- Erik Solheim har meldt seg inn i MDG

Solheim tror MDG kan bli Norges nye folkeparti.

Tidligere SV-leder og klimatopp i FN, Erik Solheim, har meldt seg inn i Miljøpartiet De Grønne (MDG), melder VG.

– Klima blir den viktigste saken vår generasjon vil bli målt på. Blant unge i Norge er kampen for et bedre miljø, avgjørende. Jeg opplever at Miljøpartiet De Grønne kan lede an i å gripe den utfordringen: Jeg tror MDG kan være med å skape en bred grønn folkebevegelse à la det arbeiderbevegelsen var i det forrige århundre, sier 64-åringen til avisen.

Like før sommeren takket han ja til å jobbe med den globale plastkrisen for Kjell Inge Røkke.

Lysbakken: - Naturlig å gå dit

Nettavisen har bedt om en kommentar fra SV-leder Audun Lysbakken. Han sier følgende:

– Jeg vil takke Erik for innsatsen han gjennom mange år la ned i SV. Når han har funnet ut at han er mer enig med et annet parti er det naturlig å gå dit. Jeg ønsker ham lykke til i MDG, et parti vi kan samarbeide med om mye. Vi deler engasjementet mot klimakrisen, som vi i SV er overbevist om at bare kan løses sammen med en politikk for sosial rettferdighet.

Fløy mye

Solheim måtte tåle krass kritikk for sin reisevirksomhet i toppjobben som leder for FNs miljøprogram (UNEP).

Reiseutgiftene til den tidligere utviklings- og miljøministeren, inkludert leie av fly, utgjorde 2,1 millioner kroner på et halvt i 2011, skrev Nettavisen i fjor høst.

