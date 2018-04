- Giske mangler ydmykhet og skjønner ikke hva han har gjort

Tidligere Ap-statsråd raser. Giskes comeback vekker stort engasjement.

Kirkens frafall var tema i den direktesendte Debatten i NRK torsdag, men Giskes comeback skapte størst debatt.

For første gang etter #metoo-sakene og sykmeldingsperioden viste han seg på den nasjonale arena. Aps tidligere nestleder og finanspolitiker trakk seg fra de vervene 7. januar.

Ap-ledelsen: - Invitasjon fra NRK til Giske

Dette var også tema for Dagsnytt Atten fredag.

Ap-ledelsen opplyste til NRK at de ikke kunne delta i Dagsnytt Atten forde de var på reise, og presiserte at invitasjonen til Giske gikk direkte til ham fra NRK.

Trond Giske ønsket ikke å stille i debatten om ham selv, men det ville tidligere Ap-statsråd Grethe Fossum, som er knallhard i sin dom.

- Han skulle sagt «nei»!

Grete Fossum nektet å se på Debatten med Giske og er klinkende klar:

Grethe Fossum mener Giske bør tre helt ut av politikken.

- Han skulle sagt «nei takk». Hver gang Giske viser ansiktet sitt på TV, er det en del unge kvinner som føler at han burde vi slutte å se. Han har ikke gjort noe straffbart etter loven, men han har mistet tillit. Han må kunne si nei og vise ydmykhet, mener hun.

- Trengs ikke Giske i stortingsgruppen, Fossum?

- Det kan godt hende han trengs innbyrdes, men i offentligheten bør han si «nei takk». Han mangler ydmyket og skjønner ikke hva han har gjort og bør trekke seg stille og rolig ut som stortingsrepresentant.

Stavrum: - Naturlig at Giske deltar

Sjefredaktør Gunnar Stavrum er helt uenig:

SJefredaktør Gunnar Stavrum deltok i Dagsnytt Atten fra Tønsberg.

- Det er opp til NRK å avgjøre hvem de vil invitere, og jeg gir NRK ros for å ta en selvstendig avgjørelse. Giske er ikke spedalsk, han er innvalgt på Stortinget, skal sitte der i tre år til, så det er naturlig at han deltar i debatter, noe som ogås støttes av Aps fraksjonsleder i familie- og kulturkomiteen, Kari Henriksen, sier Stavrum - og legger til at:

- Hun presiserte dessuten at det er Giskes jobb å delta i debatten. Han er verken ekskludert eller på noen måte gitt munnkurv, derfor er det naturlig at han deltar, mener Stavrum.

Ikke minst er den enkelte redaksjons uavhengighet sentral, ifølge Nettavisens sjefredaktør:

- Det er selvsagt opp til mediene selv å invitere hvem de vil!

Marthinsen: - Jonas burde sagt nei

Selv om invitasjonen kom direkte fra NRK til Giske, mener politisk kommentator Svein T. Marthinsen at Ap-ledelsen burde satt foten ned.

- Det er helt ubegripelig at Ap-ledelsen lar dette passere, sa Marthinsen i Dagsnytt Atten.

- Det er å tråkke på alle de modige, unge kvinnene som har varslet om uønsket seksuell oppmerksomhet, mener han - og sier det er gått altfor kort tid mellom varslersakene og Giskes retur til offentligheten.

Politisk kommentator Svein T. Marthinsen mener det er manglende dømmekraft å la Giske delta. . - Men det er NRK som inviterer, irettesetter Stavrum i Dagsnytt Atten på telefon fra Tønsberg.

Etter Debatten torsdag, var det også mange som hadde behov for å ytre seg på Twitter.

Politisk kommentator Svein T. Marthinsen, var i harnisk:



«Helt ubegripelig at @Arbeiderpartiet lar seg representere av Trond Giske i kveldens #Debatten. Hvorfor stopper du ikke dette, @jonasgahrstore ? #Metoo skulle jo være et veiskille... Dette er å tråkke på ofrene og ture fram som om intet har skjedd,» skrev han på Twitter.

Han ble raskt motsagt av Nettavisen-redaktør Gunnar Stavrum:

. Det er verdt å huske at Trond Giske hverken er anmeldt, etterforsket, tiltalt eller dømt for noe straffbart. Det er Arbeiderpartiet som har vurdert hans handlinger, og som kom til at de ikke var forenlige med å være nestleder i partiet, presiserer han i bloggen «Trond Giske er ikke spedalsk» og minnet om Støres egne ord:



- Han trengs i stortingsgruppa, han trengs i det politiske arbeidet, sa Støre i slutten av januar.

Trond Giske splitter ikke bare partiet, men også partiledelsen.

Nettavisen har vært i kontakt med Giske for en kommentar til saken.

