- Det må komme noe knusende mot Trump

- Det må komme frem et knusende, ubestridelig ankepunkt mot Donald Trump, sier en spent USA-ekspert før de åpne høringene.

NEW YORK (Nettavisen): Det knytter seg svært stor spenning til de åpne høringene som denne uken skal finne sted i Washington rundt riksrettsprosessen mot president Trump.

De første TV-sendte høringene foregår i Representantenes hus onsdag og fredag, og de første høringene starter ved 16-tiden norsk tid på onsdag.

Blant dem som skal avgi forklaring, er tre embetsfolk som tidligere har vitnet bak lukkede dører i et kjellerlokale i Capitol Hill: USAs fungerende ambassadør til Ukraina, William Taylor, statssekretær George Kent i utenriksdepartementet og Taylors forgjenger i Ukraina Marie Yovanovitch.

- Et knusende, ubestridelig ankepunkt

Det er fjerde gang i historien at det er innledet riksrettsetterforskning mot en amerikansk president, men ingen av de tre andre ble dømt.

USA-ekspert Hilmar Mjelde ved Universitetet i Bergen, sier til Nettavisen at han er spent på om det kommer noen store overraskelser i forbindelse med høringene

- Det må komme frem et knusende, ubestridelig ankepunkt mot Trump. Slik vi så under Watergate sommeren 1974, da Republikanerne vendte seg mot sin egen president. Kun da kan vi få et skifte av betydning i opinionen mot Trump, som er en forutsetning for at han skal måtte gå av, sier Mjelde til Nettavisen.

- Er for eller mot Trump, uansett sak

Han mener høringene vil bli preget av at hver part nå skal forsøke å vinne folkeopinionen over.

- Riksrett foregår nemlig på to arenaer – i Kongressen og i offentligheten generelt. Politikerne i Kongressen vurderer ikke bare Trumps handlinger basert på kjølige fakta og lovtekst. De ser også til folket. Med mindre det er støtte i folket for avsettelse, tør ikke senatorene avsette ham, sier Mjelde.

- Utfordringen for begge partier er at folkeopinionen er allerede fastlåst. Velgerne er for eller mot Trump, uansett sak. Om noe, har Demokratene det tyngste løftet her. Også en del demokrater ser avsettelse som et for dramatisk virkemiddel. Normen om at valg skal være mekanismen for å skifte president, er fortsatt sterk. Det så vi i 1999 – mange vemmet seg over Clintons lidderligheter, men synes det ble for ekstremt å avsette ham, sier Mjelde.

- En ydmyket og vanæret president

- Hvor skadelig tror du høringene blir for Trump?

- På kort sikt er det ikke lett å måle. Om folket forblir lunkent, risikerer Demokratene en viss rekyl. Det skjedde med Republikanerne i mellomvalget i 1998

- Men en president stilt for riksrett er en ydmyket og vanæret president, derfor gir riksrett uansett mening for Demokratene. Historien vil glemme Ukraina-detaljene, men huske at Trump ble stilt for riksrett, sier Mjelde.

I forbindelse med høringene har Republikanerne også lagt frem sin egen vitneliste over folk de mener bør spørres ut. På denne listen har de blant annet satt opp både Hunter Biden, sønnen til Joe Biden og den anonyme varsleren.

- Denne listen synes designet for å holde i livet argumentet om at prosessen er rigget. Demokratene vil ikke tillate alle disse vitnene, og dermed vil Republikanerne fortsette å si at Trump ikke gis en rettferdig rettergang

- Den er også ment å være en lynavleder. Få fokuset vekk fra Trump, og over på Demokratenes egne sårbare punkter, sier Mjelde.

- Trump vil bli stemt inn for riksrett

USA-eksperten mener dette helt klart ender med at Trump blir stilt for riksrett.

- Det ser helt klart ut til at han vil bli stemt inn for riksrett i Representantenes hus, men at Senatet vil frikjenne ham. 20 republikanerne må vende seg mot Trump for avsettelse. Det er det overhode ingen tegn til at vil skje. Republikanerne er blitt en personkult rundt Trump, og partifellene tør ikke mukke. Bare spør Francis Rooney, som prøvde seg i oktober og måtte trekke seg fra Kongressen, sier Mjelde.

