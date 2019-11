- Hillary, hvordan tok du egentlig livet av Jeffrey Epstein?

- Ærlig talt, så vet jeg ikke hva jeg har gjort for å gjøre folk så irritert, sier Hillary Clinton.

NEW YORK (Nettavisen): Et intervju av Hillary Clinton, gjort av komikeren Trevor Noah på «The Daily Show», har i helgen gått sin seiersgang i USA.

I intervjuet blir den tidligere presidentkandidaten Hillary Clinton på ironisk vis spurt hvordan hun tok livet av mangemilliardæren Jeffrey Epstein, som i sommer tok sitt eget liv på en celle i USA.

Les også: Epstein-dødsfall: - Bevisene peker mot drap

- Hillary, jeg må stille deg et spørsmål som har plaget meg i lang tid. Hvordan tok du egentlig livet av Jeffrey Epstein? spør Trevor Noah i intervjuet, til massiv latter fra salen, og Clinton selv.

Før Hillary Clinton får svart, fortsetter Noah.

- Jeg spør fordi du har ikke makten, men likevel har du all makt. Jeg må forstå hvordan du gjør det du gjør. Fordi det ser ut som du står bak alt som er ondt og galt, men likevel bruker du det ikke til å bli president? Hva er din plan? spør Noah.

- Vel sier Hillary, før Trevor Noah bryter inn igjen.

- For å være helt ærlig, så vet jeg ikke hva jeg har gjort for å gjøre dem så irritert, sier Hillary Clinton. Foto: The Daily Show

- Men for å være helt ærlig, hvordan føles det å være høyresidens «busemann»?

- Det er en konstant overraskelse. Tingene de sier, og nå er det på steroider - siden det er online, er så latterlige og bortenfor en hvilken som helst fantasi jeg kunne hatt. Og likevel er de så fast bestemt på å legge frem disse gale ideene og teoriene. For å være helt ærlig, så vet jeg ikke hva jeg har gjort for å gjøre dem så irritert, sier Hillary Clinton.

Les også: Sex, løgner og videotape – så skitten er amerikansk politikk

- Men, mange personer lever av å komme med slike konspirasjonsteorier. Jeg er blitt vant med det, det har pågått i mange år, sier Clinton.

«Er Hillary klar for et løp mot Det hvite hus?»

Med i studio på «The Daily Show» var også datteren Chelsea Clinton. Hun og moren er for tiden på rundreise i USA for å promotere boken de har skrevet sammen, «The Book of Gutsy Women».

Det har lenge blitt spekulert i om Hillary Clinton vil kaste seg inn i kampen om å bli demokratenes presidentkandidat.

Avisen The Guardian skriver mandag at bokturneen og de tallrike TV-intervjuene Hillary Clinton nå gjør, ligner på en en kampanje.

- Ett år før presidentvalget, så ser dette ut som en kampanje, det høres ut som en kampanje, men det er ikke en kampanje. I alle fall ikke så vidt noen vet, skriver avisen, under tittelen «Innsatsen er høy; er Hillary klar for et løp mot Det hvite hus?»

Med i studio på The Daily Show var også datteren Chelsea Clinton. De to er for tiden på rundreise i USA for å promotere boken de har skrevet sammen, «The Book of Gutsy Women». Foto: The Daily Show

USA-ekspert Hilmar Mjelde har tidligere overfor Nettavisen gitt uttrykk for at han tror at Hillary Clinton ikke kommer til å stille.

- Tiden har løpt fra Clinton. Hun ble politisk avskiltet etter 2016. Hun innser det også, og kommer heller ikke til å stille, uttalte Mjelde til Nettavisen for kort tid siden.

Les: USA-ekspert: - Hillary Clinton er politisk tonedøv

Disse tre kjemper om Demokrat-seieren

Mjelde sier til Nettavisen at presidentkampen på demokratisk side nå står mellom tre kandidater.

- Nominasjonsracet pleier å koke ned til to hovedkonkurrenter. En «underdog» som kommer gradvis i siget mot en forhåndsfavoritt. Forhåndsfavoritten er typisk den mest moderate, som Al Gore eller Mitt Romney. Iblant er underdogen den mest moderate, som Bill Clinton, John Kerry og John McCain - og, faktisk, Donald Trump om vi sammenligner ham med Ted Cruz. Noen ganger er begge ganske moderate, som Hillary Clinton og Obama, sier Mjelde.

- Det er usikkert hvilken av disse kombinasjonene vi vil se i år, men det synes klart at det nå står mellom tre stykker; Elizabeth Warren, Joe Biden og Pete Buttigieg. Racet a la 2004 og 2008, der Kerry og McCain gjenoppsto fra de politisk døde og vant, er unntakene, sier Mjelde.

USA-ekspert Hilmar Mjelde mener den demokratiske kampen nå står mellom disse tre; Joe Biden, Elizabeth Warren og Pete Buttigieg. Foto: REUTERS/Shannon Stapleton

USA-eksperten sier at det er sentralt at Warren og Buttigieg nå øker i delstatene som stemmer først.

- Det lover veldig godt for begge - det som skjer i Iowa og New Hampshire blir alltid avgjørende for fortsettelsen. Det viser all erfaring siden primærvalgsystemet ble innført i 1972. De nasjonale meningsmålingene betyr lite i et nominasjonsvalg, sier Mjelde.

