- Det er ingen skam å snu. Historiens dom kommer til å bli knusende. Dere kommer ikke bare til å få én ripe i lakken

Når man snakker om å flytte sykehus-enheter, så er det menneskelige lidelser vi snakker om.

Av Pål Eriksen, styreleder Blodkreftforeningen Oslo og omegn

Det er med glede jeg ser at flere og flere profilerte politikere og samfunnsengasjerte mennesker våkner, og tar til kraftig motmæle mot det famøse vedtaket om å legge ned Ullevål sykehus.

Jan Bøhler fra Arbeiderpartiet hadde kloke og fornuftige synspunkter i sitt innlegg. Veldig trist at partileder Jonas Gahr Støre og byrådsleder Raymond Johansen ikke nå støtter de i Oslo Arbeiderparti som argumenterer mot nedleggelsen.

Det er mange som har en mening om hvor det nye sykehuset skal ligge, og samfunnsengasjement er viktig. Det er politikere, ansatte, økonomer, arkitekter, makt-arrogante ledere og andre bedrevitere som uttaler seg. Det skal de få lov til, det er slik demokratiske prosesser skal fungere.

Pasienter effektiviseres bort

Men hva med oss pasienter? Vi blir effektivisert bort, blir liggende på gangen, og flyttet rundt til andre overfylte sykehus i området. Det har vært en sniknedleggelse og dårlig prosess fra dag én. Har noen spurt hva pasientforeningene synes om nedleggelsen? Vårt lokallag i Blodkreftforeningen Oslo og omegn, som har rundt 450 medlemmer, har kun blitt informert gjennom media. Jeg går ut fra at det er gjengs over hele fjøla.

Det eneste vi ber om er at Ullevål-alternativet blir utredet på en ordentlig måte. Først fikk vi en overflatisk belysning, deretter fikk vi en oppblåst utredning hvor Rikshospitalet ble flyttet i samme slengen.

Det virker som prioritet nummer én for Helse Sør-Øst er å få solgt Ullevål-tomten, uansett motstand.

Kanskje det er på tide å spørre oss som skal bruke helsetjenestene om hva vi synes. Du må nemlig være innlagt på sykehus en stund for å få innsikt i hvordan en avdeling drives.

Flere sengeplasser - ikke færre

Det vi trenger er flere sengeplasser - ikke færre. Når man snakker om å flytte enheter, så er det menneskelige lidelser vi snakker om.

Har det blitt typisk norsk å ikke lære av de feil vi gjør. Skal vi gå i gang med et nytt Mongstad, eller en ny stortingsgarasje for den saks skyld?

De som bor i nærområdet på Gaustad kommer garantert ikke til å bli fornøyd med å få høyblokker i hagen sin. De spinnville planene om nye høyblokk-sykehus er en provokasjon og invitasjon til konflikt i nærområdet.

Til Helse Sør-Øst og Svein Gjedrem skal jeg bare si en ting:

Det er ingen skam å snu. Historiens dom kommer til å bli knusende. Dere kommer ikke bare til å få en ripe i lakken.

Ettermælet deres kommer til å bli ødelagt for all tid, når budsjettsprekk og lidende pasienter preger nyhetsbildet etter byggestart om noen år.

Da setter vi vår lit til at Stortinget stopper galskapen, det er vårt eneste håp. Helseministeren oppfører seg som en hjelpeløs lokomotivfører på et «Runaway train», på vei mot kaos og budsjettoverskridelser, og kommer ikke til å løfte en finger for å stoppe toget.

Ledelsen i Arbeiderpartiet må høre på grasrota og folket, og ikke støtte de kreftene som ønsker å gjennomføre prosjektet.

Det bygges boliger overalt i Oslo, la Ullevål forbli sykehus til evig tid. Det er ingen skam å snu for dere heller.