- Denne gangen er det alvor, lovet Sanner. Se de 16 spørsmålene han så ikke ville svare på

Ekspert tror ikke de tør å kutte i noe som helst.

I mange år har det blitt hevdet at det blir strammere tider i Norge, der politikere ikke lenger kan løse alle utfordringene med å kaste inn friske penger.

Til tross for dette har statsbudsjettet fortsatt å ese ut. Oljepengebruken har passert 240 milliarder kroner, og staten står for en stadig større andel av økonomien i Norge.

Men nylig slo nyutnevnt finansminister Jan Tore Sanner (H) fast at «denne gangen er det alvor». I en kronikk snakket han om om behovet for å prioritere i vanskeligere tider.

«En finansminister som advarer om stramme budsjetter kan kanskje minne om gutten som ropte «ulv, ulv». Det har tross alt aldri vært nok penger til alle gode formål, og finansministre har snakket om betydningen av tøffe prioriteringer mange ganger før. Men som i eventyret er det annerledes denne gangen», skrev Sanner.

Les også: Regjeringen ruster seg for framtidas skvis: – Nå er det alvor

16 spørsmål om hvor det kan kuttes

Selv om finansministeren advarte, var han ikke konkret på hvor det måtte strammes til. Nettavisen har derfor stilt 16 spørsmål til finansminister Jan Tore Sanner om hva som skal prioriteres ned.

1: Hvor konkret ser finansministeren at det er rom og/eller tvingende nødvendig å redusere pengebruken i årene som kommer?

Les også: Norge brukte 1707 milliarder kroner i fjor - dette gikk pengene til

Finansminister Jan Tore Sanner: Vil ikke svare.

2: Har man råd til å bruke like mye penger på støtte til kultur og frivillige organisasjoner?

Les også: Spruter maling ut rumpa - får 37 millioner i kunststøtte

Finansminister Jan Tore Sanner: Vil ikke svare.

3: Staten bruker 60 milliarder på bistand, og Riksrevisjonen har gjentatte ganger påpekt at det er mangel på dokumenterte resultater. Er det aktuelt å se på bruken av bistandspenger?

Les også: Riksrevisjonen slakter Norges bruk av 23,5 milliarder kroner på beskyttelse av regnskog

Finansminister Jan Tore Sanner: Vil ikke svare.

4: Nasjonal transportplan består av en rekke prosjekter som ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomme. Er det aktuelt å redusere satsingen på infrastruktur?

Les også: Ferjefri E39 er Norges nye supervei. Prislapp: 340 milliarder kroner



Finansminister Jan Tore Sanner: Vil ikke svare.

5: Norge har skyhøyt sykefravær og verdens beste sykelønnsordning. Er det aktuelt å gjøre endringer her?

Les også: NAV: Kraftig økning i sykefravær blant kvinner og kommunale ansatte

Finansminister Jan Tore Sanner: Vil ikke svare.

6: SSBs tall viser at mottak av asylsøkere, tilhørende familiegjenforening og kvoteflyktninger er et økonomisk tapsprosjekt over mange år for samfunnet. Er det aktuelt å stramme inn på innvandringspolitikken?

Les også: SSB: Innvandring vil koste 10.000 ekstra per person

Finansminister Jan Tore Sanner: Vil ikke svare.

7: Utgiftene til uføre har gått mye opp de siste årene. Er det aktuelt å vurdere innstramminger?

Les også: Pengebruken på uføretrygd skyter til himmels - passerer 100 milliarder kroner

Finansminister Jan Tore Sanner: Vil ikke svare.

8: Er det aktuelt å kutte i justissektoren?

Les også: Fare for rettsstaten: NRK får 6,4 milliarder - domstolene avspises med smuler

Finansminister Jan Tore Sanner: Vil ikke svare.

9: Er det aktuelt å kutte i forsvaret?

Les også: USA øker presset – ber Norge bruke mer på forsvar



Finansminister Jan Tore Sanner: Vil ikke svare.

10: Er det aktuelt å kutte i helsevesenet?

Les også: Frihet til å nyte ubeskyttet sex i fulle drag

Finansminister Jan Tore Sanner: Vil ikke svare.

11: Er det aktuelt å kutte i pengestøtte til religion og livssyn?

Les også: Staten vil gi 1237 kroner for hver religiøse person - 1,2 millioner personer får ingenting

Finansminister Jan Tore Sanner: Vil ikke svare.

