Forslaget om å innføre OTP fra første krone er næringsfiendtlig og virkelighetsfjernt. Dette burde bedriftene vært spart for.

Venstresiden i norsk politikk har alltid hatt en lei tendens til å fremstille norske bedriftseiere som grådige og usympatiske for å score billige politiske poeng. Det siste eksempelet på dette er den pågående debatten rundt obligatorisk tjenestepensjon (OTP).

Arbeiderpartiet og SV fremmet for noen uker siden et forslag hvor de ønsker å tvinge bedriftseiere til å betale OTP fra første dag for deltidsansatte og sesongarbeidere. Regjeringen anslår at forslaget vil koste norsk næringsliv mellom 3 og 4 milliarder kroner årlig. På vegne av Bedriftsforbundet og våre 4500 medlemsbedrifter reagerte jeg meget sterkt på forslaget.

Ikke frivillig

Onsdag denne uken ble forslaget diskutert i Politisk Kvarter på NRK. Der hevdet arbeiderpartiets Rigmor Aasrud at den nåværende ordningen var fryktelig urettferdig. Hun var kritisk til at «brorparten» av norske bedrifter ikke benyttet seg av muligheten til å frivillig betale pensjon til sine ansatte fra første opptjente krone.

Problemet med det resonnementet er at det forutsetter at bedriftseiere har et valg.

Det er fryktelig lett å glemme at over 90 prosent av norske bedrifter har færre enn 10 ansatte og at svært mange faktisk bare har én eller to på lønningslisten. For disse bedriftene står ikke valget mellom å betale OTP til sine deltidsansatte eller ikke, men om de kan ta seg råd til å ha deltidsansatte i det hele tatt.

Økonomisk risiko

Mange bedriftseiere der ute har en hverdag hvor de nærmest må jobbe døgnet rundt for å holde bedriften flytende. Når de så velger å hente inn litt hjelp for å ta unna de verste toppene og kanskje til og med få sagt god natt til barna sine et par ganger i uken, så er det allerede forbundet med stor økonomisk risiko og usikkerhet.

Jeg prøver for all del ikke å tildele disse bedriftseierne noen offerrolle. Det ville vært å fornærme dem. Dette er meget oppegående folk som har tatt et gjennomtenkt og bevisst valg om å drive egen bedrift. De vet godt hva det innebærer og de er mer enn villige til å ofre mye for å lykkes. Det skal vi andre være glade for, ikke minst med tanke på at de små og mellomstore bedriftene bidrar til rundt halvparten av verdiskapningen i Norge.

Viktig samfunnsbidrag

Som leder av Bedriftsforbundet har jeg hatt gleden av å møte mange av disse hardtarbeidende menneskene og jeg har fremdeles til gode å treffe på noen som forventer fanfare og stående applaus som takk for sitt viktige samfunnsbidrag

Tar man seg tid til å lytte så vil man høre at det de i realiteten ber om er at vi bare gjør det litt lettere for dem. Litt lettere å forholde seg til krav fra myndighetene. Litt lettere å hente inn hjelp når det trengs. Litt lettere å skape verdier for det norske samfunnet.

Jeg skal ikke påstå at en mengde bedrifter vil gå konkurs dersom Ap og SV får viljen sin. Men en ting er sikkert. Forslaget vil ødelegge dynamikken i arbeidsmarkedet ved at mange vil tenke seg om både en og to ganger før de henter inn hjelp.

Det vil bli litt vanskeligere å være bedriftseier i Norge. Det vil øke usikkerheten og det bør vi strengt tatt spare dem for.

