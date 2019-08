- De eldre er gamle nok til å bestemme selv, Arbeiderpartiet!

Valgfrihet i eldreomsorgen handler om omsorg på de eldres premisser.

Av Linda Hofstad Helleland, stortingsrepresentant og næringspolitisk talskvinne for Høyre

Jeg er mest opptatt av at de eldre skal ha det bra. De eldre får det best når de kan velge et tilbud som passer best for seg. Det betyr at når det er et offentlig og et privat sykehjem med ledige plasser, så skal den enkelte få velge hvilket av sykehjemmene som man vil bo på. Regningen skal tas av det offentlige.

Alternativet til denne ordningen er at lommeboken bestemmer. Dersom det offentlige ikke vil kjøpe sykehjemsplasser fra private sykehjem, så vil kun de som har store formuer og god råd kunne velge noe annet enn et offentlig alternativ.

Det er Arbeiderpartiets eldrepolitikk. Det er en oppskrift på klasseskille.

Å mene at kommunen, staten eller Arbeiderpartiet alltid ved best, er arrogant og infantiliserende overfor eldre og pårørende

Sminker grisen

Arbeiderpartiets Arild Grande svarer mitt innlegg med ubegrunnede påstander i et forsøk på å sminke grisen som er Arbeiderpartiets ideologiske korstog mot valgfrihet for de eldre. Høyre er på lag med de eldre og de pleietrengende. Arbeiderpartiet er derimot på lag med systemet, hvor det er viktigere at det offentlige driver sykehjemmene og hjemmetjenester, enn at de eldre trives der de skal bo.

Ta det ikke fra meg, men lytt til menneskene som påvirkes av denne politikken i byer hvor Arbeiderpartiet styrer. Krigshelten Gudmund i Arbeiderparti-styrte Tromsø må gå tilbake til kommunal omsorg mot sin egen vilje. Som han sier: «Jeg skal ikke snakke vondt om kommunen hvor jeg var før, men jeg rømte nærmest derfra. Jeg har nesten ikke ord for å beskrive den omsorgen jeg får hos sykepleierne hos Prima Omsorg».

Når Arbeiderpartiet kaster private ut av sykehjem, opptrer de som velferdssabotører

Direkte, politisk Ap-resultat

Dette er et direkte resultat av den politikken Arild Grande fører. Og det er dette valget handler om. Skal Gudmund og andre få velge den hjemmetjenesten han er mest fornøyd med, eller skal Arbeiderpartiet bestemme for han?

Å mene at kommunen, staten eller Arbeiderpartiet alltid ved best, er arrogant og infantiliserende overfor eldre og pårørende. Velferden vår er, og har alltid vært, en velferdsmiks hvor offentlige og private samarbeider og lærer av hverandre.

Når Arbeiderpartiet kaster private ut av sykehjem, opptrer de som velferdssabotører.

Konsekvensen vil ikke være at de private forsvinner helt, snarere vil vi heller få flere helprivate tilbud, som kun de rikeste vil ha råd til å betale for. Da forsvinner valgfriheten, og vi vil få en klassedelt eldreomsorg.

Valgfrihet for den enkelte

Høyre fører en politikk for valgfrihet for den enkelte, hvor de eldre står i sentrum.

Valgfrihet er en verdi i seg selv. Det handler om at de som har levd et langt liv og nå har behov for litt ekstra omsorg, er gamle nok til å bestemme selv hvor den omsorgen skal komme fra, uten at størrelsen på lommeboken avgjør.