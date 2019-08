Lørdag åpnet moskeen som ble rammet av terror. Lederne fortalte om et svært dramatisk basketak med terrorsiktede Philip Manshaus. Kulehull, knuste ruter og store blodflekker på teppet ble også vist.

BÆRUM (Nettavisen): Forrige lørdag ble moskeen Al-Noor Islamic Centre i Bærum rammet av terror, da 21-åringen Philip Manshaus tok seg inn og avfyrte flere skudd. Én person ble lettere skadd i angrepet.

Kort tid før moskéangrepet drepte Manshaus også sin 17-årige stesøster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen. 21-åringen er siktet for drap og terrorhandling, og har erkjent å ha gjort dette. Han nekter likevel straffskyld. Mandag ble han varetektsfengslet i fire uker med strenge restriksjoner, og i full isolasjon i de to først ukene.

Irfan Mushtaq ga pressen en omvising i moskeen, og forklarte hva som hadde skjedd. De gule bestene viser hvor basketaket har funnet sted, luene på gulvet viser hvor to av medlemmene av moskeen befant seg da Philip Manshaus tok seg inn med våpen. Foto: Trond Lepperød / Nettavisen (Nettavisen)

Svært dramatiske minutter

Etter terrorangrepet hyret moskeen stjerneadvokat John Christian Elden til å bistå dem. Lørdag ble moskeen for første gang åpnet for pressen.

- Dette er ingen Hollywood-film, dette er opplevelser fra virkeligheten, innledet styremedlem i moskeen Irfan Mushtaq.

Han tok et samlet pressekorps gjennom de dramatiske minuttene som utspant seg inne i moskeen. Han fortalte om hvordan Manshaus hadde prøvd å komme seg inn hovedinngangen uten å lykkes.

Manshaus skal ifølge politiet har brukt rifle og hagle da han skjøt inne i moskeen. Foto: Trond Lepperød (Nettavisen)

Deretter tok han seg inn en rømningsveien, hvor det i dag er masse knust glass og flere kulehull. Bak en vegg, inne i bønnerommet, stod Muhammad Rafiq på 65 år, og Muhammad Iqbal. De klarte sammen med en tredje person å overmanne Manshaus. Torsdag ble de hyllet som helter av politiet for at flere liv ikke gikk tapt.

Inne i moskeen var det markert med gule vester på teppet hvor dramatikken utspant seg. Flere steder i bønnerommet var det store blodflekker, både på teppene og på talerstolen.

- Bestefar (Rafiq, red. anm.) havnet i basketak med terroristen. De lå her (foran talerstolen) og kjempet. Bestefar klarte å få kontroll på ham, og fikk hjelp av Iqbal. Tiden før politiet kom var lang, sier Mushtaq.

Moskeen Al-Noor Islamic Centre ble rammet av terrorangrep forrige lørdag. Resolutt inngripen fra to av moskeens medlemmer sørget for at ingen liv gikk tapt. Styreleder Irfan Mushtaq viste frem åstedet. Foto: Farid Ighoubah (Nettavisen)

Den draps- og terrorsiktede mannen var tydelig merket etter basketaket i moskeen da han møtte i retten mandag. Han hadde store blåveiser, kloremerker og hevelser i ansiktet. Basketaket varte i cirka 20 minutter, og straks etter pågripelsen ble Manshaus fraktet til sykehus.

Politiet har sikret en video av det som skjedde. 21-åringen var blant annet utstyrt med rifle og hagle, og hjelm med et go pro-kamera som hadde tatt opp moskéskytingen.

Nettavisen har tidligere i uken omtalt at politiet holder på med omfattende undersøkelser for å kartlegge hans høyreektreme holdninger. Det blir blant annet etterforsket om Manshaus har hyllet terroristen Anders Behring Breivik i sosiale medier, og om det er ham som er avbildet med våpen og hakekors i bakgrunnen i et diskusjonsforum.

Den terrorsiktede mannen tok seg inn rømningsveien ettersom han ikke kom seg inn hoveddøren fordi det er kodelås på den. Foto: Trond Lepperød (Nettavisen)

– Kartleggingen har vist at gjerningspersonen har høyreekstreme holdninger. Han har uttrykt holdninger til støtte for Quisling, og har innvandringskritiske holdninger, sa fungerende enhetsleder ved Oslo politidistrikt Rune Skjold til Nettavisen forrige søndag.

- Angrepet i moskeen mener vi er rettet mot muslimer i Norge, og dette går på religion. Dersom det er han som har postet et bilde av Breivik, eller at han har andre slike koblinger, er det med på å styrke bilde av ham som høyreradikalisert. Dette tegner igjen et bilde av ham som gjerningsmann i vår sak, sa politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby til Nettavisen torsdag.