- Warren kan ha redusert sine sjanser

Nylig la en av kandidatene, Elizabeth Warren, frem sin plan for hvordan hun ville bruke 20.000 milliarder dollar på helse, om hun kom til makten.

- Warrens helseplan kan tydeliggjøre det interne valget mellom en moderat og en radikal. Tonen pleier å skjerpes internt utover høsten. Vi ser nå Buttigieg og Biden gå klarere etter Warren, sier Mjelde. Han er ikke overbevist om at det var så lurt av Warren å gå ut med dette.

- Jeg tror Warren kan ha redusert sine sjanser i hovedvalget nå. Planen er godt utenfor den politiske mainstreamen. Hun innrømmet at reformen kunne koste to millioner jobber. Det overrasket meg at hun formulerte seg slik - det minner om Hillarys uttalelse om å ta jobben fra gruvearbeiderne i 2016, sier Mjelde.

- AOCs støtte til Bernie har ikke stor effekt

En fjerde kandidat til president billetten hos demokratene, er Bernie Sanders, som for kort tid siden måtte ta en pause i valgkampen som følge av et hjerteinfarkt.

Han fikk nylig offentlig støtte i valgkampen av det politiske stjerneskuddet Alexandria Ocasio-Cortez (30), også bare kalt AOC. Men Mjelde tror ikke dette gir nok effekt til at Sanders kan nå opp i presidentkampen.

- AOCs støtte til Bernie har ikke noen stor effekt, fordi den kom fra hans egen fløy. Støtteerklæringer betyr mest om de kommer fra motsatt fløy og/eller partielitene. Da kan de signalisere at en kandidat er i ferd med å samle partiet. Så er ikke tilfelle med Bernie, mener Mjelde.

Det politiske stjerneskuddet Alexandria Ocasio-Cortez, også bare kalt AOC, ga nylig Bernie Sanders sin støtte. Men USA-eksperten Hilmar Mjelde tror ikke dette gir nok effekt til at Sanders kan nå opp i presidentkampen. Foto: AP Photo/Mary Altaffer

- Beto er valgkampens store skuffelse

Fredag ble det også kjent at demokraten Beto O’Rourke trekker seg fra kappløpet om å bli partiets presidentkandidat i 2020-valget. Han trekker seg på grunn av mangel på penger og støtte fra folket.

- Beto er valgkampens store skuffelse. Han minner om en annen forhåndsfavoritt som prydet magasinforsidene: John Edwards. Men det ble opp som en løve og ned som en skinnfell, sier Mjelde.

USA-eksperten mener Betos store svakhet var at han manglet et budskap.

- Etter hans sterke senatsrace i fjor falt han for medianarrativet om seg selv som politisk rockestjerne. Men så var ikke nok gjennomtenkt budskap og substans. Han ble litt som Marco Rubio, hvis 2016-valgkamp fortonet seg ganske likt, sier Mjelde.

- Beto er valgkampens store skuffelse. Det ble opp som en løve og ned som en skinnfell, sier Hilmar Mjelde, her avbildet sammen med Beto i september i år. Foto: Privat

- Beto gjorde også noen uforståelige strategiske valg, som å unngå media i et misforstått forsøk på å vise ydmykhet og møte kritikken om selvopptatthet. Samtidig er Beto den jeg har endret mest oppfatning av i positiv retning, sier Mjelde.

- Jeg synes også først det ble for mye ablegøyer og påfunn, og lite substans. Men jeg møtte ham i september, og han gjorde et svært godt inntrykk. Han var veldig hyggelig, tidig og sympatisk, og fremstod som oppriktig engasjert. Han er ung og kan komme tilbake. Han har et vinnende vesen, men han må lære av sine mange 2020-feil. Reagan lyktes jo først på tredje forsøket, sier USA-eksperten til Nettavisen.

- Samtidig er min egen erfaring med ham symptomatisk for en av hans svakheter: hans karisma i små forsamlinger ser foreløpig ikke ut til å skinne gjennom på TV. Og han er en dårlig debattant, sier Mjelde, som legger til at Beto også manglet et skikkelig valgkampapparat.

- En godt utbygget valgkamporganisasjon for å understøtte kandidaten er en avgjørende viktig ressurs. Warren, Buttigieg og Sanders har derimot det, og det er en veldig stor del av grunnen til at de er på topp. Bidens er ikke like god, men han kan surfe litt på sin visepresident-fortid, som gjør at velgerne kjenner han godt fra før, sier Mjelde til Nettavisen.

- Beto trodde han var en ny JFK, men det er Warren som har forberedt seg som JFK. Hennes pleie av partiet ligner på forarbeidet JFK gjorde de siste par årene før 1960-valget, sier USA-eksperten Hilmar Melde. Foto: Justin Sullivan/Getty Images/AFP

- Warren har forberedt seg som JFK

USA-eksperten viser også til at Beto tapte senatsvalget i 2018, men at hanm ble behandlet som om han vant det.

- Media, godt hjulpet av Oprah og Obama, heiet fram Betos presidentkandidatur. Men han uten at han hadde forberedt seg for det. Warren, derimot, får nå betalt for sine to år med uglamorøst forhåndsslit, sier Mjelde.

- Beto trodde han var en ny JFK, men det er Warren som har forberedt seg som JFK. Hennes pleie av partiet ligner på forarbeidet JFK gjorde de siste par årene før 1960-valget, sier USA-eksperten Hilmar Melde.

Her kan du se hele intervjuet med Hillary Clinton på The Today Show.