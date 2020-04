Monty Python-komikeren John Cleese gjør narr av våpengale amerikanere.

NEW YORK (Nettavisen): For litt over en uken siden klinte komikeren og Monty Python-medlem John Cleese til med en twittermelding som fikk mange til å humre, men som samtidig satte sinnene i kok hos andre.

Alltid oppdatert: Her er siste nytt om korona-krisen

- Det slår meg som fryktelig morsomt at responsen til enkelte amerikanere på et virus er å kjøpe seg våpen, skriver Cleese i en melding på Twitter som nå har over 60.000 likes og nærmere 8000 retweets.

Bakgrunnen for meldingen var flere nyheter i USA om at koronakrisen førte til at mange amerikanere kjøper seg våpen.

Nå har de offisielle tallene for mars kommet, og de viser en eksplosiv økning i antall kjøpte våpen i USA.

Ifølge ferske tall som New York Times har fått tilgang til var våpensalget i mars 2020 den nest høyeste salgsmåneden for våpen i amerikansk historie. Hele 1,9 millioner våpen fikk nye eiere i USA i mars 2020.

Man må helt tilbake til januar 2013 for å finne tilsvarende tall. Da ble det nemlig satt rekord, med salg av to millioner våpen i kjølvannet av at Barack Obama ble innsatt som president og masseskytingen ved Sandy Hook Elementary School. 26 mennesker ble drept da 20 år gamle Adam Lanza slo til mot skolen i Newtown i Connecticut 14. desember 2012.

Les også Naken kvinne på okse vekker oppsikt i New York

- Folk er nervøse for sivil urolighet

Det som driver våpensalget i USA i mars er frykten for at koronapandemien skal skape sivil urolighet, skriver New York Times. I flere stater har våpensalget doblet seg fra februar til mars. I Utah har salget nesten tredoblet seg, mens det i Michigan, som er kraftig rammet av virusutbruddet, har salget mer enn tredoblet seg.

I denne våpenbutikken i New Castle i Pennsylvania innførte man restriksjoner på hvor mye ammunisjon man kan få kjøpt på grunn av koronakrisen. Butikken ble senere stengt da guvernør Tom Wolf beordret stengning av alle butikker som ikke var livsviktige. Foto: (AP Photo/Keith Srakocic)

- Folk er nervøse for at det er en viss sivil urolighet som kan komme fordi svært mange mennesker er syke og at mange institusjoner ikke fungerer som normalt, sier jusprofessor og ekspert på våpenindustrien Timothy Lytton ved Georgia State University til New York Times.

Les også: Koronasmittet lege: Vær obs på dette symptomet

- Folk kan ha en frykt for å måtte forsvare seg selv hvis de statlige organene begynner å forvitre, sier Lytton.

- Pistoltruet kvinner med ansiktsmaske

Våpensalget har også skapt uro, og Nye York Times trekker frem flere episoder de siste ukene rundt våpen og den pågående koronakrisen: I forrige uke ble en mann arrestert i Alpharetta, etter at han rettet en pistol mot to kvinner som gikk med ansiktsmaske, i frykt for å bli smittet. En mann i New Mexico ble nylig siktet for uaktsom drap av sin 13 år gamle kusine med et våpen han gikk med for beskyttelse som en følge av utbruddet.

Les også Tilbyr hjemmelevering av mat med toppløs vri

Flere kritikere mener at våpenutsalgene burde vært stengt under den pågående krisen.

Les også: Undersøkelse: 99,2 prosent av koronaofrene i Italia hadde andre sykdommer

Men etter flere dager med lobbyvirksomhet fra blant annet våpenorganisasjonen NRA, kom sikkerhetsdepartementet i USA i forrige uke med en rådgivende erklæring om at våpenhandlere bør betraktes som en viktig tjeneste, akkurat som matbutikker, apotek og sykehus, og derfor kan holde åpent.

Her viser Tiffany Teasdale, eieren av Lynnwood Gun i staten Washington frem en Daniel Defense DD5 semi-automatisk rifle 2. april i år. Guvernøren i Washington, Jay Inslee har ikke satt opp våpenbutikekr som livsnødvendige bedrifter som kan holde åpent under koronakrisen. Men Tiffany Teasdale holder åpent likevel og hviler seg på avgjørelsen fra Donald Trump om at våpenbutikker kan holde åpent i landet. Foto: Karen Ducey/Getty Images/AFP

Samtidig som erklæringen fikk kritikk, takket NRA president Donald Trump for sikkerhetsdepartementets vedtak. NRA har vært en stor støttespiller for Trump og ga rundt 30 millioner amerikanske dollar til hans kampanje i 2016.

Over 6000 døde i USA

USA er hardt rammet av koronaviruset med 245.700 smittede og 6069 døde, ifølge de siste tallene fra Johns Hopkins university. New York er hardest rammet med over 57.000 smittede og 2935 døde. Bare det siste døgnet døde 562 personer av viruset i New York, viser ferske tall offentliggjort fredag kveld. Torsdag ble det meldt om over 1000 døde i USA på 24 timer.