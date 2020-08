«Erik, hvis han gjør narr av stammingen din igjen, så drar du til ham en gang til.»

Om jeg noengang var i tvil: Denne helga ble jeg med i den eksklusive, men imaginære klubben Stammere for Biden.

Jeg kan kanskje begynne med å be om unnskyldning for at dette blir en svært personlig kommentar.

Det er noen av oss som stammer hele livet. Og vi i Stammeklubben bruker vanligvis lett å oppdage andre stammere der ute - også alle de som lever godt med det, eller nesten klarer skjule det.

Kanskje er det jeg som har vært treig. Men jeg har aldri visst at Joe Biden er en av oss. At også Demokratenes presidentkandidat i USA har stammet hele livet.

Før torsdag, under Demokratenes landsmøte, og nå i helga, da flere videoer med Joe Biden har gått sin seiersgang over internettet. Den første jeg la merke til var denne:

Joe Biden møter en ung gutt på valgkampturne i New Hampshire. Biden får vite at gutten stammer, og tar seg plutselig god tid. Ber om telefonnummeret, så han kan ringe ham senere.

- Don’t let it define you! - Ikke la stammingen definere deg, sier han til gutten.

Videoen viser en mann som vet hva han snakker om. Jeg tenkte tilbake på meg selv, da stammingen var på sitt verste på ungdomsskolen, og jeg fikk tilbud om å gå et år på «stammeskole» på Bredtvet.

Jeg skulle altså reise vekk, et helt år, og bo på internatskole. Det ville jeg ikke. Jeg ville ikke forlate vennene mine, familien og skolekameratene, men aller viktigst: Om jeg dro dit, ville jeg kanskje bli En som stammet. En stammer.

I dag vet jeg at svært mange har fått god hjelp på Bredtvet kompetansesenter, og at en av behandlingsmetodene nettopp er å ikke la stammingen styre livet.

Det er dette Joe Biden sier til gutten. For 13 år gamle Brayden er mye mer enn det! At han stammer, er bare en bitteliten del av ham!

Som voksen har jeg lært meg å leve med stammingen, i en slik grad at jeg nesten ikke bryr meg om den, og noen ganger til og med glemmer den - selv om den fortsatt kan være plagsom i perioder.

For vi er mange som «vokser det av oss», som noen kaller det. Delvis er det psykologi, at det ikke er viktig lenger, og dermed gir det seg gradvis av seg selv. Eller vi velger å konfrontere stammingen ved å snakke mest mulig, og oppdager situasjoner der vi nesten ikke stammer i det hele tatt - for eksempel om vi reiser oss opp og snakker i en forsamling.

Eller vi lærer oss andre teknikker for å håndtere det, slik som Biden - med sin understreking av ord han vil legge trykk på. Dette får vi høre om i den andre videoen som har vært vist igjen og igjen, hvor det er har gått noen måneder fra første video.

Joe Biden ringte nemlig tilbake, slik som han lovte, og nå forteller Bradley Harrington (13) om hvordan han fikk hjelp av Biden.

I Norge er vi i underkant av 50 000 stammere, vitenskapen mener det gjelder litt under 1 prosent av befolkningen. De fleste av oss er hankjønn, nærmere 80 prosent, mot bare 20 prosent kvinner. Hvorfor er det ingen som vet, heller ikke hva stammingen skyldes.

En av teknikkene for å leve med stamming er å unngå enkelte ord. Vi kan derfor ha øvd opp evnen til raskt å finne andre ord, synonymer, eller «skrive om» setninger underveis. En av favorittvitsene blant stammere før i tida (da det fremdeles fantes papiraviser), er den om han som går til aviskiosken og ber om D ... d ... d ... Da ... da ... da ... - VG!

Joe Biden lærer fra seg stammetriks til Brayden Harrington. Skjermdump.

Alle som stammer har sine egne, små personlige historier om seire og tap. Jeg kan dele den om da jeg kom hjem fra barnehagen med «anmerkning».

Ja, jeg hadde allerede som fem- eller seksåring fått med lapp hjem, fordi jeg hadde slått min kamerat Lyder. Han gjorde narr av stammingen min, og jeg ble sint og gikk til angrep.

Fremdeles husker jeg hvordan jeg sto med hjertet i halsen og viste fram lappen til min far, og fortalte hva som hadde skjedd. Pappa lyttet og leste. Leste igjen. Deretter så han på meg og sa:

«Erik, hvis han gjør narr av stammingen din igjen, så drar du til ham en gang til.»

Jada, det er galt å oppfordre til vold, jeg vet det. Men det var ikke slik jeg oppfattet det. Pappa var verdens fredeligste mann. Det handlet om støtte. Og om behovet for å sette seg i respekt - og selvrespekt. Og Lyder og jeg ble etterhvert gode venner.

Jeg tenkte på denne historien da jeg i helga også så video av Donald Trump som gjør narr av Joe Biden fordi han «ikke klarer å få ut ordene».

Donald Trump står der altså og gjør narr av Joe Biden fordi han stammer. Som han også har gjort narr av en funksjonshemmet journalist. Vi burde dra til ham.

Så har du selvsagt rett i at stamming ikke er noen kvalifikasjon i seg selv. Du blir ikke en god president bare fordi du stammer. Strengt tatt sier det heller ikke noe om at Joe Biden vil bli en bedre president enn Donald Trump. Men det sier noe om hvem av dem som er en decent person, et bra menneske.

Og det burde kanskje være første bud.