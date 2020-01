USA-eksperten er ikke i tvil om utfallet i riksrettssaken mot Donald Trump.

NEW YORK (Nettavisen): - Vi vet utfallet. Det er ikke en snøballs sjanse et visst varmt sted for at Trump må gå av, sier USA-ekspert Hilmar Mjelde til Nettavisen.

Riksrettssaken mot president Donald Trump vil trolig være overstått før Trump skal holde sin tale om rikets tilstand 4. februar. Men Mjelde, og mange andre, føler seg allerede nå sikre på utfallet av prosessen: president Donald Trump blir sittende.

- Det fremstår for meg som at riksrett nå ses nærmest som et mistillitsvotum i et parlamentarisk system. Og at velgerne dermed ser på det som en del av den vanlige dragkampen mellom statsgreinene, sier Mjelde om feiden som for tiden pågår mellom Demokratene og Republikanerne.

Bolton-vitnemål kan bli en Pandoras eske

Det som har fått mest omtale rundt riksrettssaken denne uken, er USAs tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton, og hvorvidt han vil bli kalt inn som et vitne i riksrettssaken mot Donald Trump.

USAs president Donald Trump sammen med tidligere nasjonal sikkerhetsrådgiver John Bolton i Det hvite hus. Foto: Susan Walsh / AP / NTB scanpix

Bolton har varslet at han kommer med en bok i mars, og ifølge New York Times kommer det der frem at Trump i august sa at han ønsket å holde tilbake militærhjelp til Ukraina inntil ukrainske myndigheter startet en etterforskning av Joe Biden, som kan bli Trumps motkandidat i høstens presidentvalg.

Boltons påstand står i skarp kontrast til hva Trumps forsvarere har forklart under riksrettssaken, og demokratene ønsker nå at Bolton skal vitne.

- Et Bolton-vitnemål kan fort bli en Pandoras eske. Altså noe som åpner for alskens andre problemer. Det kan åpne for et vitnemål fra Trump selv, og ikke minst the Bidens. Jeg har mine tvil til at senatsleder Mitch McConnell våger å lette på det lokket, sier Mjelde.

- Sittende presidenter er svært vanskelige å slå

- Hvordan tror du riksrettssaken i Senatet vil påvirke Trumps sjanser til å bli gjenvalgt?

- Historisk har det partiet som har innledet riksrett vunnet påfølgende presidentvalg, Republikanerne i 1868 og 2000 og demokratene i 1976. Men jeg tror ikke det nå. Trump har sine trofaste 46 prosent av velgerne, det holder det, sier Mjelde.

- Donald Trump er også en president i partiets første periode. Sittende presidenter er svært vanskelige å slå, særlig etter partiets første periode. Kun Ronald Reagan og Bill Clinton har slått sittende presidenter i etterkrigstiden, hvis vi ser bort fra ikke-valgte Gerald Ford. Kun Reagan etter partiets første periode i Det hvite hus, sier Mjelde.

- Trump vil sveive i gang Gatling’en

Tirsdag skriver NTB at president Donald Trump vil måtte slite for å sikre seg fire nye år i Det hvite hus, om man skal man tro de siste meningsmålingene.

Dersom Demokratene stiller med Joe Biden som kandidat i presidentvalget i november, vil han få 49 prosent av stemmene, viser et gjennomsnitt av de sju siste landsdekkende meningsmålingene.

Donald Trump vil få 44,7 prosent av stemmene, ifølge RealClearPolitics.

Her er USA-eksperten Hilmar Mjelde med Joe Biden i New Hampshire høsten 2019. Foto: Hilmar Mjelde/Facebook

Mjelde sier at han ikke legger mye vekt på disse målingene.

- Jeg tillegger slike målinger null vekt før sommeren. Publikum tar stilling til hypotetiske scenarier. Først når hvert parti har funnet sin kandidat, og vi nærmer oss valgdagen, kan vi lite på de målingene. Det sier erfaringen, sier Mjelde.

- En viktig grunn til dette er at Trump-leiren enda ikke har startet valgkampen for fullt. Trump vil sveive i gang Gatling’en umiddelbart etter at den demokratiske kandidaten er klar. Det blir en skitten valgkamp, sier Mjelde.

USA-eksperten viser også til at Ronald Reagan var 16 prosentpoeng bak Jimmy Carter et år før valget, men slo ham med 10 prosentpoeng. George Bush var 18 prosentpoeng bak Michael Dukakis i juli 1988.

- Vinnerne av Iowa og New Hampshire

Den samme målingen viser at senator Bernie Sanders vil også få flere stemmer enn Trump dersom han blir Demokratenes kandidat. Sanders vil få 48,3 prosent av stemmene, mens Trump vil få 45,3 prosent, viser gjennomsnittet.

- Vil Biden seile frem som den sterkeste kandidaten, eller tror du Sanders og Warren vil få enda mer fart i seg?

- Vinnerne av Iowa og New Hampshire vil få veldig vind i seilene. Siden 1972 har den som vinner en eller begge av dem blitt den nominerte. Han eller hun vil da ses som den mest sannsynlige kandidaten, og media, donorer og velgere mister interessen for de fleste øvrige. De som underpresterer i Iowa og New Hampshire vil begynne å trekke seg fort, sier Mjelde.

Demokratene og Republikanerne avholder primærvalg og nominasjonsmøter (caucus) for å velge delegater som skal avgjøre hvem som blir partienes presidentkandidater, under landsmøter i henholdsvis juli og august.

Nominasjonsprosessen starter i Iowa 3. februar og fortsetter i New Hampshire 11. februar, Nevada 22. februar og South Carolina 29. februar.

Donald Trump vil sveive i gang Gatling’en umiddelbart etter at den demokratiske kandidaten er klar. Det blir en skitten valgkamp, sier USA-ekspert Hilmar Mjelde ved Universitetet i Bergen til Nettavisen. Foto: Alex Wong/Getty Images/AFP

Tvunget til å sitte i Sentatet

- Historisk har vinnerkandidaten ofte vært en som har prøvd seg og gjort det rimelig godt i tidligere nominasjonsvalg. For eksempel George Bush i 1988, John McCain i 2008, Mitt Romney i 2012, Bill Clinton 2016. Det lover jo godt for Sanders, sier Mjelde, som er postdoktor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen.

Bernie Sanders og Elizabeth Warren er to av demokratenes toppkandidater som på grunn av riksrettssaken er tvunget til å sitte i Senatet mens den pågår, fremfor å reise rundt å drive valgkamp.

- Hvor hemmet tror du de blir av måtte sitte i Senatet fremfor å reise rundt på valgkamp?

- Iowa og New Hampshire-valgene kan bli preget av riksrettsaken: vinner Joe Biden eller Pete Buttigieg, vil det bli sett som litt mindre imponerende, fordi de hadde delstatene for seg selv under senatsrettsaken. Motsatt effekt vil de bli for senatorene, om de vinner, sier Mjelde til Nettavisen.