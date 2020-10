- Den viktigste visepresident-debatten i amerikansk historie

Mike Pence har innført strenge leveregler for seg selv. I natt må han svare for koronakaoset i møte med «fiskesløyer» Kamala Harris.

Natt til torsdag klokken 03.00 norsk tid, braker det løs i Salt Lake City. Demokratenes visepresidentkandidat Kamala Harris (55) skal prøve å overbevise det amerikanske folket om at hun og Joe Biden er det rette laget til å overta Det hvite hus i januar 2021.

Mens Republikanerens visepresident Mike Pence (61) skal forsvare presidentens politikk, og sørge for gjenvalg 3. november.

- Med unntak av visepresidentdebatten mellom Sarah Palin og Joe Biden i 2008, så er visepresidentdebatter lite viktige og flytter ikke mange velgere. Men med tanke på presidentkandidatenes høye alder, blir dette kanskje den mest interessante og viktigste visepresidentdebatten i moderne tid. Vi vet jo ikke om Trump får et tilbakefall og blir alvorlig syk, og Biden er tross alt 77 år, sier rådgiver i Civita, Eirik Løkke, til Nettavisen.

Debatten ser du direkte her:

Les også: - Donald Trump er tilbake i full jobb

Den anerkjente forskningsinstitusjonen Brookings omtaler nattens debatt som den viktigste visepresidentdebatten i amerikansk historie.

President Donald Trump er riktig nok symptomfri for øyeblikket, men han er i risikogruppen og dermed blant dem som kan bli alvorlig syk av covid-19. Biden vil være 78 år når han eventuelt skulle tiltre som president. Det er ganske åpenbart at han ikke har planer om å stille i enda et presidentvalg om fire år.

- Det er klart at når Demokratene stiller med en 77 år gammel kandidat, og presidenten er 74 år og koronasyk, så har det aldri vært så stor sjanse som nå for at vedkommende som blir valgt visepresident kan ende opp i Det ovale kontor, sier sjefredaktør i Dagen, Vebjørn Selbekk, til Nettavisen.

Civita-rågiver Eirik Løkke, som følger dramaet i USA med argusøyne, tror det blir et jevnt løp i nattens debatt.

- Dette kommer til å bli en debatt med saklige og substansielle argumenter, i motsetning til forrige debatt. Tonen kommer antakelig til å være mye mykere enn mellom Trump og Biden, sier Løkke.

Civita-rågiver Eirik Løkke følger dramaet i USA med argusøyne. Foto: Civita

Svakheter og styrker

Løkke sier Harris og Pence har begge tydelige svakheter og styrker.

- Styrken til Kamala Harris er at hun er veldig klar og tydelig. Hun er retorisk sterk og har gode «one-linere». Hun viste seg fram som en god og erfaren politiker under senatshøringene. Svakheten hennes kom fram under primærvalgene, at hun er politisk vinglete og har et mindre tydelig politisk budskap. Den svakheten er mindre viktig nå, fordi det er Bidens politikk hun skal legge fram, sier Løkke.

- Styrken til Mike Pence er at han er veldig politisk erfaren og har god oversikt på det meste. I motsetning til Trump, vet han hva han snakker om. Det er vanskelig å vippe ham av pinnen. Svakheten er at han ikke er noe retorisk briljant. Han er ikke kjent for «one-linere», sier Løkke.

Produksjonsteamet i Salt Lake City gjør de siste forberedelsene til nattens debatt mellom visepresident Mike Pence og Demokratenes visepresidentkandidat Kamala Harris. Foto: Patrick Semansky (AP)

USA er det verst koronarammede landet i hele verden. I skrivende stund er det over syv millioner smittede og 215.000 amerikanske koronadødsfall. Smittespredningen pågår ukontrollert, og selv Det hvite hus er rammet av lokalt utbrudd med minst 20 personer smittet i presidentens nære krets.

Visepresident Pence leder president Trumps innsatsstyrke mot koronapandemien, og kan vente seg tøffe spørsmål og konfrontasjoner fra både motdebattant Harris og debattmoderator Susan Page.

- Korona blir uten tvil det viktigste i debatten med tanke på det som skjer i Det hvite hus med en super-spreader (stor spredning red.anm.). I tillegg til det faktum at 215.000 amerikanere er døde. Utover det er det abort og høyesterettnominasjonen som blir viktige temaer, sier Løkke.

Les også: Facebook vil skjerpe kampen mot konspirasjonsteorier

Trump har allerede nominert Amy Coney Barrett (48) som kandidat til høyesterettsdommer, og mange venter i spenning på om Senatet klarer å stable på plass en avstemning før valget. Barrett vil i så fall sørge for et betydelig konservativt flertall blant de ni høyesterettsdommene.

Vebjørn Selbekk er sjefredaktør for dne kristne avisen Dagen. Foto: Heidi Schei Lilleås

- Vil denne debatten kunne flytte noen velgere, Løkke?

- Med mindre det skjer noe helt spesielt eller store tabber, kommer den ikke til å flytte velgere. For Harris sin del, så trenger hun ikke å flytte velgere fordi Biden leder. Men Pence må nok prøve seg litt. Mitt tips er at det blir en ganske uavgjort debatt. Jeg tror Harris har en lettere oppgave med tanke på koronasituasjonen, sier han.

