- Donald Trump skapte alt dette, han skapte dette kaoset.

NEW YORK (Nettavisen): - Det bare er trist, det som nå skjer. Dette går mange år tilbake, vi har vært et splittet folk lenge, sier afroamerikaneren Alberto Wickhem (55) til Nettavisen.

Han jobber som vakt i IBM-bygget på Manhattan. Nettavisen treffer ham like over gaten fra IBM-bygget, der butikkene til Dior og Chanel er sperret igjen, som så mange andre butikker er på Manhattan for tiden.

Nesten 700 er pågrepet

Protestene og plyndringene i New York i kjølvannet av dødsfallet til George Floyd har skapt frykt på Manhattan.

- Donald Trump er et rasshøl, unnskyld språket mitt. Han skapte alt dette, han skapte dette kaoset, sier Alberto Wickhem (55) til Nettavisen. Foto: Morten Ø. Karlsen, Nettavisen Foto: Morten Ø. Karlsen, Nettavisen

Nesten 700 personer er pågrepet, og borgermester Bill de Blasio har forlenget portforbudet til å gjelde hele uken, melder NTB.

George Floyds død har ført til minst 5.600 pågripelser i amerikanske byer.

Les også: Plyndring i New York: - Folk er livredde - derfor har jeg leid inn væpnet vakt de tre neste dagene

- Det vi ser nå er galskap

- Det vi ser nå er galskap, nok er nok. Volden, det som skjer over hele verden, og det som skjedde i Minnesota. Man kan ikke bare ta livet av en person på den måten, sier Wickhem (55) til Nettavisen.

På Manhattan i New York er en rekke butikkfasader ødelagt etter mandagens hærverk og plyndringer. Nesten 700 er pågrepet, og borgermester Bill de Blasio har forlenget portforbudet til å gjelde hele uken. Her blir noen demonstranter arrestert av politiet på Manhattan denne uken. Foto: REUTERS/Eduardo Munoz

- Jeg synes også synd på alle disse bedriftene som har måttet stenge ned. Og nå bryter folk seg også inn. Det er 2020 og vi har dette viruset i tillegg. Nei, det er bare trist, sier Wickhem (55) til Nettavisen.

Dette bildet er fra en Black Lives Matter Protests i New York denne uken. Foto: PA Photos/Scanpix

Les også: Plyndring i New York: - Folk er livredde - derfor har jeg leid inn væpnet vakt de tre neste dagene

- Trump skapte dette kaoset

- Hva synes du om president Donald Trump midt oppe i dette?

- Han er et rasshøl, unnskyld språket mitt. Han skapte alt dette, han skapte dette kaoset, sier Alberto Wickhem (55) til Nettavisen.

- Til å være en presidenten, til å være en leder, så gjør han tingene helt feil, sier Wickhem.

- Donald Trump tenker bare på seg selv, han er ute av kontroll, sier Alberto Wickhem (55) til Nettavisen. Foto: Brendan Smialowski / AFP

- Jeg mener de valgte feil president. Hillary Clinton hadde vært en god kandidat, til tross for de 6000 e-postene, så hadde hun vært en bedre president enn Trump. Han tenker bare på seg selv. Han er ute av kontroll, sier Wickhem til Nettavisen.

Støre: - Trump har ikke empati

55-åringen på Manhattan er på langt nær den eneste som kritiserer president Donald Tumps for håndteringen av situasjonen USA står midt oppe i nå.

Tidligere i dag var AP-leder Jonas Gahr Støre ute og kritiserte Trump.

– Vi har en president som ikke klarer å være en samlende figur, og som ikke har empati. Det er jo en kontrast til egenskaper som nesten alle presidenter før ham hadde, sier Støre til NTB.

Joe Biden, som ligger an til å bli Demokratenes presidentkandidat og Donald Trumps utfordrer under høstens presidentvalg i USA, har også gått hardt ut mot Trump.

– Denne presidenten er en del av problemet, og han forverrer det, sa Joe Biden i en tale på tirsdag.

Les også: Solberg om USA-opptøyer: – Jeg er sterkt bekymret

- Denne politibrutaliteten har pågått lenger

Alberto Wickhem (55) sier til Nettavisen at han er usikker på hvordan dette ender.

- Akkurat nå er det bare trist, men forhåpentligvis vil det endre seg. Men for at vi skal få endring, så må myndighetene høre etter, de må høre på folket, sier Alberto Wickhem (55) til Nettavisen

På Manhattan er mange av luksusbutikkene, som Dior og Chanel, nå sperret igjen på grunn av demonstrasjoner og plyndring. Foto: Morten Ø. Karlsen, Nettavisen

Han er som mange andre sjokkert over dødsfallet til George Floyd. Men har er ikke sjokkert over politibrutaliteten.

- Dette har pågått lenge, denne politibrutaliteten har pågått lenger. Det er en skam at de fortsatt slipper unna med det hele tiden. Det ender som regel bare med at det blir en etterforskning - det samme skjer igjen og igjen, sier 55-åringen.

George Floyd døde i politiets varetekt etter at en politibetjent, som brukte kneet sitt til å holde ham nede, holdt ham nede i dette grepet i om lag åtte minutter. Hendelsen førte til at fire politifolk i Minneapolis fikk sparken kort tid etter. Foto: Twitter

Han trekker også frem flere andre episoder de siste ukene og årene, som viser hva svarte folk utsettes for av brutalitet og rasisme.

- For tre uker siden ble en svart mann som var ute og jogget i Atlanta skutt og drept. Fordi han jogger? Og så dreper de en mann! sier han oppgitt.

Se video her:

Han kommenterer også Amy Cooper, kvinnen som for noen uker siden ringte politiet fra Central Park på Manhattan og fortalte at hun ble «truet av en svart mann», bare fordi han ba henne om å sette bånd på hunden hun gikk tur med.

Amy Cooper mistet både jobben og hunden etter at videoen mannen tok av henne gikk viralt i USA.

Se video:

- Dette er hat. Det burde ikke vært en slikt hat, sier Alberto Wickhem.

55-åringen drar også frem Eric Garner, den 43 år gamle svarte seksbarnsfaren som døde etter at en politimann tok kvelertak på ham under en pågripelse for ulovlig sigarettsalg på Staten Island i 2014.

- Politimannen tok kvelertak på en fyr, fordi han solgte sigaretter?! Kom an, det er ikke rettferdig!

Les også: - Trump er en forferdelig person, men jeg tror han kommer til å vinne valget