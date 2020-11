- De fire skammelige årene til en forb .... rasist er over

Stor jubel i New York etter at Joe Biden er valgt til USAs neste president.

TIMES SQUARE: (Nettavisen): - De fire siste skammelige årene til en forbanna rasist er over. Herr Trump ist weg!, sier Kory Apton til Nettavisen når vi treffer henne på Times Square i New York lørdag.

Der har flere tusen New Yorkere samlet seg for å feire at Joe Biden er valgt til USAs neste presidenten. Lørdag gikk det også et stort tog gjennom Manhattan med Biden-tilhengere som jublet og ropte.

Kory Apton er svært glad for at Joe Biden blir USAs neste president. Foto: Morten Ø. Karlsen, Nettavisen

- Akkurat nå føler jeg kjærlighet fremfor frykt - jeg føler kjærlighet fremfor frykt. Vi tror ikke på frykt her. Vi beveger oss i riktig retning. Et par skritt tilbake, men vi beveger oss alltid mot glede. Vi er et land som ble grunnlagt i jakten på glede, sier Kory Apton til Nettavisen.

- Det er endelig over!

Litt lengre ned på Times Square møter vi New Yorkeren Stephen Redden (30) som er født og oppvokst på Manhattan.

- Dette er fantastisk! Det er endelig over! Og det endte faktisk med seier til Biden! Takk Gud for det!

- Dette er en bra dag for Amerika! sier Stephen Redden (30) på Times Square til Nettavisen. Foto: Morten Ø. Karlsen, Nettavisen

Redden står på Times Square og veiver med et flagg og jubler til de forbipasserende.

- Det har vært utrolig slitsomt, vi har vært gjennom en god del organisering. Men det er utrolig deilig at vi faktisk vant! sier 30-åringen.

Han lar seg ikke skremme av at Donald Trump fortsatt ikke har gitt opp valget og en valgseier.

- Selv om Donald Trump ikke har erkjent nederlaget enda, så må han gjøre det. Stemmetallene er overveldende. Han kan si at vi skal telle stemmene, eller ikke telle dem. Uansett så tapte han. Det er fantastisk. Dette er en bra dag for Amerika! sier Redden til Nettavisen.

Trump-tilhengere demonstrerer i flere byer

I flere andre amerikanske byer demonstrerer derimot flere Trump-tilhengere mot at deres favoritt i presidentracet har tapt til Joe Biden, skriver NTB.

Boston, Washington D.C. og Las Vegas er blant byene der Trump-supportere lørdag demonstrerte mot utfallet av presidentvalget.

Også Lansing i delstaten Michigan viste flere sin misnøye med at Joe Biden hadde blitt kåret som vinner av presidentvalget. Foto: Foto: Matthew Dae Smith / Lansing State Journal via AP / NTB

Trump har gjennom dagen anklagd valget for å være gjennomsyret av valgfusk. I 16.30-tiden norsk tid kåret han seg selv til vinner på Twitter , til tross for at stemmeopptellingen viser at Joe Biden har sikret seg stemmene han trengte for å bli president, skriver NTB.

Trump-tilhengerne gjentar mange av presidentens anklager, og hevder blant annet at valget er «stjålet».

Biden skal tale i natt

Det hvite hus har signalisert overfor journalister at president Donald Trump ikke kommer til å vise seg offentlig i løpet av lørdagen, melder NTB. Joe Biden skal tale til nasjonen klokka 02 natt til søndag norsk tid.