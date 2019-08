Høyres byrådslederkandidat avviser at det blir stans i den massive sykkelsatsingen om de overtar makta i Oslo etter valget.

Mandag gikk MDGs fylkesleder i Oslo, Einar Wilhelmsen, ut og advarte mot et borgerlig byråd etter valget. Han frykter en bråstopp i byrådets prestisjeprosjekt, sykkelsatsingen.

- Vi er bekymret for at det rett og slett blir full stans i sykkelsatsingen dersom de borgerlige partiene tar over, og det er det all grunn til å tro at det blir, sa Wilhelmsen til Nettavisen.

Wilhelmsen mente det var lite imponerende det Høyre gjorde for sykkel i løpet av de 18 årene de styrte byen, og viste til at utbyggingen av sykkelveier nå har økt kraftig.

- MDG kom til dekket bord

Men Høyres byrådslederkandidat, Eirik Lae Solberg, bare avfeier MDGs kritikk.

- Dette er jo MDGs store sykkelbløff, fordi det han sier er selvfølgelig ikke riktig, sier Lae Solberg til Nettavisen.

Han mener Wilhelmsen er «overraskende dårlig informert» om hva som har skjedd i bystyret de siste fire årene.

- MDG later som om de står alene om sykkelsatsingen i Oslo, og det er selvfølgelig ikke riktig. De prøver å score politiske poenger på en motsetning som ikke finnes, sier Lae Solberg, og samtidig skryter av det MDG har fått til.

- Jeg synes MDG har gjort en god jobb med det å bygge sykkelveier i denne perioden, men de kom til dekket bord i 2015. Den som virkelig sørget for et taktskifte i sykkelsatsingen, var tidligere samferdselsbyråd Guri Melby i Venstre, med støtte fra Høyre, sier han.

BEKYMRET: Oslo MDGs fylkesleder, Einar Wilhelmsen, er bekymret for at et borgerlig byråd vil stanse det rødgrønne byrådets sykkelsatsing. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

- De har somlet med planen

Det var i fjor at den ambisiøse sykkelplanen i Oslo ble vedtatt i bystyret, som skal tredoble antall sykkelveier i hovedstaden - til en prislapp på 13,5 milliarder kroner.

- Planen var sendt på høring av Høyre-, KrF- og Venstre-byrådet, med høringsfrist i november 2015. Det tok altså over tre år for dagens byråd å legge fram planen. Så de har somlet med arbeidet med sykkelplanen, mener Lae Solberg.

Han viser også til at det var det borgerlige byrådet som opprettet sykkelprosjektet i Oslo kommune, og at det var Høyre og Venstre som fikk vedtatt en standard for sykkelveiene, at det i trafikkerte gater skal være atskilte og oppbygde sykkelfelt.

- Problemet er at byrådet ikke følger den standarden. Det er i veldig mange gater anlagt sykkelveier hvor Oslostandarden ikke er fulgt. Byrådet har tatt snarveier som går på bekostning av tryggheten for mange av syklistene, sier han.

Lae Solberg sier det også var dem som opprettet bysykkelordningen, og at de har foreslått flere sykkelhoteller ved t-banestasjoner som er blitt nedstemt av byrådet.

- Nesten samtlige sykkelprosjekt som er gjennomført de siste årene, ble igangsatt av det forrige byrådet, hevder han.

- Unødvendig å fjerne

MDG mener imidlertid at Høyre bare sier at de er for sykkelveier, men stemmer mot.

- Høyre sier at de er for, men når det kommer til stykket så stemmer de mot. Tidligere ordfører Fabian Stang vil til og med lenke seg fast mot sykkelveier på Frogner, sa MDGs fylkesleder i Oslo til Nettavisen.

Han viste til at Høyre har stemt mot flere av sykkelveiene i bystyret de siste årene, som i Elisenbergveien, Eilert Sundts gate og Professor Dahls gate på Frogner, i Grefsenveien der både Høyre, Venstre og Frp var mot og i Stavangergata der Høyre var mot lokalt.

SYKKELVEI: En av gatene hvor bilene er fjernet, er Helgesens gate, der det nå er kommet sykkelveier i stedet, slik før og etter bildene viser. Foto: MDG

- Du sier dere er for sykkelsatsingen, men dere har jo stemt mot flere av sykkelveiene?

- De sykkelveiene som Høyre har stemt mot er i gater med lite trafikk og lav fart som egner seg for blandet trafikk. Da er det unødvendig å fjerne parkeringsplasser, sier Lae Solberg.

- Jukser med statistikken

Når dette året er over, opplyser byrådet at de har bygget 60 kilometer med sykkelveier i Oslo - på fire år. Og det er langt mer enn det borgerlige byrådet gjorde.

