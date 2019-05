- Dette tipset gjør at dyrene dine aldri mer får flått på seg

Sommer er synonymt med flått, men ifølge et enkelt tips kan husdyrene dine slippe unna den plagsomme blodsugeren.

Expressens sak om Veronicas tips mot flått går igjen viralt, ett år etter at hun først delte det i Sverige.

For flått er ikke bare et stort problem for mennesker, men også de fleste husdyr. Flåtten finnes over alt hvor det er høyt gress, og logisk nok da aller mest på landet.

- Ingen flått lenger

Men ifølge svenske Veronica Blom kan vi mennesker nå spare oss for nesten alle gangene man er nødt til å fjerne flått fra dyrene våre.

- Normalt sett bruker jeg finne 5-6 flått på mine to hunder, men nå finnes det absolutt ingen, sa hun i intervjuet med Expressen i 2018.

- Vi bor jo på landet så det er mye høyt gress og skog der jeg går med hundene mine hver dag. Jeg fant tipset på et diskusjonsforum på internett og bestemte meg for at det var verdt å teste.

- Kokosolje

Løsningen er ifølge Blom kokosolje, noe flått ikke er særlig glad i. For dyrene er det helt ufarlig, uavhengig av hvilken type eieren velger å bruke.

- Kokosolje hadde jeg hjemme fra før av, det er jo bra til så mangt. Jeg testet og det ga resultater allerede første dag. Det er nå tre uker siden jeg testet, og jeg har fortsatt til gode å finne en flått, fortalte hun.

Blom forklarer at hun har fått høre at flåtten ikke liker lukten av kokosolje, i tillegg til at når pelsen blir glatt er det vanskeligere for flåtten å feste seg.

- Trenger ikke smøre inn hele

Det kreves ikke mye til for å få effekt, om man skal tro på Blom.

- Kokosoljen er jo i fast form, men om du smelter den blir den rennende og da holder det med 5-10 dråper i nakken på mine hunder. Så bruker jeg å smøre litt over ryggen også. Det er de eneste stedene jeg har funnet flått før, så man trenger ikke smøre inn hele hunden, forklarte hun.

Les også Slik unngår du flåtten

For Blom tok det tre uker før hun fant den første flåtten på en av hundene igjen. Det er også tidsestimatet hun anbefaler for å smøre inn det andre laget.

- Men man bør følge med selv og gjennomføre en ny behandling når man finner flått igjen, sa hun.

I tillegg har Blom et bonustips i bakhånd. Det er å blande kokosoljen med lavendelolje for å få ekstra sterk effekt.

- Det har jeg derimot ikke hatt behov for å teste, sa hun.