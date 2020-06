- De lave dødstallene for dette landet kan være misvisende

100.000 nye smittetilfeller den siste uken, men myndighetene sliter med å registrere antall dødsfall.

Koronaepidemien har nå krevd over en halv million menneskeliv. Det viser Worldometers oversikt over bekreftede koronarelaterte dødsfall på verdensbasis. Samtidig har antall påviste koronatilfeller i verden passert 10,5 millioner, hvorav halvparten er friskmeldt.

USA ligger på toppen når det gjelder antall påviste koronatilfeller på verdensbasis. Landet har tirsdag registrert 2,7 millioner smittetilfeller og 129.00 dødsfall, etterfulgt av Brasil (1,38 millioner smittetilfeller og 59.000 dødsfall) og Russland (647.000 smittetilfeller og 9300 dødsfall).

Les også: India: Registrerer opp mot 10.000 nye smittetilfeller daglig

På fjerdeplass over flest registrerte smittetilfeller, kommer India med 585.000 påviste tilfeller. Bare i løpet av ett døgn fikk landet 20.000 nye smittetilfeller, og over hundre tusen tilfeller den siste uken.

17.400 registrerte dødsfall

Til tross for høye tall på koronatilfeller, har India relativt lave dødstall. Det bekreftede dødstallet ligger på rundt 17.400 av en halv million tilfeller.

I India er det de store byene New Dehli og Mumbai som er verst rammet av koronakrisen. Sykehusene i byene har sprengt kapasitet, og har problemer med å behandle alle de alvorlig syke covid-19-pasientene.

India har også et ufullstendig dødsfall-register, noe som innebærer at helsemyndighetene ikke makter å fange opp det reelle omfanget av landets koronadødsfall.

Indisk helsepersonell tar hånd om liket til en person som døde av covid-19 i storbyen New Dehli. Liket er på vei inn for å kremers. Bilde ble tatt i helgen. Foto: Adnan Abidi (Reuters)

- Dødstallene kan være misvisende

Epidemiolog Jayaprakash Muliyil ved Christian Medical College i Vellore, som ligger i den indiske delstaten Tamil Nadu, har bistått indiske myndigheter med overvåkning av landets covid-19-pasienter.

Muliyil sier i et intervju med tidsskriftet Nature at de lave dødstallene i India kan være misvisende.

- Dødeligheten per million innbygger i India er ventet å være lavere på grunn av lavere gjennomsnittsalder i befolkningen, sier Muliyil til Nature.

Eldre folk er som kjent mer utsatt enn yngre mennesker for et dødelig utfall av covid-19-sykdom.

- Så vi kan trøste oss litt med det faktum at dødsfallene er færre, spesielt i de landlige områdene, sier han.

Les også: Statsministeren reagerer etter festhelg

- Men problemet med dødsfall som en indikator, er at covid-19-dødsfall må registreres nettopp som det. Den eneste måten å gjøre det på, er med en RT-PCR-test (metode for å påvise arvestoff fra koronavirus red.anm.). Og med en befolkning på 1,3 milliarder, hva tror du er andelen på folk som har tilgang på denne typen tester? Den er svært lav, sier han.

- Derfor er det svært vanskelig å telle alle dødsfallene som er forårsaket av covid-19. Det er umulig å få det til, hvis ikke rask testing blir mer utbredt og tilgjengelig. Husk at minst halvparten av dødsfallene vil skje i landlige områder, altså rundt 66 prosent av vår befolkning. Og det finnes ingen ordentlige mekanismer til å fastslå dødsårsak i disse landsbyene, sier Muliyil til Nature.

Les også: Guru Baldev Singh trosset karantenereglene etter Europa-tur. Det kan få fatale konsekvenser

Muliyil sier også at utbruddet i India vil utvikle seg annerledes, og sprer seg mye raskere, enn i andre hardt rammede land som USA, Italia og Spania. Han mener koronafrykten i befolkningen er generelt lav, og at folk i byene ikke er villig til å ta de nødvendige forholdsreglene.

Oversiktsbilde av et slumområde i Mumbai, hvor enkelte områder er omgjort til karantenesoner. Foto: Rafiq Maqbool (AP)

- Nedstengning var uheldig

India holdt samfunnet stengt i to og en halv måned for å kjøpe seg tid til å håndtere og forberede seg på koronakrisen. De menneskelige og økonomiske konsekvensene av nedstengningen har vært brutale. Indiske myndigheter har fra enkelte hold fått kritikk for ikke å ha utnyttet denne tiden godt nok til å forberede seg på krisen.

- Nedstengningen i hele landet var ikke riktig respons. Det førte til lidelser for utallige mennesker og ødela livet deres. Og vi har ikke vært i stand til å fikse opp i konsekvensene for samfunnet. Dette var uheldig og beklagelig. Hvis vi hadde planlagt nedstengningen bedre, ville vi fortsatt hatt tapene, men de ville ikke vært større enn det er i dag. Argumentet for nedstengningen var å kjøpe tid. Men det vi har oppnådd i løpet av denne tiden, mener jeg ikke er i samsvar med skadene som ble påført av nedstengningen, sier Muliyil.

Dødsfall per million innbygger

Når det gjelder andel dødsfall knyttet opp mot befolkningen, er det folkerike India blant de landene i verden med lavest andel.

I India, som har en befolkning på 1,3 milliarder mennesker, er det registrert 12,49 koronarelaterte dødsfall per én million innbygger, viser tall fra Statista.

Les også: Smitterekord i Sverige

Til sammenligning har Norge med sine fem millioner innbyggere 46,85 koronarelaterte dødsfall per én million innbygger. Belgia med sine 11,4 millioner innbyggere, ligger helt på toppen med 852 koronadødsfall per én million innbygger.

Kina, som er verdens mest folkerike land med nesten 1,4 milliarder mennesker, har «bare» 3,33 koronadødsfall per million innbygger.