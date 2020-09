- Her er Donald Trump helt umulig

- Det er dette superfansen til Trump digger, sier USA-ekspert.

NEW YORK (Nettavisen): - Det er egentlig ikke mulig å slå Donald Trump i debatter, sier USA-ekspert Hilmar Mjelde til Nettavisen.

Natt til onsdag norsk tid braker det løs med den aller første TV-debatten mellom president Donald Trump og Demokratenes presidentkandidat Joe Biden i årets presidentkamp.

USA-ekspert Hilmar Mjelde, som er seniorforsker ved forskningsinstituttet NORCE, sier til Nettavisen at Biden har en vrien jobb foran seg.

- Det er egentlig ikke mulig å slå Trump i debatter. Fordi han fornedrer motstanderne, villeder og svarer unnvikende. Hans refleksive svar på all motstand og kritikk er personangrep, sier Mjelde.

- Det er dette superfansen til Trump digger, men samtidig det som gjør at han aldri får noe løft på meningsmålingene. Han er den mest splittende og hatede presidenten siden Andrew Johnson, sier USA-eksperten til Nettavisen.

Tirsdagens TV-debatt er den første av tre presidentdebatter, og skal holdes i Cleveland i Ohio og skal ledes av den respekterte Fox News-TV-ankeren Chris Wallace.

Trump og Biden kommer ikke til å håndhilse på hverandre av hensyn til smittevern, opplyser kilder til Politico. Alle de om lag 70 til 80 tilskuerne i salen kommer til å bli testet for covid-19 i forkant av debatten.

- Biden trenger ikke være Sokrates

- Hvem tror du kommer best ut av debattene?

- Det er ingen objektiv standard for hvem som vinner eller taper. Velgerne ser dette gjennom partibriller. Trump gjør og sier så mye diskvalifiserende uten å betale noen som helst pris for det, sier Mjelde.

- Trump vil forsøke å vippe Biden av pinnen med å angripe sønnen hans. Og Biden vil sikkert bli defensiv, da, sier USA-eksperten Hilmar Mjelde om den kommende TV-debatten. Foto: Montasje: Brendan Smialowski/AFP/Amr Alfiky/The New York Times v

- Biden trenger ikke være Sokrates. Som med Bush i 2000, så er forventningene til Biden så lave at det skal lite til for å gjøre et godt inntrykk. Så lenge han ikke har noen «seniorøyeblikk», vil han få positiv mediedekning, sier USA-eksperten.

Mjelde sier at den konvensjonelle visdommen er at man må fremstå som et lederemne.

- Presidenten skal også argumentere for kontinuitet, motkandidaten for skifte og forandring. Dette er vanskeligere når begge er så godt kjent, sier han.

- Biden er ikke er så kvikk som han var

- Hva er svakhetene og styrkene til Biden på TV og i debatter?

- Biden er en ujevn debattant: Biden er ikke så god til å svare for seg som for eksempel Louisiana-senator John Kennedy eller South Carolina-senator Lindsey Graham. Når han prøver å høres engasjert ut, høres han sint ut.

- Men som Bill Clinton fremstår han som empatisk og folkelig. Det er likevel klart at han ikke er så kvikk som han var, om en sammenligner debattene mot Palin i 2008 og Ryan i 2012 med primærvalgkampdebattene 2020, sier Mjelde.

- TV-debattene kan være avgjørende

Tror du disse TV-debattene vil få stor påvirkningskraft og vil kunne endre mye?

- Debattene kan være avgjørende i veldig jevne valgkamper hvor et lite antall velgere kan svinge resultater i den ene eller andre retningen, som i 1960, 1976, 1980 og 2000, sier Mjelde.

- Media jakter etter «soundbytes». Dette er politikk som underholdning – «politainment» - og presidentembetet som skue. Så å si ingenting har endret ståa i valgkampen hittil, foruten pandemien.

-Trump vil angripe sønnen til Biden

- Hva tenker du blir deres strategi og hvilke svake punkter vil de trekke frem hos hverandre?

- Trump vil forsøke å vippe Biden av pinnen med å angripe sønnen hans. Og Biden vil sikkert bli defensiv, da. Makan til infantilisering av en voksen mann (Hunter Biden) har jeg aldri sett før. Skulle tro vi snakket om en 9-årig gutt, ikke en 50-årig gammel mann, sier Mjelde.

- Biden bør gå etter Trump på hans mest såre punkt: den grove embetsforsømmelsen han har utvist i pandemien. Trump kan ikke presidentjobben og har ingen større tanker om en presidents rolle i det politiske systemet og overfor nasjonen.

- Det har vel vært noen TV-episoder på disse debattene gjennom årene som har satt seg hos folk. Hva mener du er det/de beste/verste TV-øyeblikket disse presidentdebattene gjennom tidende?

- Man husker ofte tabbene som ga mye negativ omtale. Gerald Ford som sa at Sovjetunionen ikke dominerte Øst-Europa. De kvikke replikkene til Reagan. Gore som fremstod som en arrogant bedreviter i 2000, da han sukket og himlet med øynene, sier USA-eksperten Hilmar Mjelde til Nettavisen.

