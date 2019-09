- Derfor er ikke Greta Thunberg en opplagt Fredspris-kandidat

- Koblingen mellom klimaendringer og konflikt er ikke så enkel som mange skal ha det til, sier PRIO-direktør.

Fredag om to uker skal Nobelkomiteen annonsere navnet på årets Nobels fredsprisvinner. Nobelkomiteen vil verken avsløre om de har tatt en endelig beslutning eller om de har avholdt siste komitémøte før kunngjøringen.

Nettavisen har også spurt Nobelkomiteen om klima har vært et viktig tema under komiteens diskusjoner.

- Du blir neppe overrasket når jeg svarer ingen kommentar. Vi uttaler oss aldri om årets pris før annonseringen, skriver nobelsekretær og direktør for Nobelinstituttet, Olav Njølstad, i en sms til Nettavisen.

304 kandidater var nominert til årets Nobels fredspris. President Donald Trump er blant dem. Han ble nominert av to Frp-politikere. En annen nominert person som også har vært på alles lepper den siste uken, er klimaaktivisten Greta Thunberg. 16-åringen startet i det stille for ett år siden ved å skolestreike alene for klima-saken.

Siden den gang har hun mobilisert enorme masser med ungdommer som nå engasjerer seg for klima-saken. Hun talte også under FNs klimatoppmøte hvor hun refset verdens ledere for manglende klimaengasjement.

Nominert av SV-politikere

Thunberg er nominert til årets Nobels fredspris av flere SV-politikere.

Tradisjonen tro har PRIO (Institutt for fredsforskning) laget en topp fem-liste (såkalt shortlist) over hvem de mener og tror fortjener årets Nobel fredspris. En oppdatert og justert versjon ble publisert fredag. Mens Etiopias statsminister rykker ned fra en første plass til femte plass i den oppdaterte versjonen, har PRIO valgt å fokusere på unge fredsbyggere helt på toppen av shortlisten.

- Thunberg er nevnt under den første begrunnelsen i shortlisten, men ikke som en kandidat som vi mener er mest naturlig. Hun faller inn under den store diskusjonen som vi ønsker å sette fokus på, nemlig unge fredsbyggere, sier PRIO-direktør Henrik Urdal til Nettavisen.

- Vi har valgt å peke på andre unge fredsbyggere i Hongkong, Somalia og Libya, sier Urdal.

- Feil å koble klima til konflikt

Urdal sier Thunberg fortjener både ros og honnør for sitt enorme klimaengasjement, men han mener klima-saken faller utenfor kriteriene til fredsbygging.

- Koblingen mellom klimaendringer og konflikt er ikke så enkel som mange skal ha det til. Det er ikke slik at det er noen helt klar sammenheng mellom miljø og konflikt. Det er et stort og viktig tema, og er den største utfordringen verden står overfor. Men det er ikke gitt at klimaendringer fører til mer konflikt i framtiden. Forskningen er veldig blandet akkurat på det punktet, sier Urdal.

Al Gore

Nobelkomiteen har tidligere trukket en direkte kobling mellom fredsbygging og miljø da de i to separate utdelinger ga Nobels fredspris til Wangari Maathai og USAs tidligere visepresident Al Gore, som delte prisen med FNs klimapanel.

- Komiteen valgte begge de to prisene med en begrunnelse vi mente det ikke var dekning for i forskningen. Det betyr ikke at virksomheten ikke var viktig nok i seg selv, men koblingen til konflikt er ikke tilstrekkelig nok, sier Urdal.

Topper listen

De ung fredsaktivistene Hajer Sharief, Ilwad Elman og Nathan Law Kwun-chung topper PRIOs liste.

- Hajer Sharief har vært helt sentral på den libyske arenaen. Hun har vært sentral i å få FN til å satse på unge fredsbyggere, og hun har jobbet mot ekstremisme på et stort prosjekt og initiativ, Extremely Together, som Kofi Annan tok i sin tid, sier Urdal.

- Det samme gjelder for Ilwad Elman. Hun har også vært aktiv med dette initiativet til Annan. Hun har sammen med sin mor ledet dette som heter Elman Peace i Somalia - der de jobber med å engasjere unge mennesker i fredsbygging. Nathan Law Kwung peker mot Hongkong og demokratibevegelsen, der ungdom har vært særlig sentrale med å kreve demokratiske reformer, ansvarliggjøring og Hongkongs uavhengighet fra Kina, sier Urdal.

Deretter følger den franske organisasjonen Reportere uten grenser (Reporters sans frontières). PRIO ønsker å vektlegge viktigheten av pressefrihet og uavhengig journalistikk i en tid som preges av undertrykking av nettopp disse idealene.

Skytevåpen

På tredje plass kommer Control Arms Coalition.

- Control Arms Coalition er helt nye på listen vår. De har jobbet for å skape internasjonale avtaler om kontroll på våpenhandel. Det er et mye bredere spørsmål enn krig og fred, men vi vet at det er langt flere mennesker som blir drept i andre hendelser enn i krig og konflikt. Særlig i områder som Sentral-Amerika og Sør-Amerika hvor det er lett tilgang på våpen. De var sentrale i Arms Trade Treaty som er i ferd med å bli en viktig konvensjon. Dette inngår i diskusjonen rundt skoleskyting i USA, men også nylige terroraksjoner hvor skytevåpen er brukt - alt fra Christchurch til Paris, men også her i Bærum, sier Urdal.

Abiy Ahmed

Den internasjonale redningskomiteen er på en fjerde plass, mens statsminister Abiy Ahmed, som tidligere nevnt, har falt fra første til femte plass.

- sto på toppen av vår liste tidligere i år. Jeg mener han har gjort mange grep som er positive og viktige. Men han sliter mye med etnisk vold internt i Etiopia, og demokratiske prosesser er foreløpig ikke på trappene. Spørsmålet er om ting har kommet langt nok i prosessen. Vi ser gjerne enda tydeligere forbedringer i Etiopia før vi tenker at det er en veldig god pris, sier Urdal.