- Donald Trump er tilbake i full jobb

Det hevder stabssjefen hans i et intervju.

Mark Meadows har sagt til Fox News at presidenten er tilbake i fullt arbeid, og at det går bra med ham, ifølge Reuters som har sitert intervjuet.

I løpet av onsdagen har også USAs president tvitret jevnt og trutt. noe som kan tyde på at Trump er tilbake i full vigør. Ifølge CBS-journalist Mark Knoller som dekker Det hvite hus, så har Trump også ytret et ønske å jobbe fra det ovale kontor, selv om han fortsatt er smittsom.

Stanset forhandlingene

Noe som også har tydet på at Trump er tilbake i fullt arbeid, er hans tvitringer om en ny krisepakke for amerikanerne nå under koronapandemien. På tirsdag hadde han flere klare beskjeder om den økonomiske krisepakken, som republikanerne og demokratene i Kongressen i lang tid har forsøkt å få på plass.

- Nancy Pelosi ber om 2400 milliarder dollar som ikke har noe å gjøre med koronaviruset, til «dårlig styrte, kriminalitetsplagede demokratisk styrte delstater». Vi ga et veldig generøst tilbud tilbake om 1600 milliarder dollar, og som vanlig forhandler hun ikke i god tro. Jeg avslår derfor hennes forespørsel, fordi jeg bryr meg om fremtiden til dette landet, var noe av det presidenten tvitret.

Sjokkerte med uttalelse

Nylig var også Trump tilbake i Det hvite hus etter å ha vært noen dager på sykehuset Walter Reed National Military Medical Center. Noe av det første han gjorde var å nedtone koronaviruset.

- Én ting er sikkert, ikke la dette viruset dominere deg. Ikke vær redd for det, vi kommer til å vinne kampen mot det, sier Trump blant annet i en video som han la ut på sosiale medier.

- Kanskje jeg er immun nå, jeg vet ikke. Men ikke la dette dominere livet ditt, sier Trump videre.

