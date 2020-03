- Er du forkjølet og tror du har korona, så kan du nesten gå ut ifra at det kan være korona

Seksjonsoverlege Benedicte Severinsen kommer med klar beskjed til folk som føler seg forkjølet og tror det kan være korona.

- Er du snufsete, forkjølet og lurer på om det kan være korona, så kan du nesten gå ut ifra at det kan være korona. Så da skal du holde deg strengt hjemme i 14 dager, slik at du ikke smitter andre.

Det sa seksjonsoverlege på akuttmedisinsk avdeling ved Sørlandet sykehus, Benedicte Severinsen til NRK Sørlandet, søndag ettermiddag.

Til Nettavisen sier Severinsen det samme, og legger til at det ventes en kraftig økning i antall positive korona-tester.

- Vi har testet alle ansatte som har snufset og hatt forkjølelsesymptomer, og fortsatt er det slik at de fleste prøvene er negative. Men om utviklingen i Norge følger andre land som ligger foran oss, slik Folkehelseinstituttet anslår, så vil antallet smittede øke kraftig framover, sier hun til Nettavisen.

KLAR BESKJED: Seksjonsoverlege på akuttmedisinsk avdeling ved Sørlandet sykehus, Benedicte Severinsen, er tydelig på at alle som føler seg forkjølet må holde seg unna andre. Foto: Privat

- Dugnaden skal hindre utviklingen vi ser i andre land

Seksjonsoverlegen gjør det klinkende klart at den nasjonale dugnaden, som går på å holde avstand til andre og helst ikke omgås andre enn dem du bor med, er et enormt viktig ledd for å hindre en like dyster utvikling, som man for eksempel ser i Italia.

- Den dugnaden vi står oppe i nå, skal gjøre slik at utviklingen ikke går den veien.

- Vil komme med en klar, klar oppfordring

Hva vil du si til dem som måtte tro at korona-situasjonen i Norge ikke er så alvorlig?

- Jeg tror at de fleste nå tar dette alvorlig og forstår alvoret vi nå står overfor. Jeg vil bare komme med en klar, klar oppfordring om å holde seg sammen med dem man bor med og nyte en litt roligere periode enn vi er vant med, sier hun.

Nettavisen har tidligere omtalt 33 år gamle Arild Øren Wanvik fra Trondheim, bosatt i Bergen, som lørdag fikk påvist koronavirus. På Facebook delte han et innlegg for å advare folk om hvor subtile symptomene kan være.