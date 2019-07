- En mindretallsregjering kan være mer demokratisk

Danmark har gjort det motsatte av mange andre sosialdemokratiske og borgerlige partier i Europa og satset på en mindretallsregjering.

Det er god grunn til å gratulere Danmarks nye statsminister Mette Fredriksen og Socialdemokratiet med den nye regjerings-dannelsen.

I motsatt retning

De har gjort det motsatte av mange andre sosialdemokratiske og borgerlige partier i Europa og satset på en mindretallsregjering.

Den store fordelen ved Fredriksens veivalg er at små partier med få velgere bak seg ikke kan sitte i regjering og presse større partier til å ta standpunkter som det egentlig er et stort flertall mot i parlamentet.

I Norge har vi sett dette senest når H-Frp-V-Krf-regjeringen nylig la fram Trossamfunns-loven. Der forplikter alle regjeringspartiene seg til å gå mot stortingsflertallets tidligere vedtak om forbud mot finansiering av moskeer og trossamfunn fra land som ikke har religionsfrihet som Saudi-Arabia og Iran. Det samme gjelder flertallets vedtak om tilsyn med koranskoler og andre trossamfunns skoler som betingelse for å få statsstøtte.

Ikke spesielt demokratisk

Alt tyder på at stortingsflertallet fortsatt er enige med oss i disse sakene, jf uttalelser fra enkeltrepresentanter fra Frp de siste dagene. Likevel ligger det an til at KrF-statsråd Ropstad vil få gjennom sin vilje i Stortinget, fordi regjeringspartiene er bundet opp.

Dette er ikke spesielt demokratisk - og det er bare ett eksempel blant mange på at det reelle flertallet i Stortinget ikke kommer fram - når alle regjeringspartiene kan bindes opp av en statsråd fra et lite parti.

Tenk bare på den omstridte endringen av abortloven før ferien, som ble vedtatt selv om det egentlig kun var et lite mindretall i Stortinget som ønsket det.

Jeg håper Mette Fredriksens nye mindretallsregjering vil lykkes med å søke flertall fra sak til sak i forskjellige retninger i Folketinget, slik at det reelle demokratisk valgte flertallet kommer til uttrykk.

Deres erfaringer bør bli interessante for mange andre partier i Europa.