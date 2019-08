- Danmark er under et gigantisk press

Forsvarsekspert tror USA vil legge press på Danmark, mens USA-historiker omtaler Grønland-affæren som en impulshandling.

USAs president Donald Trump skapte enorme overskrifter i hele verden da det ble kjent at han hadde ytret ønske om å kjøpe Grønland av danskene.

Danmarks statsminister Mette Frederiksen og lokalmyndighetene på Grønland har gjort det klinkende klart at øya ikke er til salgs.

Dermed tok Trump fatt i tastaturet og avlyste et planlagt statsbesøk til Danmark via en melding på Twitter natt til onsdag, norsk tid.

Trump skulle etter planen besøke Danmark 2. og 3. september.

- Økende press

En dansk forsvarsekspert mener avlysningen er et ledd i et økende press som USA legger på Danmark vedrørende Grønland og situasjonen i Arktis.

- Det er et gigantisk press på Danmark for at vi skal gjøre mer i Arktis, som gagner amerikanernes interesser. USA sier: «Spenn hjelmen og kom inn i kampen,» sier lektor ved det danske Forsvarsakademiet, Peter Viggo Jakobsen, skriver den danske avisen Berlingske.

Han mener presset har oppstått som følge av at USA har for alvor begynt å bekymre seg for situasjonen i Arktis, og at de ønsker at Danmark skal investere langt mer militært i regionen - i tillegg til at USA ønsker mer handlingsrom på Grønland.

- Det er krefter i USA som gjennom noe tid har ropt og sagt: «Hør her, vi ligger håpløst bakpå i Arktis, og vi er nødt til å gjøre noe». Russerne ruster opp i området, og kineserne har sementert og økt deres tilstedeværelse, sier han.

- Man vurderer nå i USA at den største trusselen ikke lenger er terrorisme, men rivalisering med Russland og Kina, sier han.

Jakobsen mener amerikanerne kan ha et ønske om å bygge større flystriper på Grønland, som gir kapasitet til større fly, utvide den amerikanske militærbasen Thule, samt sette opp kraftigere radarer.

- Amerikanerne vil sånn sett ha muligheten til å behandle Grønland som det var deres eget, sier han.

- Impulshandling fra Trump

USA-ekspert og historiker Geir Lundestad omtaler Grønland-saken som en impulshandling.

- Det har vært gjort diverse forsøk på å kjøpe Grønland. Det verste forsøket var da president Truman tilbudte 100 millioner dollar etter andre verdenskrig, men det var ikke noe interesse for å selge. Så når det kommer opp igjen nå, er det en impulshandling fra Trump. Dette er overhode ikke forberedt og det er ikke måten å gå fram på om han hadde seriøse hensikter, sier Lundestad, som er tidligere direktør for Nobelinstituttet, til Nettavisen.

- Danmark og USA har hatt et godt forhold. Hvis han da ønsket å få til en kjøp av Grønland, er ikke dette måten å gjøre det på - å true seg fram, sier Lundestad.

Tidligere direktør ved Det Norske Nobelinstitutt Geir Lundestad har skrevet en rekke bøker om USA. Foto: (NTB scanpix)

Lundestad sier at det ikke er noen helhetlig strategi å spore i utenrikspolitikken til Trump.

- Dette er en vanlig Trump-handling. Han handler mye på impuls, men ingenting blir avgjort. Du ser det med Kina, Nord-Korea og Iran. Det skjer lite. Han virvler opp mye støv, men er ute av stand til å inngå vanlig kompromissavtaler som andre amerikanske presidenter har gjort før, sier Lundestad.

- Hjelper ingenting

- Men man må aldri glemme at det bare er én person som teller i Trump-administrasjonen. Og det er presidenten. Han har kvittet seg med alle sine viktige rådgivere, sier Lundestad.

Lundestad viser blant annet til de viktige støttespillere som Jim Mattis (tidligere forsvarsminister) og Craig Deare (tidligere direktør for Det nasjonale sikkerhetsrådets avdeling for den vestlige halvkule) som begge har blitt skjøvet ut av administrasjonen.

- Mattis og Deare holdt utallige seminarer for Trump der de prøvde å fortelle ham om det de mente var den reelle tilstanden i verden. Men det hjalp ingenting. Han ser ikke betydningen av allierte og ser på det som en utgiftspost, sier Lundestad.

- Hvordan bør den danske statsministeren håndtere situasjonen videre, Lundestad?

- Hun bør avvise det (et eventuelt Grønland-tilbud red.anm.) og si at det er uaktuelt. Danmark er avhengig av et godt forhold til USA. Så hun bør ikke gjøre narr av Trump, sier han.

Danmarks statsminister: - Det er usedvanlig

Statsminister Mette Frederiksen ga uttrykk for sin misnøye med avlysningen under en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

- Det er usedvanlig at vi får beskjed om en avlysning med så kort varsel, sier hun på pressekonferansen.

- Jeg har i likhet med mange andre sett fram mot besøket, og fremfor alt til å markere det sterke bilaterale samarbeidet. USA er en av våre viktigste allierte, sier Frederiksen.

- Invitasjonen om et sterkere strategisk samarbeid med amerikanerne i Arktis står fortsatt fast, sier hun.

Frederiksen fikk flere spørsmål fra journalister, blant annet hva hun vil gjøre for å avverge krisen mellom Danmark og USA.

- Først og fremst vil jeg si at Danmark og USA ikke befinner seg i en krise, etter min mening.