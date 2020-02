Professor i amerikansk politikk skammer seg over Trumps USA. Gallup-undersøkelser viser imidlertid at amerikanerne er mer tilfredse enn på lenge.

Amerikanerne er denne uken godt i gang med prosessen som skal avgjøre hvem som blir landets neste president. Nominasjonsmøtene (caucus) i delstaten Iowa på mandag var selve startskuddet for nominasjonsvalget.

Nominasjonsvalget skal avgjøre hvem som stiller som presidentkandidat for Republikanerne og Demokratene. President Donald Trump har i realiteten ingen utfordrere i eget parti, og stiller dermed til gjenvalg i presidentvalget 3. november.

Demokratene skal imidlertid gjennom en seig prosess for å stemme fram sin kandidat, som blir formelt utnevnt på landsmøtet til sommeren.

Les også: Trump vant med 97 prosent - Biden og Co rammes av kaos

Trump har for tiden vind i seilene etter å ha kommet seg helskinnet gjennom riksrettsprosessen. Riksrettprosessen er riktignok ikke formelt over, men alt tyder på en frifinnelse for Trump. Økonomien i USA går så det suser, noe som er en viktig indikator for hvordan det vil gå for en president som er på gjenvalg.

- Aldri vært så skamfull

Professor emeritus i nordamerikanske studier ved Universitetet i Oslo, Ole Moen, har forsket på amerikansk politikk i mange tiår og har skrevet utallige bøker om amerikanske presidenter. Han omtaler presidentvalget som et skjebnevalg.

- Jeg har holdt på med dette siden 1963, og jeg må si at jeg har aldri vært så skamfull over Amerika som jeg er nå. Hva Republikanerne har tillat ham (Trump red.anm.) å gjøre. De er bare en heiagjeng som har undergravd hele systemet. Det showet som var i Riksretten var så flaut at det var ille. De kaller seg The Grand Old Party. Det er kanskje på tide å slutte med det, sier Moen til Nettavisen.

Les også: Trump tok ikke Pelosi i hånden - hun rev Trumps tale i stykker

Moen, som omtaler seg selv som en kritisk Amerika-venn, er én blant mange kritiske røster som mener Republikanerne har undergravd hele systemet med riksrett ved å la Trump frifinnes for anklager om maktmisbruk og obstruksjon av Kongressen.

Historikere som The Hill har intervjuet, mener riksrettssaken mot Trump kan på sikt føre til økt makt hos den utøvende makt – altså presidenten – i den forstand at Kongressens kontrollmekanismer overfor presidentembetet kan svekkes og at terskelen for tillatt oppførsel hos en president kan bli høyere.

Les også: Hva er riksrettssaken mot Donald Trump?

Polariseringen i amerikansk politikk og Demokratenes dyptgående misnøye med Trump, ble nok en gang tydeliggjort tirsdag kveld, da president Trump skulle holde tale om rikets tilstand (State of the Union).

Presidenten nektet å håndhilse på Demokratens majoritetsleder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, da han skulle opp og tale. Pelosi svarte demonstrativt med å rive i stykker en utskrift av talen i to.

Tror Biden kan slå Trump

Moen sier han ikke ønsker å spekulere på hvem som vinner Demokratenes nominasjonsvalg, og hvem som dermed blir Trumps utfordrer i presidentvalget til høsten. Men han letter likevel litt på sløret.

- Hvis du absolutt skal ha et svar, tror jeg Joe Biden trekker det lengste strået. Ikke minst fordi han fortsatt assosieres med Obama. Særlig den afroamerikanske befolkningen har godhug til ham på grunn av det. Biden er en tradisjonell midtmann i et parti som har gått litt til venstre i denne valgkampen. Derfor kan han også appellere til dem i midten, sier Moen.

(Moen ble intervjuet før resultatene fra Iowa var klare. Etter at 70 prosent av stemmene er telt opp onsdag formiddag, har Pete Buttigieg en klar ledelse med 26,8 prosent oppslutning, mens Biden havner helt nede på 4. plass med 15,4 prosent).

- Tror du Biden har en sjanse til å slå Trump i november, Moen?

- Ja, absolutt. Det verste problemet for Trump, selv om økonomien går bra og holder seg bra ut året, så har han popularitetstall som er langt under femti. Og det har aldri skjedd med en president som er på gjenvalg. De misliker ham til de grader. Hvis de må velge mellom lommeboken og fornuften, kan det være at de velger fornuften, sier Moen.

Tidligere visepresident og Donald Trumps antatte hovedutfordrer Joe Biden.

Lav approval-rating

Trump har i dag en approval-rating, altså andel amerikanere som er fornøyd med innsatsen, på 43,4 prosent. Det viser en gjennomsnittlig måling som det anerkjente nettstedet FiveThirtyEight har gjort basert på flere andre målinger.

Trump, som tiltrådde som USAs president i januar for tre år siden, har en lavere apporval-rating enn det de tre forrige presidentene hadde etter drøyt tre år i Det hvite hus: Barack Obama (46,7 prosent), George W. Bush (50 prosent) og Bill Clinton (48,4 prosent).

Obama, Bush og Clinton hadde imidlertid en approval-rating på over femti prosent da første presidentperiode var overstått, altså etter de fire første årene, på henholdsvis 51,2 prosent, 50,4 prosent og 58,8 prosent.

Amerikanere flest er misfornøyde med innsatsen til president Donald Trump, men de er mer fornøyde med dagens situasjon enn de har vært på lenge, viser nye undersøkelser. Foto: Sarah Silbiger (AFP/NTB Scanpix)

Gallup: Mer tilfredse enn på lenge

En fersk Gallup-måling viser imidlertid at det er 15 år siden sist gang amerikanere var så tilfredse med dagens situasjon i USA som de er nå.

Gallup-undersøkelsen viser at 41 prosent av amerikanerne er tilfredse med dagens situasjon i USA. Dette er fire prosentpoeng høyere enn det historiske gjennomsnittet på 37 prosent, siden Gallup startet med å undersøke graden av amerikanernes tilfredstillelse i 1979.

Det er 15 år siden sist gang andelen nådde 40 prosent. Det skjedde under president George W. Bush’ andre presidentperiode.

Gallup har også utført en undersøkelse hvor de har spurt amerikanere om hva de mener om 27 temaer/saker i dagens USA.

Undersøkelsen viser at godt over majoriteten av amerikanere er fornøyde med den økonomiske situasjonen og den nasjonale sikkerheten, mens føderale skatter og tilgangen på rimelige helsetjenester er temaer amerikanerne er mindre fornøyde med.

På spørsmål om livskvalitet er 84 prosent fornøyde mot 16 prosent misfornøyde. Når det gjelder den økonomiske situasjonen i landet, er 68 fornøyde og 29 misfornøyde.

63 posent er fornøyde med kvinners stilling i landet mot 36 misfornøyde. Andre områder som amerikanere i overvekt er fornøyde med, er: USAs militære styrke og beredskap, innsatsen mot terror, muligheten til å komme opp og fram ved hjelp av hardt arbeid og innflytelsen til organisert religion.

Våpenlover og abortlover

Områder hvor det er utbredt misnøye blant amerikanerne, er blant annet: fordeling av inntekt og rikdom, landets våpenlovgivning, landets maktsystemer og hvor godt de fungerer, størrelsen og innflytelsen til store selskaper, høye føderale skatter, landets abortlover, kvaliteten på utdanning og håndteringen av fattigdom og hjemløse.