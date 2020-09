- Donald Trump spøker ikke når han sier han vil ha 12 år til med makten

Det sier president Donald Trumps tidligere advokat, Michael Cohen, i et intervju med CNN.

Se intervjuet øverst i saken.

NEW YORK (Nettavisen): - Donald Trump tror at han burde være en hersker - diktatoren i Amerikas forente stater. Han ønsker faktisk å endre grunnloven. Når Donald Trump fleiper om at han vil sitte med makten i 12 år til ... så tuller han ikke. Donald Trump har ikke noen sans for humor, sier Michael Cohen til CNN.

Les også: Dette oralsexbildet trekkes frem som et tegn på hva som er galt i bydelen akkurat nå

Bokatuell

Trumps tidligere advokat er nå aktuell med boken «Disloyal: A Memoir: The True Story of the Former Personal Attorney to President Donald J. Trump», som kommer ut denne uken.

Advokaten sier til CNN at hvis Trump vinner valget i november, så vil presidenten starte arbeidet med å få en lengre periode med en gang.

Les også: 15 år gammel jente skaper Trump-kaos

- Jeg vil at du skal forstå, at når han sier 12 år til, så vil han, om han vinner, automatisk starte på dag én med å begynne å tenke hvordan han kan endre grunnloven for en tredje periode, og deretter en fjerde periode, som det han sa til President XI og som det han har sagt til så mange andre mennesker. Det er derfor han beundrer alle verdens Kim Jong-uns, sier Cohen til CNN.

President Donald Trump og Michael Cohen samarbeidet tett i flere år, men nå er stemningen mellom dem svært dårlig. Cohens nye bok endrer neppe på dette. Foto: AP Photo

Trump har flere ganger tidligere hintet og spøkt om at han vil sitte i mer enn to perioder.

- Vi kommer til å vinne fire nye år. Og deretter skal går vi for fire år til fordi de spionerte på min kampanje. Vi burde få gjort om igjen fire år, uttalte Trump på et valgmøte Oshkosh, i Wisconsin i august.

Under republikanernes landsmøte i august ropte også tilhengerne på «Fire år til!», hvorpå Trump plutselig sa:

- Hvis dere virkelig vil gjøre dem gale, så rop på «12 år til!».

Les også Dette oralsexbildet trekkes frem som et tegn på hva som er galt i bydelen akkurat nå

- Rakket ned på Mandela

Ifølge boken Cohen nå kommer med, skal president Trump også ha rakket ned på frigjøringshelten og tidligere president i Sør-Afrika, Nelson Mandela.

– Mandela fucket opp hele landet. Nå er det et drittland. Fuck Mandela. Han var ingen leder, skal Trump ha sagt ifølge Cohen, skriver Washington Post.

Omslaget til Cohens bok om president Donald Trump. Foto: Skyhorse Publishing via AP

ANC, som var Mandelas parti og som fortsatt har regjeringsmakten i Sør-Afrika, vil ha seg frabedt en slik beskrivelse av en av verdens mest hyllede ledere.

– Alle frihetselskende mennesker i verden er forferdet av disse fornærmelsene fra en person som selv ikke er noen modell for kompetent lederskap, skriver partiet i en uttalelse, der Trump får hard medfart.

– Trump er en splittende, kvinnehatende og respektløs person, skriver partiet, som mener at Mandela sto i skarp kontrast til Trump.

– Han forsto verdien av internasjonalt vennskap, fastslår partiet.

Straffedømt

Cohen jobbet tett sammen med Trump i flere år før han snudde ryggen til sin tidligere sjef under Kongresshøringene i fjor. Der kalte Cohen presidenten for en svindler og bedrager.

I 2018 ble Cohen dømt til tre års fengsel for blant annet skatteunndragelse, svindel med valgkampmidler, for å ha løyet til Kongressen og for å ha utbetalt såkalte hysjpenger til pornostjernen Stormy Daniels for å hindre at hun snakket om sitt angivelige forhold med Trump.

I en uttalelse sendt til Washington Post skriver Trumps pressesekretær, Kayleigh McEnany, følgende om bokutgivelsen:

– Michael Cohen er en vanæret kriminell som har mistet advokatbevillingen sin og som løy til Kongressen. Han har mistet all kredibilitet, og det er ikke overraskende å se hans siste forsøk på å tjene penger på løgner.»

Trump har kalt Cohen en «rotte» og en «serieløgner».

Shithole!

En annen ting, som ifølge BBC kommer fram i boken, er at Trump – ifølge Cohen – «som regel ga uttrykk for å ha lave tanker om alle svarte folk, fra musikk til kultur og politikk».

Trumps tidligere advokat, Michael Cohen, kommer med en rekke påstander om presidenten i boken. Foto: AP Photo/J. Scott Applewhite

– Nevn ett land styrt av en svart person som ikke er et drittland (shithole). De er alle fullstendig jævla dasser (complete fucking toilets), skal Trump ha sagt i 2013, altså før han ble valgt til president.

Trump ble i 2018 beskyldt for å ha brukt lignende ord etter å ha fått besøk av Norges statsminister Erna Solberg. Den gang rapporterte amerikanske medier at presidenten i et privat møte i Det ovale kontor skal ha sagt at han ønsket flere innvandrere fra land som Norge i stedet for fra «drittland» («shithole countries») i Latin-Amerika og Afrika.

Den gang sa Trump til journalister at han ikke er rasist.

– Jeg er den minst rasistiske personen dere har intervjuet, sa han.

Obama-imitator

I boken hevder Cohen at Trump har et hat og forakt mot sin forgjenger, Barack Obama.

Blant annet skriver den tidligere advokaten at Trump hyret en Obama-imitator for å delta i en video hvor Trump nærmest rituelt «ydmyket den første svarte presidenten og deretter ga ham sparken», ifølge boken.

Les også: Trump tar av på Twitter etter Tybring-Gjedde-intervju

Boken navngir ikke mannen som angivelig ble hyret for å spille Obama, og den gir heller ikke noen spesifikk dato for den påståtte seansen, ifølge CNN. Men den inneholder et bilde av et bilde av Trump som sitter bak et skrivebord, med en svart mann i dress med en USA-pin som sitter på andre siden av bordet.

Skyskraper i Moskva

I boken hevder Cohen også at Trump beundret Russlands president Vladimir Putin, fordi Putin klarte å «ta over et helt land og drive det som om det var hans personlige selskap – som Trump-organisasjonen, faktisk», skriver Cohen.

Cohen sier at Trump ville smigre seg inn overfor Putin for å sikre tilgang til russiske penger hvis han skulle tape valget i 2016.

Les: Mange feller for pressen i dekningen av Trump

Den tidligere advokaten hevder imidlertid at Trump-kampanjen var altfor «kaotisk og inkompetent til å faktisk konspirere med den russiske regjeringen» da den kom til makta.

Blant påstandene i boken er at Trump ville bygge en skyskraper i Moskva på 120 etasjer hvor Putin skulle få en penthouseleilighet til fri disposisjon, ifølge The Washington Post.

Les: Personlig pengemareritt for Donald Trump

Cohen soner for tiden det som er igjen av en tre år lang fengselsstraff. På grunn av koronapandemien ble han imidlertid sluppet ut av fengsel og soner nå i sitt eget hjem.

Les: Ny bok: Trump fullt klar over at han ga amerikanerne feil informasjon om koronaviruset