- De siste ti årene da de borgerlige partiene styrte, bygget de 1,5 kilometer med sykkelvei i året. I år klarer vi nærmere 26 kilometer, sa Wilhelmsen mandag.

- Hvorfor klarte ikke Høyre å bygge flere sykkelveier?

- Jeg mener at Oslo kommunes sykkelsatsing før 2011 ikke var god nok. Så ble det tatt et kraftig initiativ fra Guri Melby og Venstre, med støtte fra Høyre. Sykkelprosjektet ble opprettet og man gjorde en stor jobb med å regulere og planlegge nye sykkelveier. Det førte til at MDG har kommet til dekket bord, sier Lae Solberg til Nettavisen.

Selv om han er fornøyd med sykkelsatsingen, påstår han at byrådet trikser med tallene når de skryter av hvor mange sykkelveier de har bygget.

- De jukser dessverre med statistikken. Da Guri Melby var samferdselsbyråd så regnet vi ikke inn tilrettelegging i blandet trafikk som egen sykkelvei. Nå er det med, selv om det bare er skilter som er satt opp, sier Høyre-politikeren.

Lover fortsatt sykkelsatsing

- Så det blir ikke stans i sykkelsatsingen med Høyre i byråd?

- Nei, tvert imot. Vi kommer til å fortsette den satsingen som det har vært bred enighet om i bystyret. Men det er viktig at det nå forberedes nye prosjekter, og at det ikke stopper opp slik det ser ut i dag, sier Lae Solberg.

Han påpeker samtidig at det vil bli en forskjell fra satsingen fra dagens byråd.

- Det blir ikke egne sykkelfelt i gater hvor det er trygt å sykle i blandet trafikk, med lite trafikk og lav fart, sier han.

- Og dere vil bruke 13,5 milliarder kroner på sykkelsatsingen?

- De neste ti årene er det foreslått å bruke 3,8 milliarder kroner. Hva som skjer etter 2029 tror jeg det er litt for tidlig å si nå. Ingen partier har forpliktet seg til å bruke 13,5 milliarder kroner. Det vi har forpliktet oss på å bruke er 380 millioner kroner i året i ti år, sier Lae Solberg.

MDG: - Her tar Høyre dobbelt feil

Einar Wilhelmsen, Oslo MDGs fylkesleder, reagerer på Lae Solbergs uttalelser.

- Jeg synes Erik Lae Solberg illustrerer egentlig poenget mitt veldig godt. Høyre mener de har æren for sykkelveiene, fordi de støttet Venstre da Venstre snakket om å bygge sykkelveier. Selv om man ser helt bort fra hvor mange ledd æren filtreres gjennom på veien, er det fortsatt et ubestridt faktum at svært lite skjedde før vi kom til makten, sier Wilhelmsen til Nettavisen.

Han mener Lae Solberg også tar feil når han hevder at det var det borgerlige byrådet som innførte Oslostandarden for sykkelveier.

- Her tar Høyre dobbelt feil, både i når den ble laget og vedtatt, og i hva den inneholder. Det stemmer at arbeidet startet i 2015, noe før valget, men standarden var på høring så seint som august 2016, året etter at vi tok over. Den er tatt inn i veinormalene i et administrativt vedtak noe senere. Oslostandarden beskriver forskjellige muligheter, også sykkelfelt, så også her tar Solberg feil. Forskjellen er at de nye sykkelfeltene er bredere , og i hvilke gater de bør brukes, sier Wilhelmsen.

BYRUTER: En del av sykkelplanen er et sammenhengende sykkelveinett innenfor Ring 3, som Statens vegvesen har planlagt i samarbeid med Oslo kommune. Totalt skal det etableres åtte nye byruter, på til sammen 53 kilometer. Foto: Bymiljøetaten (Oslo kommune)

- Bør unnskylde beskyldningene

MDG-politikeren reagerer også kraftig på påstandene om at de jukser med tallene.

- Lae Solberg bommer grovt og bør unnskylde juksebeskyldningene. For når vi sammenligner sykkelutbygging har vi regnet deres beskjedne bidrag til sykkelinfrastrukturen etter samme regnemetode. Og den er basert på standardene som er beskrevet i Oslostandarden. Telt etter deres metode bygget de enda mindre enn de 1,5 kilometerne per år vi gir dem æren for, sier han.

Wilhelmsen sier også at det lå igjen noen prosjekter på Melbys kontor da de overtok.

- Hvorfor hun ikke fikk bygget det ut vet jeg ikke. Kan hende fordi Høyre stoppet utbyggingen av dem når det kom til stykket? For erfaringen fra forrige byråd var at det var mye snakk om sykkel, men lite utbygging. Det samme ser vi nå, der Høyre stemmer mot når det kommer til stykket, og til og med vil lenke seg mot sykklelvei på Frogner, sier han.