- Donald Trump og Melania bor i forskjellige etasjer i Det hvite hus

En ny uautorisert bok om Melania Trump gis ut denne uken.

NEW YORK (Nettavisen): I en ny bok om førstekvinnen, ført i pennen av CNN-reporteren Kate Bennett, kommer det frem nye opplysninger om Melania Trump og president Donald Trump.

Boken, som heter «Free, Melania: The Unauthorized Biography», kom i salg på tirsdag. Der hevder blant annet forfatteren at Melania og Donald Trump sover i hver sin etasje inne i Det hvite hus.

CNN-reporteren skriver at hun har flere kilder til disse opplysningene. Kate Bennett skriver at Melania har sitt eget område i Det hvite hus med flere soverom, som ligger i en annen etasje enn der presidenten sover.

I boken kommer det også frem flere opplysninger om Melanias forhold til Ivanka Trump, datteren Donald Trump har fra et tidligere forhold.

Selv om flere kilder opplyst at de to har det «fint» sammen, tegner boken et bilde av to personer som ikke alltid kommer like bra overens, melder CNN.

Tale-skandalen

Talen Melania Trump holdt sommeren 2016 , der hun ble latterliggjort og anklaget for å ha kopiert Michelle Obama, blir også omtalt i boken.

Sommeren 2016 ble det en stor skandale, da utskrift av Melanias tale og den Michelle Obama holdt åtte år tidligere hadde flere likhetstrekk.

Ifølge boken som nå har kommet ut, tok Melania hendelsen svært tungt. Skandalen skal skyldes en tekstforfatter i Det hvite hus med lite erfaring, og som ikke visste så mye om hvordan å skrive politiske taler.

Melania skal ha syntes svært synd på taleskribenten etter hendelsen, men følte også at hun hadde sviktet sin mann.

En kilde sier derimot i boken at det her var ektemannen som sviktet henne - og viser til at ingen i Trumps administrasjon leste over talen før Melania holdt den, eller faktasjekket den.