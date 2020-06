- Håpløst å legge ned politistasjoner i Oslo

Frp ønsker å beholde og utvikle både Stovner og Manglerud politistasjon, mens byrådsleder Raymond Johansen ikke mener det er viktig hvor politiet har kontor i Oslo.

Av Aina Stenersen (Frp), leder i Helse- og sosialutvalget i Oslo bystyre

I Oslo har ungdomskriminaliteten siden det rødgrønne byrådet overtok i 2013 økt med hele 75 prosent.

Bare i 2018 økte antall unge kriminelle gjengangere med 20 prosent ifølge politiets egne tall. Byrådet har kuttet kraftig i forebyggende tiltak for ungdom, og dette har bidratt til å forsinke, og til en viss grad forringe, forebyggende arbeid med utsatt ungdom.

Komplekse Oslo

Regjeringen har styrket Oslo-politiet med flere nye stillinger. Resultatet av disse investeringene lar vente på seg - og det er naturlig. Det tar tid å bygge opp tillit, lokalkunnskap og lokalforståelse for politiet i en kompleks by som Oslo.

Når byrådslederen sier at det ikke betyr noe om hvor politistasjonene i Oslo ligger, viser det liten eller ingen forståelse - og kanskje manglende interesse - for viktigheten av lokal tilstedeværelse, innsats og kompetanse i politiet.

At det kun er et spørsmål om plassering, uten andre sidehensyn, når to lokale politistasjoner skal slås sammen til én stasjon med sentral beliggenhet, blir for enkelt å si av byrådslederen. Poenget er at ved å slå sammen to politistasjoner til én, blir stillingshjemler lyst ut, og relasjoner både internt og eksternt rives opp.

Arbeidsmiljøet på to stasjoner, og lokalkunnskapen til kontaktnettet til de respektive stasjonene, er spesielt sårbare for denne type endring.

Lokalkunnskap er avgjørende

I et område med økende kriminalitet, der politiets lokalkunnskap er avgjørende for at man skal kunne gjøre en best mulig jobb, er det fullstendig ulogisk å flytte og slå sammen to stasjoner til én. Primærutfordringen er at lokalkunnskap, lokalkontakt og politiets lokale tilstedeværelse blir borte.

Det vil ha en samfunnskostnad som Johansen neppe har regnet på.

Vi ber derfor at byrådet på det sterkeste å avslå vedtaket fra Politidirektoratet innen klagefristen som er på åtte uker. Vi trenger både Stovner politistasjon og Manglerud politistasjon i Oslo. Vi ber også byrådet om at videre planer fra Politidirektoratet som berører lokale politistasjoner fremover blir behandlet i Oslo bystyre.