Fakta Fakta om Mike Pence ↓ * USAs visepresident siden januar 2017. * Født 7. juni 1959 i Columbus, Indiana. * Jurist, utdannet ved Hannover College og Indiana University. Advokat før han ble politiker. Har også vært radioprogramleder og har ledet en konservativ tankesmie. * Satt i Representantens hus i Kongressen fra 2001 til 2013. * Guvernør i Indiana 2013–2017. * Dypt konservativ og religiøs. «Jeg er kristen, konservativ og republikaner. I den rekkefølgen», har han sagt om seg selv. * Er motstander av abort og av utvidede rettigheter for lesbiske og homofile. Han er også sterk motstander av handelsavtaler mellom USA og andre land, og han er for streng grensekontroll. * Gift med Karen siden 1985. Paret har tre barn. NTB

- Pence var et klokt valg

Pence ble i 2016 valgt inn som visepresidentkandidat for å blidgjøre det kristenkonservative grunnfjellet i Det republikanske partiet.

- Når du kommer inn og skal bli president, og er på ditt tredje ekteskap, har en playboy-livsstil og er søkklastet av penger, var det helt nødvendig for Trump å skape troverdighet i den delen av partiet og velgermassen i 2016. Pence var et klokt valg, sier Selbekk.

Selv om Trump er kanskje mer populær blant de kristenkonservative nå enn det han var før han ble president, utgjør Pence fortsatt en viktig brikke når det gjelder de kristenkonservative velgerne.

- Hvor viktig er de kristne velgerne i dette valget, Selbekk?

- De er veldig viktige. 81 prosent av de evangeliske kristne stemte på Trump i 2016. Det skal ikke så stort utslag til i denne velgermassen for at det er fare på ferde for Trump. Nye målinger viser også at han ikke har like sterk støtte i dette segmentet heller, sier Selbekk.

Les også: Lydopptak av Melania Trump: - Stormy er en porno-hore

Sløyet Barr som en fisk

Mens Harris har gjort seg svært bemerket på den politiske scenen, har Pence tilsynelatende vært en mer tilbaketrukket profil. Harris har tidligere erfaring som aktor og justisminister i delstaten California, og representerer USAs største delstat i Senatet.

Det er blitt sagt at Harris sløyet William Barr (Trumps nåværende justisminister) som en fisk, og lot ham bli liggende igjen og sprelle på dekk.

Det skjedde under en senatshøring i mai i fjor, da Harris grillet Barr i forbindelse med sistnevntes håndtering av Robert Mueller-rapporten (granskningsrapporten om Russlands angivelige innblanding i presidentvalget 2016).

Fakta Fakta om Kamala Harris ↓ * Demokratenes visepresidentkandidat. * Født 20. oktober 1964 i Oakland, California. Har indisk mor og jamaicansk far. * Utdannet jurist fra Howard University i Washington D.C. og University of California. Ble statsadvokat i San Francisco i 2004. * Ble som første svarte kvinne valgt til justisminister i California i 2010, en posisjon hun hadde til 2017 da hun ble senator for Demokratene. * Kunngjorde i januar 2019 at hun ville forsøke å bli partiets presidentkandidat, men trakk seg i desember og ga sin støtte til Joe Biden. * Har som senator blant annet arbeidet for helsereform, strengere våpenlover og progressiv skattereform. * Ble nevnt som mulig justisminister under president Barack Obama, samt som mulig dommer i USAs høyesterett. * Gift med advokaten Douglas Emhoff. Paret har ingen felles barn, men Emhoff har to barn fra et tidligere ekteskap. NTB

Pence hadde en leveregel om kvinner

Til tross for å ha sittet som USAs visepresident i snart fire år, har ikke Pence for vane å skape de aller største overskriftene. For to år siden ble det imidlertid stor ståhei på Twitter da personlige regler for Pence’ livsførsel ble gjort allmenkjent.

Pence er utvilsomt det kristenkonservative alibiet for president Trump. Visepresidenten har tidligere uttalt at han er «en kristen, en konservativ og en republikaner – i den rekkefølgen».

Les også: - Meltdown i Det hvite hus

I 2017 ble et tidligere Pence-intervju dratt opp i offentligheten i forbindelse med et portrettintervju av kona Karen Pence i The Washington Post. Der kom det fram at Pence, som hadde lang fartstid i Kongressen, hadde en leveregel med den hensikt å avstå fra fristelser og hindre ryktespredning.

Levereglene bestod i at han ikke skulle spise middag alene med en kvinne, bare mannlige stabsansatte kunne hjelpe ham med kveldsjobbing og han skulle aldri delta på arrangementer med alkoholservering uten ledsagelse av kona.

«Hvis det serveres alkohol og folk er løsslupne, vil jeg ha den peneste brunetten i rommet stående ved min side,» sa han i et intervju med The Hill i 2002.

- Dette har folk bitt seg merke i. Det er kanskje det han er mest kjent for, at han ikke vil spise middag med kvinner alene, sier Selbekk.

Det er uklart om visepresidenten fortsatt overholder disse levereglene, men hans pressesjef Marc Lotter svarte følgende til BBC i 2017:

- Jeg mener du drar dette helt ut av kontekst. Han satt en standard for å forsikre seg om et sterkt ekteskap da han ankom D.C. som kongressmedlem, og det har åpenbart fungert, sa Lotter.

Les også: Trumps pusting får spekulasjonene til å koke

- Kanskje ikke så dumt likevel

Pence er riktignok ikke helt alene om å følge slike strenge kjøreregler i det politiske miljøet i Washington. En undersøkelse fra 2015 viste at flere mannlige kongressmedlemmer verken ville kjøre bil eller møte kvinnelige stabsansatte alene, ifølge The Atlantic.

- For å si det sånn, så er det både en del politikere og andre som kanskje har tenkt i ettertid at det ikke var så innmari dumt likevel, det han har stått for der. I vår kontekst virker det kanskje litt overdrevent, men metoo har i hvert fall satt fokus på det. Det har vært ting som har vært ganske råttent i det politiske miljøet også, sier Selbekk.