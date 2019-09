- Et lavmål at Erna Solberg kastet glans på et autoritært regime

Norsk PEN reagerer på at statsminister Erna Solberg var til stede da Bahrains statsminister ble hyllet med ærespris.

Den norskpakistanske 14. augustkomiteen tildelte en ærespris til Bahrains statsminister Khalifa bin Salman Al-Khalifa forrige måned. Prisen omtales i bahrainske medier som én av de mest prestisjetunge norske prisene.

Khalifa var selv ikke til stede på utdelingen som ble avholdt i Oslo 10. august, men sendte to regjeringsrepresentanter for å ta imot prisen på hans vegne - én minister og stabssjefen for den bahrainske statsministerens kontor.

Statsminister Erna Solberg (H) satt på fremste bord - godt plassert mellom de to stedfortredende prismottagerne - da Kjell Magne Bondevik holdt tale og overrakte æresprisen.

- Et lavmål

Norsk PEN reagerer på Solbergs tilstedeværelse, og skriver i en Facebook-melding at det er et lavmål at statsministeren «kastet glans på et autoritært regime».

- Vi mener dette markerer et lavmål i Norges arbeid for menneskerettigheter. Her har Europaparlamentet år etter år vedtatt resolusjoner mot Bahrain, og så deler tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik ut prisen, og statsminister Erna Solberg kaster glans over utdelingen. Det reagerer vi sterkt på, sier styreleder i Norsk PEN, Kjersti Løken Stavrum, til Nettavisen.

Prisen begrunnes med at Khalifa har bidratt med «å fremme regional og global fred, sikkerhet, toleranse og harmoni».

- Ikke prisverdig

Norsk PEN opplyser at Khalifa har sittet som landets statsminister siden 1971, og at han var utpekt av sin egen bror.

- Dette er altså verdens lengst sittende statsminister. Det er valg uten opposisjonspartier. Det kan hende det er noen lysglimt her, men å gjøre det til noe prisverdig, blir en fullstendig feilvurdering, mener vi i Norsk PEN, sier Løken Stavrum.

- Dette bidrar til forvirring rundt ytringsfriheten og menneskerettigheter i Bahrain. Det paradoksale er at det er veldig vanskelig å få vite hvordan det er å jobbe som journalist i Bahrain, fordi det er vanskelig å få pressevisum dit, sier Løken Stavrum.

Bahrain får strykkarakter i pressefrihet. I pressefrihetsindeksen til Reporters Without Borders, rangerer Bahrain helt nede på 167. plass av totalt 180 land.

- Solberg delte ut andre priser

Statsministerens kontor (SMK) avviser at statsminister Solberg var til stede for å kaste glans over prisen til Khalifa.

- Statsministeren var til stede for å dele ut Brobyggerprisen til Stovner bokseklubb og Leo Ajkic, samt priser til Iram Haq, Nassima Dzair og Mehwish Hayat. Hennes tilstedeværelse var for å gi anerkjennelse til den norsk-pakistanske befolkningens bidrag til det norske samfunnet, og til 14. augustkomiteens arbeid for å bygge broer mellom folk i Norge, sier statssekretær ved SMK, Rune Alstadsæter, i en uttalelse til Nettavisen.

- Det medfører ikke riktighet, slik PEN hevder i sin Facebook-post, at hun delte ut en pris til Bahrains statsminister sammen med Kjell Magne Bondevik. Spørsmål om de ulike prisene må rettes til 14. augustkomiteen og Oslosenteret, sier Alstadsæter.

Solbergs tilstedeværelse har blitt omtalt i bahrainske medier som nyhetsbyrået Bahrain News Agency og den bahrainske engelskspråklige avisen The Daily Tribune.

Sistnevnte skriver at prisen er «blant de mest prestisjetunge norske prisene, og har blitt tildelt en rekke prominente personer i verden som har bidratt til betydelig global fred, sameksistens og harmoni».

Hevder Solbergs plassering var tilfeldig

14. augustkomiteen forteller Nettavisen at Bahrains statsminister ikke kunne delta på utdelingen grunnet pilegrimsreise. Men en minister i Bahrains regjering (Mohammed bin Ibrahim Al Mutawa) og stabssjefen for statsministerens kontor (Shaikh Hussam bin Isa Al Khalifa) var til stede på utdelingen, og tok imot prisen på vegne av statsminister Khalaif.

- Statsministeren (Erna Solberg red.anm.) har ikke noe med den prisen der å gjøre. Hun var der for å overrekke Brobyggerprisen og Årets norskpakistaner, sier leder for 14. augustkomiteen og leder for Stovner Høyre, Aamir J. Sheikh, til Nettavisen.

- Det var bare tilfeldig at hun satt ved samme bord som dem som mottok prisen på vegne av statsminister Khalaif. Det var ikke planlagt, sier Sheikh.

- Systematisk bruk av tortur

En uavhengige gransking, som ble nedsatt av den bahrainske regjeringen, har dokumentert at det ble begått omfattende og systematiske bruk av tortur og menneskerettsbrudd mot anholdte under opprøret i Bahrain (2011 til 2014), som var en del av den arabiske våren.

Human Rights Watch konkluderte i fjor med at Bahrain fortsatt undertrykker og straffeforfølger fredelige dissidenter og menneskerettforkjempere. Flere hundre borgere er blitt gjort statsløse siden 2012.

- Vi er klar over at det er mye som er ugjort når det gjelder Bahrain, men de er på rett spor på flere områder. Kvinnenes stilling og religionsfriheten er styrket og de første steg for demokratisering er tatt ved at det er blitt et folkevalgt kammer i parlamentet, sier Sheikh.

- Dette er ikke en menneskerettighetspris. Den er gitt fordi statsministeren bidrar til flere positive utviklingstrekk, noe vi bør oppmuntre. Han har fått flere internasjonale priser, blant annet av FN, sier Sheikh.

- Under utdelingen påpekte Bondevik at landet fortsatt har en vei å gå for å styrke menneskerettighetene og demokrati. Alle disse kritiske spørsmålene har vi tatt opp med statsministeren da Bondevik og jeg besøkte Bahrain tidligere i år, sier han.

Kjell Magne Bondevik, som er tidligere statsminister (KrF) og grunnlegger av Oslosenteret for fred og menneskerettigheter, har ikke besvart Nettavisens henvendelser om å kommentere saken.

