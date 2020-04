- Finnmark fullstendig isolert fra resten av landet

Eneste vei til resten av Norge er stengt på grunn av fare for ras.

E6 Kvænangsfjellet er stengt på grunn av fare for ras. Det er eneste ferdselsåre mellom resten av landet og Kvænangen i Nord-Troms og Finnmark, melder VG.

«Veien er stengt pga. rasfare i natt. Det kommer helikopter som skal prøve å ta ned snøskavler på formiddagen, slik at ny vurdering gjøres ca kl. 14:00 onsdag», melder Statens vegvesen.

Ifølge iFinnmark har veien vært stengt flere ganger den siste tiden på grunn av uvær. Dette skal være i ferd med å bedre seg.

Før veien kan åpnes skal et helikopter utstyrt med en såkalt DaisyBell fly over å forsøke å ta ned snøskavler, og det vil gjøres en ny vurdering om åpning etter at arbeidet er fullført.

Arkivfoto: Et helikopter med en såkalt DaisyBell skal forsøke å løse skredfaren. Foto: Betong Renovering As. (Betong Renovering AS)

Når denne veien er stengt, er omkjøring via Finland og Sverige eneste veien sørover. Siden grensene til utlandet i utgangspunktet er stengt, er det reelt ingen mulighet.