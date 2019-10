- Disse blomstene overlever ikke vinteren

Oslo kommune har plantet nye planter, men de tåler ikke kulda.

OSLO (Nettavisen): Vi har kommet et godt stykke ut i oktober, og nattefrosten har dukket opp på Østlandet. Samtidig har Oslo kommune freshet opp blomsterbed og kasser, men med blomster som trolig ikke vil klare seg så lenge.

Foreløpig er de flotte, fargerike og grønne, men alpefiolene som er plantet, vil ikke overleve den kalde årstida.

- Den tåler ikke vinteren, men noen år kan den fint leve til jul omtrent, om det ikke blir for kaldt, sier informasjonsansvarlig Tove Ladstein ved Opplysningskontoret for blomster og planter til Nettavisen.

- Sjansespill å plante

Ladstein forteller at det finnes mange varianter av alpefiol, som vi tradisjonelt har som inneplante i Norge.

- Det er egne sorter som produseres for å være ute og som tåler noen kuldegrader. Så det er en plante som kan brukes litt på høsten, sier hun, og legger til:

- Så vidt jeg vet er de dyktige på å velge planter i kommunen, men klart det å plante på høsten er et sjansespill. Det er vanskelig å forutse når snø og kulde kommer.

NYPLANTET: Blomsterbedene i Oslo sentrum er freshet opp før vinteren, her med alpefioler og høstlyng. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Hun mener det likevel kan være et godt valg, som skiller seg litt ut.

- Jeg tenker at det kan være veldig velegnet. Den tåler nok ned til fem kuldegrader, men den kommer ikke til å overvintre til våren, sier Ladstein, og vektlegger at det er bra at de bruker norskproduserte planter.

TIL JUL: - Den tåler ikke vinteren, men noen år kan den fint leve til jul omtrent, om det ikke blir for kaldt, sier informasjonsansvarlig Tove Ladstein ved Opplysningskontoret for blomster og planter til Nettavisen om alpefiolene. Foto: Opplysningskontoret for blomster og planter

- Tørker og drukner



- De fleste velger høstlyng nå, det er vel et tryggere valg?

- Det er ikke nødvendigvis det. Det som veldig ofte skjer er at de tørker ut og drukner i løpet av vinteren. Alpefiolen er et vakkert og litt annerledes valg, sier Ladstein, og påpeker:

- Bygartnerne får ofte påpekt at de velger litt tradisjonelt og kjedelig. Jeg så at de fikk kritikk for at de valgte stemor i sommer, men jeg synes ikke det er et dårlig valg heller.

- Men alpefiol er jo egentlig en inneplante?

- Nei, alle planter kommer utenfra, men vi er vant til å bruke det som en inneplante. Det er jo en uteplante som vokser flere steder som stauder, men de er mer småvokst. De store prydvariantene vi er vant til i Norge, tåler ikke å stå så mye ute, sier hun.

- Prøver noe nytt

Bymiljøetaten forsvarer nyplantingen i sentrum.

- Alpefiolen tåler litt frost så det er morsomt å se hvor lenge den står. Den har veldig vakker høstflor og det er nå på høsten vi får mest ut av beplantingen som skal stå i vinterhalvåret. Vi vet jo heller ikke hva slags vinter som kommer. Vi ønsker alltid å prøve ut litt nytt ellers så blir det det samme hvert år, sier presseansvarlig Monica Olsen i Bymiljøetaten til Nettavisen