstyret kan nok ha glede av å høre Borten Moes versjon, så lenge han ikke deltar i behandlingen av saken, sier Todal Jenssen til Nettavisen.

Professoren har ikke tro på noen snarlig løsning når det gjelder å finne syndebukken.

- Henleggelse



- Hva tror du resultatet av en politianmeldelse blir?

- Trolig henleggelse. Dessuten - det sosiale presset i partiet er nok vel så sterkt som påtrykk fra politiet, tror han.

- Hvor mye skader denne saken den mest profilerte hytteturdeltakeren, Ola Borten Moe?

- Den trenger ikke å få så store konsekvenser for ham, men gitt at han ikke er skurken, vil også han være tjent med en snarlig løsning, sier Todal Jenssen.

Nettavisen har forsøkt å få kontakt generalsekretær Knut M. Olsen.

Nettvisen har vært i kontakt med Navarsete for en kommentar til saken.

Mest sett siste uken