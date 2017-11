- Fly og helikopter krasjet i luften

Det melder Sky News.

Et fly og et helikopter har krasjet i luften i nærheten av Aylesbury, Buckunghamshire i England. Det melder Sky News.

Ifølge Thames Valley-politiet er hovedoppgaven nå å redde liv. Det er ikke kjent hvor mange som var om bord.



- Thames Valley-politiet er nå på stedet for en flyulykke i nærheten av Waddersdon nær Aylesbury, opplyser politiet i en pressemelding.



Ifølge Telegraph fryktes det at flere liv har gått tapt.

Krasjet skal ha skjedd på eller like ved eiendommen til herregården Waddesdon, og avisen melder at vrakrester skal være spredd utover. Brannvesenet skal ha tatt i bruk droner fo rå lete etter overlevende.

Store mannskaper fra omliggende brannvesen er på stedet og bistår øvrig redningsmannskap i arbeidet.

- Et tem sendes nå for å etterforske kollisjonen mellom et fly og et helikopter, opplyser flyhavarikommisjonen, melder BBC.

Omstendighetene rundt sammenstøtet er ikke kjent, det er heller ikke så langt meldt om tap av liv.

Melding om sammenstøtet kom klokken 12.06 lokal tid.

A plane has come down at Waddesdon Hill - currently at scene. More to come as we have it pic.twitter.com/ZLl51n6JnP — Hayley O'Keeffe (@misshoknews) November 17, 2017

Firefighters currently assisting other emergency services at scene of air accident near Waddesdon. Air Accidents Investigation Branch informed. Disruption to road network around Waddesdon likely for the rest of the day — Bucks and MK Fire (@Bucksfire) 17. november 2017

