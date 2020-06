- Et søkt scenario. Trump er drøy, men ikke gal

Biden frykter at Trump vil tviholde på makten tross et valgnederlag. - Da er det bare å klaske på han et par håndjern og føre han ut,» sier USA-ekspert.

Demokratens presidentkandidat Joe Biden kom med et oppsiktsvekkende utsagn i et intervju med satiriker og The Daily Show-programleder Trevor Noah onsdag kveld.

Biden påsto at hans største enkeltstående bekymring er at «Trump ville forsøke å stjele valget». Videre sa Biden at han er overbevist om at det amerikanske militæret ville eskortere Trump bort fra Det hvite hus hvis Trump taper og nekter å fratre makten.

Biden erkjente at han hadde tenkt på problemstillingen, og la til at Trump har bidratt massivt med å spre konspirasjonsteorier om valgfusk i USA.

- Dette er en fyr som har sagt at stemmeavgivning via post er fusk, mens han selv sitter bak skrivebordet i Det hvite hus og stemmer via post i primærvalget, sier Biden og henviser til Trumps stemmeavgivning via post i Florida-primærvalget.

- Mange demokrater er bekymret

Democrats Abroad Norway sier til Nettavisen at det er mange demokrater som deler bekymringene til Biden.

- Mange i Det demokratiske partiet deler disse bekymringene. Representantenes hus har vedtatt et lovforslag om valgsikkerhet som står fast i Senatet fordi de ikke tar valgsikkerhet på alvor. De vil bare snakke opp risikoen for å så tvil om de sannsynlige, kommende seirene til Demokratene, sier styreformann Jonathan Roth til Nettavisen.

Demokratene har forsøkt å få Kongressen til å vedta flere lovforslag om valgsikkerhet i Kongressen, som blant annet omhandler varslingsmekanismer for tilbud om utenlandsk innblanding og assistanse, samt forby at avstemningsautomater kobles til internett.

Republikanerne har som kjent flertall i Senatet.

Det er imidlertid veletablerte demokratiske mekanismer i den amerikanske lovgivningen som skal forhindre et tenkt scenario hvor en president nekter å fratre makten etter et valgnederlag.

- Artikkel II i grunnloven slår fast at presidenten sitter i (kun) fire år, og 20. grunnlovstillegg slår fast at presidentperioden tar slutt 20. januar og at etterfølgerens periode da begynner, sier USA-ekspert og seniorforsker ved NORCE forskningssenter, Hilmar Mjelde, til Nettavisen.

- Det er ikke noe krav om at en presidentkandidat må erkjenne nederlag, legger han til.

USA-ekspert Hilmar Mjelde avbildet med presidentkandidat Joe Biden. Foto: Hilmar Mjelde/Facebook

- Mister all presidentmakt



Mjelde sier at Trump mister alle sine presidentfullmakter i øyeblikket presidentperioden utløper 20. januar 2021, dersom han ikke blir gjenvalgt av det amerikanske folket 3. november.

- Han kan ikke da kommandere politi eller militæret til å hjelpe ham med å holde makten. Om Trump da ikke vil forlate Det hvite hus, er det bare til å klaske på han et par håndjern og føre han ut. Så enkelt er det, sier Mjelde.

Videre påpeker Mjelde at USA er land med en svært robust grunnlov og solide demokratiske normer og institusjoner.

- Om Trump ikke ville trekke seg, ville partiet presse ham ut, slik Republikanerne tvang Nixon ut i 1974. Dessuten, autokrater rigger valget i god tid på forhånd, ved å undergrave opposisjonen. Det er slik de blir ved makten, sier han.

«Forbanna stolt»

President Trump har fått massiv kritikk fra øverste hold i det amerikanske forsvaret etter at han truet med å sette inn amerikanske soldater mot protestene som herjer landet. Torsdag gikk USAs forsvarssjef Mark Milley og beklaget at han poserte med Trump, etter at demonstranter ble fjernet med makt fra plassen foran Det hvite hus for å tilrettelegge for en fotoseanse med Trump og amerikanske forsvarsledere.

Milley beklaget sitt nærvær fordi det skapte inntrykk av at forsvaret var involvert i innenlandsk politikk.

Biden sa også i Trevor Noah-intervjuet at han var «forbanna stolt» av landets militærledere som har nylig kritisert Trump offentlig. Mjelde sier det amerikanske forsvaret ikke vil støtte en president som nekter å akseptere et valgnederlag.

- USA har heller ikke den type politisert militære som ville trengs for å tviholde på makten. Det fikk vi et veldig godt eksempel på i går, da general Milley ba om unnskyldning for fotoseansen med bibelen, der han gikk ut mot Trump, sier han.

Det har aldri skjedd i USAs historie at en president har nektet å akseptere et valgnederlag og forsøkt å forbli ved makten.

- Det nærmeste eksempelet er Texas-guvernør Edmund J. Davis i 1873. Han godtok ikke valgnederlaget og låste seg inn i kjelleren i delstatskongressen. Presidentene har respektert loven i 250 år, sier Mjelde.

President Donald Trump og flere av hans nærmeste medarbeidere spaserte mandag forrige uke til St. John's-kirken, etter at plassen utenfor Det hvite hus var ryddet for demonstranter som protesterte mot rasisme og politivold. Sammen med Trump var blant andre justisminister William Barr (t.v.), forsvarsminister Marks Esper (i midten) og forsvarssjef Mark Milley (til høyre). Foto: Patrick Semansky (AP)

- Et søkt scenario

Pressesekretær i Det hvite hus, Kayleigh McEnany, omtaler Bidens utspill som tåpelig.

- Presidenten arbeider hardt for det amerikanske folket. Det får være Demokratenes oppgave å spre disse konspirasjonsteoriene, sier hun i et intervju med Fox News torsdag.

Mjelde mener også det er kritikkverdig av den tidligere visepresidenten Joe Biden å spekulere på et scenario hvor Trump skulle forsøke å tviholde på makten.

- Dette er i det hele tatt et søkt scenario. Trump er drøy, men ikke gal. Biden bidrar selv til å undergrave tiltroen til valgsystemet ved å spekulere på dette, sier Mjelde.

Biden ligger for øyeblikket godt an på meningsmålingene, og har i snitt flere prosentpoeng i oppslutning enn den sittende presidenten.