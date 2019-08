- Donald Trump har fornærmet vår dronning

Dansk politi, kongehuset og politikere reagerer på Trump-avlysning.

USAs president Donald Trump skapte enorme overskrifter i hele verden da det ble kjent at han hadde ytret ønske om å kjøpe Grønland av danskene. Danmarks statsminister Mette Frederiksen og lokalmyndighetene på Grønland har gjort det klinkende klart at øya ikke er til salgs.

Dermed tok Trump fatt i tastaturet og avlyste et planlagt statsbesøk til Danmark via en melding på Twitter natt til onsdag, norsk tid.

Avlysningen har skapt sterke reaksjoner i Danmark.

- En overraskelse

Det er den danske dronning Margrethe som inviterte Donald Trump til Danmark. Kongehuset er forbauset over at USAs president takket nei til den offisielle invitasjonen i en Twitter-melding, skriver danske BT.

- Det var en overraskelse. Mer har vi simpelthen ikke å si, sier kommunikasjonssjef i Det danske kongehuset, Lene Balleby, i en uttalelse.

- Fornærmelse mot vår dronning

Tidligere utenriksminister Uffe Ellemann-Jensen er også blant dem som ikke klarer å holde kritikken mot Trump tilbake.

- Det er jo en fornærmelse mot vår dronning. Først maser mannen og nærmest inviterer seg selv. Så reagerer dronningen med en offisiell invitasjon til statsbesøk, og så avstår han, sier Uffe Ellemann-Jensen i en uttalelse, ifølge Jyllands-Posten.

- Jeg sitter stadig og klyper meg i armen: Kan det være riktig? sier han.

- Fornærmelse i tung vektklasse

Politisk kommentar i Berlingske, Thomas Larsen, omtaler det hele som en uhørt situasjon.

- Man mangler nesten ord. Det er ingen som oppfører seg sånn på den internasjonale scenen, og da slett ikke en amerikansk president, skriver han.

- Dette er en fornærmelse i tung vektklasse. Et statsbesøk er normalt til for å bekrefte et vennskap, en relasjon og en allianse mellom to land, skriver Larsen.

Det er dronning Margarethe som har invitert president Donald Trump til statsbesøk. Foto: Utrecht Robin/abacapress.com (Pa Photos)

- Uforskammet oppførsel

Parlamentsmedlem og grunnlegger av Dansk Folkeparti, Pia Kjærsgaard, skriver følgende på Twitter:

- Det var like greit at president Trump avlyser sitt besøk i Danmark på Twitter, fordi vi ikke vil selge Grønland. En uforskammet oppførsel overfor det danske folk og dronningen, som har invitert. Fullstendig mangel på respekt og dannelse, skriver hun.

Det danske Politiforbundet reagerer også på den plutselige avlysningen, som sier at det har kostet politiet mange ressurser i forbindelse med forberedelsene.

- Det har vært jobbet på høytrykk hos Politiets etterretningstjeneste (PET), København Politi og Rigspolitiet i forbindelse av planlegging av dette besøket. Så jeg vet at det skaper store frustrasjoner, at man har brukt så mye tid på å forberede et besøk, som ikke blir noe av, sier formann i Politiforbundet, Claus Oxfeldt, i en uttalelse.

- Overgår fantasien

Leder i sentrumspartiet De Radikale, Morten Østergaard, mener virkeligheten overgår fantasien.

- Virkeligheten overgår fantasien. Det kan neppe være en i USAs utenriksdepartement som ikke kunne ha fortalt Trump svaret på forhånd, skriver han på Twitter.

- Og det viser hvorfor vi mer enn noensinne bør betrakte EU-landene som våre nærmeste allierte. Mannen er utilregnelig, skriver han videre.

- Spart utgifter og jobb

President Trump var noe krass i tonen da han kunngjorde på Twitter at det ikke ble noe Danmark-besøket.

- Danmark er et veldig spesielt land med et utrolig folk, men basert på statsminister Mette Frederiksens kommentarer om at hun ikke er interessert i å diskutere kjøp av Grønland, vil jeg utsette møtet som var planlagt om to uker til en annen gang, skriver presidenten på Twitter.

Han skriver videre at statsministeren har spart både USA og Danmark for utgifter og jobb ved å være så direkte.

- Jeg takker henne for det, og jeg ser fram til å planlegge et nytt møte en gang i fremtiden.