- Dette er årsaken til at Kim forsvant sporløst

Sørkoreansk etterretning har en teori om hva som er årsaken til Kim Jong-uns mye omtalte fravær.

Nord-Koreas leder Kim Jong-un forsvant sporløst i tre uker. Da han glimret med sitt fravær under den offisielle markeringen av fødselsdagen til Kim Il-Sung (grunnleggeren av Nord-Korea) 15. april, begynte ryktene om død og sykdom for alvor å svirre i verdenspressen.

Flere ledende medier meldte at Kim var kritisk syk etter å ha gjennomført en hjerteoperasjon. Andre medier antydet at han var død.

Det er hovedsakelig nordkoreanske avhoppere som har vært kilden til ryktespredningen.

Men så plutselig dukket Kim opp igjen fra intet. Alle ryktene ble straks lagt i grus, da det nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA viste ferske bilder av Kim under et besøk på en gjødselfabrikk på fredag.

- Fryktet korona-smitte

Sørkoreansk etterretning mener årsaken til fraværet, er at den unge diktatoren søkte dekning i frykt for å bli smittet av koronaviruset. Det rapporterte sørkoreansk etterretning til en parlamentskomité, skriver The Washington Post.

- Han utførte sine plikter som vanlig i sitt fravær fra offentligheten, sier den sørkoreanske parlamentarikeren Kim Byung-kee til journalister.

Offisielle tjenestemenn i USA og Sør-Korea, som uttaler seg anonymt av hensyn til den sensitive informasjonen, sier Kim skjulte seg på sitt landsted i Wonsan på østkysten av landet. Årsaken, ifølge kildene, var at underordnede i hans nære sirkel hadde fått feber, skriver The Washington Post.

- Vil stikke fram det store, tjukke hodet sitt

Leder og grunnlegger av Oslo Freedom Forum, Thor Halvorssen Mendoza, har et omfattende nettverk av menneskerettighetsaktivister over hele verden.

Halvorssen sa til Nettavisen allerede tidlig i forrige uke at han hadde fått vite fra kilder at Kim gjemte seg på grunn av koronafrykt.

- Han er i live. Han vil stikke fram det store, tjukke hodet sitt straks han tror han er trygg fra covid-19, sa Halvorssen til Nettavisen.



- Blir neppe noe særlig gammel

Ryktene om Kims kritiske helsesituasjon var også ispedd informasjon fra det man vet om diktatorens allmenne helsetilstand. Det er en kjent sak at 36-åringen fører en usunn livstil, og at han angivelig lider av diabetes og hjerteproblemer.

- Sannheten er at han antakelig ikke vil være i live om fem år. Han kommer aldri til å nå midten av 40-årene. Men han er ikke død ennå. Hans helsetilstand er elendig. Han er svært overvektig, han røyker og drikker altfor mye og trener ingenting. Han har også en rekke helseproblemer. Så når folk sier han er død eller døende, så stemmer ikke det. Men det er veldig sannsynlig at det vil skje innen fem år, sa Halvorssen forrige uke.

Ingen koronatilfeller?

Nord-Korea hevder selv at de ikke har ett eneste påvist koronatilfelle. Men det er mange som tviler på at landet har unnsluppet pandemien helt. Sørkoreanske politikere mener viruset kan ha kommet inn i landet fra Kina før landegrensene ble stengt.

- Man kan ikke utelukke at det har vært et utbrudd i Nord-Korea, sier parlamentarikeren Kim Byung-kee.

Radio Free Asia har tidligere meldt at Nord-Korea har hatt flere koronarelaterte dødsfall. 38 North har tidligere skrevet at det er underlig «hvordan et land som har såpass tette handelsforbindelser med Kina, hvor viruset har sin opprinnelse fra, forblir immun mot en sånn pandemi»