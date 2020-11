- Folk må forberedes på at koronatiltakene skal være lenge

Vaksinen vil for de fleste være minst et halvt år unna.

OSLO (Nettavisen): Tidligere i år var det et slags håp om at koronakrisen vil være over når 2020 var over.

Det er det ikke lenger noen håp om:

- Befolkningen må gjennom god risikokommunikasjon forberedes på at de generelle tiltakene skal vare lenge, skriver FHI i sin siste risikorapport.

Torsdag annonserte Regjeringen en lang rekke nye tiltak, mens Oslo nå innfører tiltak som nærmer seg det vi hadde i mars og april.

Tror først på store mengder vaksine til sommeren

Det har lenge vært et håp om at flere vaksiner skal kunne bli godkjent før nyttår.

Men etter forsinkelser og innstramming av regelverket, ser håpet nå ut til å være at vaksineutviklerne vil rekke å få analysert sine viktige fase 3-studier før jul.

Hvis disse dataene er positive, vil både amerikanske og europeiske helsemyndigheter vurdere om vaksinene skal få en betinget godkjennelse. Hvor lang tid det vil ta vet man ikke.

I tillegg vil vaksinene måtte bli produsert i store nok mengder. Denne prosessen er allerede i gang, men dette er tidkrevende.

- Sommeren 2021

I et intervju med Nettavisen (se video øverst i saken) sier helsedirektør Bjørn Guldvog følgende om når de tror vaksinen kommer:

- Nå tror vi at vi vil kunne starte denne vaksineringen av de første i Norge på nyåret, men kanskje ikke før i mars/april. Dette er avhengig av godkjenningsprosesser og produksjonskapasitet, sier Guldvog.

- Vi tror at vi fra sommeren 2021 vil ha en større kapasitet til å vaksinere større deler av befolkningen, sier helsedirektøren.

Det er omtrent like langt fremover, som starten av pandemien er bakover i tid.

Ifølge Folkehelseinstituttets risikorapport er det fortsatt svært usikkert hvem som skal bli prioritert:

- Informasjonsbehovet er stort samtidig som det er usikkert når vaksiner blir godkjent, hvilke egenskaper de har, hvilket bruksområde de får, når de blir levert til Norge, og i hvilke mengder de blir levert, skriver FHI.

- FHI vil levere sine foreløpige vaksinasjonsanbefalinger for grupper samt en prioriteringsrekkefølge til Helse- og omsorgsdepartementet i løpet av november. Anbefalingene vil bli oppdatert jevnlig i løpet av de kommende månedene.