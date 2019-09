Gir stikk til Christian Tybring-Gjedde og Oslo Frp etter dårlig valgresultat.

Valget 2019 gikk ikke helt som Fremskrittspartiet (Frp) håpet på. Nasjonalt oppnådde de et resultat på 8,2 prosents oppslutning, mens de i Oslo fikk 5,3 prosent. Partileder Siv Jensen uttalte også til Nettavisen at hun ikke var fornøyd.

Stortingsrepresentant og sentralstyremedlem Christian Tybring-Gjedde pekte på flere ulike årsaker til det dårlige valget. Han pekte blant annet på de mange skandalene Frp har vært rammet av det siste året.

Flere svært sentrale Frp-politikere har i tur og orden trukket seg. Tidligere nestleder og fiskeriminister Per Sandberg er blant dem Tybring-Gjedde nevner. Dette fikk Sandberg til å reagere.

- Oslo Frp har vært et problem

- Tybring-Gjedde lever i sin egen boble, og hans politiske antenne er knekt på flere plasser. Frp i Oslo, som han representerer, har gått fra 16,5 prosents oppslutning i kommunevalget i 2003 til 5,3 prosent under årets valg. For partiet har lokallaget i Oslo vært et problem, sier den tidligere nestlederen engasjert til Nettavisen.

De fem siste kommunevalgene har Frp oppnådd følgende oppslutning i Oslo:

2003: 16,5 prosent.

2007: 14,3 prosent.

2011: 7,0 prosent.

2015: 6,0 prosent.

2019: 5,3 prosent.

- Oslo Frp klarer ikke å flytte på seg, eller å gå inn i en selvransakelse, og har gått dramatisk ned. En skandale vil alltid være problematisk og virke hemmende for et parti. Frp er ikke noe unntak. Men det har vært skandaler i andre partier også. Men det er ikke bare det som er forklaringen på et dårlig valg, sier Sandberg.

Skandalene Tybring-Gjedde trakk frem var:

Valgnatten påpekte Tybring-Gjedde at det er flere skandaler som er kommet tett på hverandre. Han understreket også at de har ulik alvorlighetsgrad.

- Når det blir slik virker det som at det er mange i partiet som gjør ting de ikke burde. Noe som er begått er straffbart også, slik kan vi ikke ha det, og det er ikke bra når vi blir fremstilt slik, sa han til Nettavisen.

Jensen: - Utfordrende tid

Frp-leder Siv Jensen var ærlig på at hun ikke var fornøyd med valget, og ville snakke lite om de fem politiske skandalene.

- Vi har hatt en utfordrende tid, det er det ingen tvil om. Samtidig handler det om å levere resultater. Frps velgere er utålmodige og de vil ha resultater, sa Jensen til Nettavisen sent mandag kveld.

- På hvilken måte blir det distraherende med flere utenompolitiske saker i valgkampen?

- Valgkampen har gått veldig fint synes jeg. Vi har stått frem som et samlet lag som har vært opptatt av å levere gode svar til innbyggerne i de ulike kommunene vi stiller til valg. Mange steder får vi også godt betalt og velgerne kjenner oss igjen, sa Jensen.

I tillegg til de fire nevnte politikerne som trakk fra Frp, måtte tidligere justisminister Tor Mikkel Wara gå av grunnet personlige forhold. Tidligere i år ble hans samboer, Laila Bertheussen, pågrepet og siktet i trusselsaken mot ham selv.

Denne saken ville ikke Tybring-Gjedde kommentere.

- Dersom en skandale hadde hatt så mye å si burde det slått ut i Mandal der jeg bor (se egen faktaboks under). Frp gjorde et kjempevalg og ble det desidert største partiet. Det ble heller ingen utslag i Os i Hordaland hvor det ble et godt resultat, og hvor Frp har hatt ordføreren siden 1999, sier Sandberg til Nettavisen.

- Det dårlige valget handler også om hvem som fremfører Frps politikk og på hvilken måte det blir gjort. I Oslo har de ikke fått det til, mens andre plasser har det gått bra.

Fakta Kommunevalget i Mandal og Os 2019 ↓ Kommunene Os og Fusa, i dagens Hordaland fylke, slås sammen og blir til Bjørnafjorden 1. januar. Årets valg er gjennomført for den nye kommunen. Frp har hatt ordføreren i Os siden 1999. Under årets valg fikk Frp 31,9 prosents oppslutning og var det desidert største partiet i den nye kommunen. Arbeiderpartiet ble nest størst med 20,8 prosent. Søviknes og hans koalisjon mister likevel flertallet. Kommunene Lindesnes, Mandal og Marnardal slås sammen og blir til Lindesnes 1. januar. Årets valg er gjennomført for den nye kommunen. Under årets valg ble Frp størst i den nye kommunen med en oppslutning på 26,7 prosent. Arbeiderpartiet ble nest størst med 21,3 prosent.

Dårligst siden 1991

Årets valgresultat nasjonalt er det dårligste kommunevalget for Frp siden 1991. Da oppnådde de en oppslutning på 6,5 prosent, mens de i 1995 fikk 10,5 prosent.

På gjennomsnittet av alle målinger, de fem siste ukene før valget, har de fått mellom 7,8 og 8,3 prosents oppslutning. Det er nettsiden Poll of polls som står bak gjennomsnittstallene.

På siste Oslo-måling i Nettavisen før valget, oppnådde Frp bare en oppslutning på 4,2 prosent. Valgresultatet ble altså 5,3 prosent.

Siden kommunevalget i 2007, da Frp oppnådde 17,5 prosent nasjonalt, har det gått nedover. I 2011 fikk de en oppslutning på 11,4 prosent, en tilbakegang på hele 6,2 prosentpoeng. Ved kommunevalget i 2015 oppnådde de en oppslutning på 9,5 prosent, tilbake 1,9 prosentpoeng fra 2011-valget.

Sandberg mener selv han fortsatt har mye å gi som politiker.

- Jeg har vært utenfor politikken i 12 måneder og er blitt betydelig klokere. Jeg har brukt mye tid på å snakke med næringsdrivende og med folk flest. Jeg er blitt klokere og forstår mer hvordan velgere tenker. Det siste året har vært en vekker for meg, og du skal ikke se bort fra at det kan bli et comeback, sier Sandberg, uten å ville tidfeste når.

Han vil heller ikke si noe om det blir et politisk comeback i Frp.

- Jeg har fått massive tilbakemeldinger fra enkeltpersoner. Jeg vet hvert fall at jeg er ønsket i politikken.