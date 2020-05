- Carl I. Hagen burde bry seg mer om Norge enn Spania

Dersom vi vil at Norge skal eksistere i morgen, må vi benytte oss av det i dag, skriver Torleik Svelle.

Av Torleik Svelle, leder av Senterungdommen

I Nettavisen 18. mai kunne vi lese at Carl I. Hagen og kona Eli ikke bryr seg Erna Solbergs reiseråd, og at de kommer til å dra til Spania så fort muligheten byr seg.

Stortingspolitikere fra SV og MDG gir han med rette kritikk for å ikke følge smittevernrådene. Allikevel så skuffet det meg at ingen tenkte på at norsk reiseliv trenger alle de besøkende de kan få.

Hagen sier selv: «Dit har vi med egne penger og er med å gjenreise samfunnet».

Les også: Carl I. Hagen vil til Spania til tross for korona-pandemien: - Akter ikke å følge Ernas råd

Glem ikke Norge

Det virker nesten som om Hagen har glemt at norsk reiseliv også er i en utrolig krevende situasjon, fordi de utenlandske sommerturistene ikke kommer i år.

Derfor burde Hagen heller besøke strendene i Vestfold eller Lofoten, med ferske reker fra kysten og øl fra det lokale bryggeriet. Norge har alt å tilby.

Dersom vi vil at Norge skal eksistere i morgen, må vi benytte oss av det i dag.

Gjenreisningsdugnad

Vi har alle deltatt i norgeshistoriens største dugnad for å begrense at Covid-19 sprer seg i samfunnet. Nå er det på tide at vi alle også deltar i dugnaden for å gjenreise norsk økonomi.

Les også: Kraftige reaksjoner på Carl I. Hagens utspill om Spania-ferie: - Han viser seg igjen som et dårlig forbilde

Da må vi ikke snakke ned norsk reiseliv og norsk næringsliv. Kjendiser og politikere har et ansvar for å vise frem alt det fantastiske Norge har å by på.

Norsk sommer

I år velger jeg norgesferie, norsk mat og lokale opplevelser.

Som mangeårig politiker så forventer jeg at Hagen gjør det samme dersom han bryr seg om norsk næringsliv.