- Dette er Donald Trumps symptomer

USAs president har disse symptomene, ifølge storavis.

Trump fikk påvist koronasmitte tidlig fredag formiddag, norsk tid. Da ble det sagt at Trump hadde milde symptomer. Fredag kveld skriver New York Times at presidenten har feber, tett nese og hoste.

Ifølge det franske nyhetsbyrået AFP er Trump også utmattet, men ved godt mot. Det skriver AFP på Twitter. Trumps kone Melania Trump testet også positivt for covid-19 på fredag, og skal i likhet med ektemannen ha milde symptomer.

Trumps lege Sean P. Conley sendte ut en skriftlig uttalelse fredag kveld, hvor det står at 74-åringen har fått en «cocktail av polyklonale antistoffer». Han har også fått hodepinetabletter, vitamin D, sink og melatonin, skriver New York Times.

Dette er Conleys skriftlige uttalelse:



Deltok på stort arrangement

I løpet av fredagen har det også kommet frem at presidenten deltok på et pengeinnsamlings-arrangement i New Jersey torsdag, hvor 100 personer var til stede.

Siden USAs president må være i isolasjon til han er symptomfri, er alle hans valgkamparrangementer utsatt eller vil bli avholdt virtuelt. Visepresident Mike Pence skal imidlertid fortsette valgkampen som før. Valgkamparrangementer med familien til presidenten skal også utsettes eller avholdes virtuelt.

Da Anthony Fauci fikk dette spørsmålet ble han tydelig irritert:

Vil jobbe i karantene

Da nyheten ble kjent tidlig fredag norsk tid, var Trumps lege raskt ute med å opplyse at presidenten vil fortsette å utføre sine arbeidsoppgaver, og at paret vil gå i karantene i Det hvite hus.

- Presidenten og førstedamen er begge i god form i øyeblikket, og de planlegger å være hjemme i Det hvite hus mens de venter på å bli frisk. Det hvite hus sitt medisinske apparat vil følge nøye med, og jeg setter pris på støtten fra noen av landets beste medisinske fagpersoner og institusjoner.

Den amerikanske TV-kanalen var raskt ute og informerte om Trumps positive test:



- Vær trygg på at jeg forventer at presidenten vil fortsette å utføre sine plikter uten forstyrrelser mens han kommer seg, og jeg vil holde dere oppdatert om enhver fremtidig utvikling, skrev Conley i en uttalelse.

- Vi starter umiddelbart på vår karantene og prosessen med å bli friske. Vi skal SAMMEN komme oss gjennom dette, tvitret presidenten.