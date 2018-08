- Ektepar i 60-årene slått med øks, balltre og ranet i sitt eget hjem

Mannen innlagt på sykehus, hardt skadd.

RYGGE (Moss Avis): Politiet fikk kl. 02.45 melding om at to gjerningspersoner skal ha slått et ektepar i 60-årene med øks og balltre på bopelen deres, en gård i Rygge.

Hardt skadd

Politiadvokat John Skarpeid i Øst Politidistrikt forteller til Moss Avis at ekteparet ble overfalt mens de lå og sov i sin egen seng.

- De ble overfalt og slått med ulike slagvåpen av to gjerningsmenn, sier Skarpeid til Moss Avis.

Overfallet skjedde trolig rett rundt klokken 02.30.

- Hva kan du si om skadeomfanget?

- Mannen har de største skadene. Han er slått, kvestet og betegnes som hardt skadd. Tilstanden hans er stabil, og ikke kritisk. Han er innlagt på Kalnes, opplyser politiadvokat Skarpeid klokken 12.25.

- Kvinnen er forslått, men ikke alvorlig skadd. Hun er ikke innlagt på sykehus, legger han til.

Skarpeid opplyser at de to ranerne fikk med seg et større pengebeløp og en pistol, samt smykker. I tillegg stakk de avgårde med ekteparets bil, en sølvfarget Mercedes ML.

- Denne bilen ble forholdsvis kort tid senere observert kjørende over Svinesund og inn i Sverige, sier Skarpeid.

- Hvem meldte ifra om ranet?

- Det var fornærmede selv som meldte fra om denne alvorlige hendelsen gjennom et alarmselskap, opplyser politiadvokaten.

Deretter ble politiet varslet klokken 02.45.

Bred etterforskning

Nå pågår det en bred etterforskning av det svært alvorlige hjemmeranet.

Moss Avis er på stedet ved 12-tiden. Politiet har sperret av gården og foretar tekniske undersøkelser. Politiet har etter hva Moss Avis erfarer vært i kontakt med flere av naboene. De har også søkt med hund i området rundt gården.

- Hva søkes det etter?

- Vi bruker hundesøk som en del av etterforskningen. Blant annet kan det gi svar på hvorvidt det kan ha vært mer enn to ranere involvert, sier Skarpeid.

Utover hundesøk, pågår det ordinær teknisk undersøkelse på gården.

- Vi håper at etterforskningen kan bidra til å identifisere og pågripe ranerne, legger Skarpeid til.

- Hva vet dere om gjerningspersonene?

- Vi vet at det er to menn som tok seg inn på bopelen til ekteparet. Hvorvidt det kan ha vært flere gjerningsmenn håper vi at etterforskningen kan avdekke.

- Av hensyn til de berørte ønsker vi ikke å si nøyaktig hvor gården ligger, men vi er veldig interessert i tips fra publikum som kan ha observert aktivitet i området Larkollen - Rygge i tidspunktet 0230-03:00, sier politiadvokaten.

Les flere saker fra Moss Avis her.

Mest sett siste uken