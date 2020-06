- Har funnet livreddende medisin mot koronaviruset

Eksperter har funnet et billig og lett tilgjengelig legemiddel som kan redde livet til koronarpasienter som er blitt alvorlig syke.

NEW YORK (Nettavisen): Ifølge eksperter i Storbritannia kan en liten dose med et steroid som kalles deksametason være et gjennombrudd når det gjelder behandlingen av alvorlig syke koronapasienter, melder BBC.

- Dette er det eneste stoffet så langt som har vist seg å redusere dødeligheten - og det reduserer det betydelig. Det er et stort gjennombrudd, sier professor Peter Horby ved University of Oxford, som har ledet forskningen, til BBC.

Den positive koronanyheten er med på å løfte Wall Street på tirsdag. Dow Jones startet opp over 3,3 prosent, noe som fikk president Donald Trump til å juble.

Prøvd på over 2.000 koronapasienter

Ifølge BCC har forskere ved University of Oxford gjennomført en randomisert test der medisinen er blitt prøvd på over 2.000 koronapasienter, skriver NTB.

Steroid-behandlingen som nå viser seg å virke, brukes på de mest alvorlige syke pasientene som får oksygenbehandling, det være seg respirator eller ikke.

BBC skriver at bruken av deksametason reduserte dødsrisikoen med en tredjedel for pasienter som lå i respirator. For de som fikk oksygenbehandling, reduserte det antall dødsfall med en femtedel.

5000 liv kunne ha vært reddet

Forskere antar av rundt 5000 liv i Storbritannia kunne ha vært reddet om dette stoffet hadde vært tilgjengelig og blitt brukt helt i startfasen av pandemien.

BBC skriver også at siden medisinen er så billig, kan den også være til stor hjelp for fattige land som sliter med koronaviruset.

- Vil ta medisinen i bruk umiddelbart

Forskningsresultatene vil bli offisielt publisert i løpet av kort tid, skriver NTB. Deksametason er både forholdsvis billig og lett tilgjengelig, og britiske myndigheter vil ta medisinen i bruk umiddelbart.

Helseminister Matt Hancock sier regjeringen begynte å bygge opp et lager av medisinen etter å ha sett de første tegnene som tydet på at den var effektiv for tre måneder siden, skriver NTB.

I Storbritannia er 296.857 personer nå smittet og 41.736 personer er døde som en følge av koronaviruset.