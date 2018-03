- Flere døde i brokollaps i Florida

En gangbro kollapset over en motorvei i Miami i Florida.

NEW YORK/OSLO (Nettavisen): Lokalavisen Miami Herald skriver at et «ukjent antall mennesker og biler» er fanget under brorestene etter at en splitter ny bro utenfor Florida International University kollapset torsdag.

Fem eller seks biler fikk broen i taket og er i klem under den, melder ABC News. Ifølge CNN melder politiet at flere er døde.

Det er kun frem dager siden gangbroen ble installert.

- Jeg kjørte faktisk nettopp forbi broen. Det er veldig skremmende å tenke på at jeg allerede to ganger i dag har kjørt under den, sier Simen Olafsen til Nettavisen.

KAOTISK: All trafikk har stanset opp mens nødetatene jobber på åstedet.

SIMEN OLAFSEN studerer ved Florida International University og bor like ved broen som kollapset.

Olafsen studerer ved Florida International University og bor bare et minutt fra den kollapsede broen.

- Akkurat nå er det veldig kaotisk her. Veien er stengt utenfor skolen og det er nesten umulig å komme seg ut av campus, forteller Olafsen, som er fra Oppegård.

Øyenvitnet Tiona Page sier til ABC News at skrikene fra bilene var «grusomme».

- Så fort jeg kikket ut, så jeg støv fly overalt og skjønte at broen hadde kollapset, sier Page.

FOLK beveger seg bort fra området hvor broen kollapset.

TV-bildene viser at nødetatene har ankommet stedet og at de jobber med å kjøre de skadde til sykehus.

Brannvesenet i Miami-Dade bekrefter overfor den lokale TV-stasjonen ABC 10 at minst seks personer er skadd. Ifølge trafikkpolitiet i Florida skal «flere personer» ha omkommet.

Floridas guvernør opplyser via Twitter at han vil være i konstant kommunikasjon med politimyndighetene utover dagen.

Det er bare en måned siden han fikk en annen tragedie i fanget – skoleskytingen i Parkland, der 17 mennesker ble drept.

Universitetet i Florida postet så sent som 10 mars en video av brobyggingen og president Mark B. Rosenberg skrøt av at den var «den første i sitt slag» og la til at «FIU handler om brobygging og sikkerhet for studentene».

Den 950 tonn tunge broen ble installert på bare noen få timer, takket være en konstruksjonsmetode som «reduserer potensielle farer for arbeidere, reisende og fotgjengere, samt minimerer trafikk-forstyrrelser», fremhevet universitetet i en pressemelding den gang.

First-of-its-kind pedestrian bridge “swings” into place. “FIU is about building bridges and student safety. This project accomplishes our mission beautifully,” -President Mark B. Rosenberg. https://t.co/x8gPM9A4DG #worldsahead pic.twitter.com/mPEMeh2zmw — FIU (@FIU) 10. mars 2018

#BREAKING Latest video of bridge collapse at Florida International Uni pic.twitter.com/Y1xFGIiZWs — Julian Druker (@Julian5News) March 15, 2018

Mest sett siste uken