- Hvor stor skade vil denne prosessen ha på Trumps valgkamp inn i 2020?

- Gitt at dette ender uavgjort, med riksrett uten avsettelse, så kan han fint bli gjenvalgt. Det er mange velgere som ikke liker Trump, men som liker resultatene han har levert. Mange finner jo Demokratenes toppkandidater altfor radikale, sier Mjelde.

Kan bli TV-drama for millioner

Riksrettsgranskning av Trump kan nå også bli et TV-drama for millioner av amerikanere. Da Watergate-skandalen førte til riksrettsprosess mot Richard Nixon i 1973, fulgte over 80 prosent av amerikanerne mer eller mindre med. TV-sendingene førte til at folkemeningen vendte seg mot Nixon, som til slutt valgte å gå av.

Denne gangen kan det bli annerledes. Folk følger ikke lenger med på bare én skjerm. Sammen med TV-sendingene kan de engasjere seg i ulike forum på sosiale medier og velge det som passer mest med sitt eget syn.

– Alle ser kanskje på samme høring, men så vil folk dele seg i ulike leire ut fra hvilken analyse de ønsker å slutte seg til, sier professor Tobe Berkovitz til AP.

Da denne kjolen til Monica Lewinsky ble vist fram med sædflekker, knuste det Bill Clintons påstand om at han aldri hadde hatt sex med henne. Foto: Montasje: VALERIE MACON / AFP/Arkivfoto:Scanpix

Viste frem kjole med sædflekker

Og mens utspørringene mot Nixon i 1973 og Bill Clinton på 1990-tallet hadde sine dramatiske stunder – som da kjolen til Monica Lewinsky ble vist fram med sædflekker og knuste Clintons påstand om at han aldri hadde hatt sex med henne – så tror forskere det blir en langt kjedeligere affære denne gangen. Det skyldes blant annet at mye av innholdet i vitneforklaringene er kjent på forhånd.

– Det kommer til å føles som et antiklimaks såfremt ikke noe nytt kommer fram, sier Kathleen Hall Jamieson, leder ved Annenberg Public Policy Center ved University of Pennsylvania.

Hun peker også på at mens Nixon hadde store problemer med å kommunisere effektivt med publikum, så har Trump og hans støttespillere tatt i bruk både markedsføring og sosiale medier for å holde fast på kjernevelgerne.

Professor i statsvitenskap og visepresident for Brookings Institution, Darrell West, er likevel uenig i at sendingene vil være uinteressante for dem som allerede har gjort seg opp en mening.

– De vil gi menneskelige ansikter til de lukkede høringene. Seerne vil kunne observere hva folk sier og hvordan de sier det, samt på hvilken måte de svarer på spørsmål, sier han.

– Vil være et enormt slag for Trump

West tror dessuten at selv en liten endring i folkemeningen vil få stor betydning.

– Hvis bare 10 prosent blir påvirket i negativ retning av vitneførselen, vil andelen som ønsker å fjerne Trump, øke fra 50 til 60 prosent. Det vil være et enormt slag mot ham, og det kan føre til at flere republikanske senatorer vurderer å stemme for riksrett, sier West.

Men for dem som benker seg foran TV-skjermen onsdag ettermiddag, kan høringen få sterk konkurranse av Trump selv. For det er på dette tidspunktet han har valgt å ha pressekonferanse med Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, som den siste tiden har vært en kontroversiell figur i USA på grunn av offensiven mot kurdisk milits i Syria.

På forhånd har Trump forsøkt å gi republikanerne i Representantens hus noen gode innspill for å sikre at de forsvarer ham på best mulig måte.

– Samtalen med Ukrainas president var PERFEKT (...) Republikanere, ikke gå i fellen ved å si at den ikke var perfekt, men at den ikke gir grunn til riksrett. Nei, det er mye sterkere enn det. «DET VAR INGENTING SOM BLE GJORT GALT», skriver han på Twitter.