12: Er det aktuelt å kutte i støtten til landbruket?

Les også: BI-ekspert forklarer de høye matprisene: - Vanvittig

Finansminister Jan Tore Sanner: Vil ikke svare.

13: Norge bruker mer penger på høyere utdanning enn de fleste andre land, og har ikke brukerbetaling. Er det aktuelt å redusere støtten til universitetene og/eller innføre skolepenger?

Finansminister Jan Tore Sanner: Vil ikke svare.

14: I en periode med innstramming, har regjeringen råd til å forplikte seg til klimatiltak man ikke vet hvor mye vil koste?

Les også: Regjeringen har vedtatt klimapolitikk uten å vite noe om kostnaden: - Har ikke noe valg

Finansminister Jan Tore Sanner: Vil ikke svare.

15: Er det aktuelt å droppe utbygging av nytt regjeringskvartal?

Les også: Regjeringen dropper «under streken»-finansiering av forlist fregatt og nytt regjeringskvartal



Finansminister Jan Tore Sanner: Vil ikke svare.

16: Er det aktuelt å droppe leterefusjonsordningen?

Les også: Milliarder i leterefusjon er en enorm gambling med fellesskapets penger



Finansminister Jan Tore Sanner: Vil ikke svare.

Fremfor å svare på spørsmålene, henviser Finansdepartementet til at prioriteringer vil bli synliggjort i statsbudsjettet som legges frem i oktober.

Snoen: Det kommer ikke noen kutt

Jan Arild Snoen, kommentator og journalist i den borgerlige avisa Minerva, har vært en av de tydeligste stemmene i Norge på behovet for å redusere statens utgifter. Han har ikke tro på at det kommer noen kutt med det første:

- Poenget er at det ikke kommer noen kutt. Det har vært snakket i mange år om dette, og hver gang Siv Jensen har lagt frem et budsjett har hun snakket om at det har vært tøffe tak, men det har det jo aldri aldri vært, sier Snoen til Nettavisen.

- Det de nå prøver å forberede på er ikke kutt, men at det blir litt mindre ekstra - det er færre som får så mye ekstra fremover som vi har sett tidligere.

Jan Arild Snoen i Minerva. Foto: Minerva

- Sanner og Solberg er tvers gjennom oljedopet

Han er kritisk til dagens Høyre-politikere som har vært mest opptatt av å bruke penger:

- I løpet av sine 6,5 år ved makten har de hele tiden snakket om at de skal stimulere veksten i økonomien og få flere i arbeid - og at det er løsningen på fremtidens utfordringer. Så løsningen er å bruke mer penger for å få flere i arbeid - og dette går de rundt og tror på! De tror på det fordi det er bekvemt å tro på det, og det er så politisk trøblete å gjøre noe annet.

- Dette kommer ikke til å endre seg før man får en ny generasjon Høyre-politikere, mener Snoen. Generasjonen med Jan Tore Sanner og Erna Solberg er tvers gjennom oljedopet. Et konservativt parti som ikke vil kutte i sykelønnen kan man ikke ta på alvor. Høyre er det eneste konservative partiet i verden som går inn for full sykelønn. Tar de ikke den kampen, er det vanskelig å se at de skal tørre å kutte i noe som helst, sier Minerva-kommentatoren.

Han har heller ingen tro på at et regjeringsskifte vil endre på saken:

- Arbeiderpartiet kommer stort sett til å videreføre dagens politikk, kanskje legge på litt og øke skattene noe.

- Å kutte 100 milliarder er ikke vanskelig

- Hvor mener du man bør kutte?

- Jeg har skrevet en lang artikkel om kuttforslag på 100 milliarder kroner. Det er enkle kutt som bare er det overflødige fettet før man går på noe grunnleggende, og skjer innenfor en rekke sektorer. Det er ikke vanskelig, og det er en liste som kan gjøres mye lenger.

I Snoens kuttforslag ligger en lang rekke forslag, som inkluderer alt fra å fjerne statsstøtten til trossamfunn, reduksjon i bistandspolitikken, gå over til inflasjonsjustering av alderspensjon, kutt i jordbrukssubsidiene, droppe de mest ulønnsomme samferdselsprosjektene og nærme oss EUs snitt på bruk av penger til høyere utdanning.