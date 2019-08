President Donald Trumps personlige assistent, Madeleine Westerhout (28), trekker seg med umiddelbar virkning.

NEW YORK (Nettavisen): Nyheten om at den unge assistenten trekker seg, kommer samtidig med beskyldninger om at hun skal ha lekket informasjon om Trump og familien til pressen.

Ifølge New York Times skal Donald Trump ha funnet ut av den unge assistenten skal ha delt personlige detaljer om Trump og familien i forbindelse med at de bodde på hotell nær Trump National Golf Club Bedminster i begynnelsen av august i år.

Golfklubben ligger i New Jersey, en drøy times kjøretur vest for Manhattan.

Westerhout skal også ha delt informasjon om andre operasjoner fra Det hvite hus, melder CNN.

Slipper ikke inn i Det hvite hus

New York Times skriver at hun trakk seg på torsdag, men det var først på fredag t nyheten ble kjent. Ifølge avisen er hun fra nå å anse som en «separated employee» - og de skriver at hun på fredag ikke vil slippe inn i Det hvite hus.

Det var i forbindelse med at president Donald Trump og familien var på ferie ved Bedminster nylig, at lekkasjen skal ha funnet sted.

Madeleine Westerhout (28) har vært svært anonym i media, men har vært med i staben til Donald Trump helt siden starten av hans presidentskap. Foto: Facebook/Madeleine Westerhout

I forbindelse med en middag på Embassy Suites hotel i Berkeley Heights, New Jersey, skal 28-åringen ha delt privat informasjon med flere reportere «off the record» og skal ikke ha opplyst om at denne informasjonen var nettopp det, «off the record», ifølge kilder CNN har vært i kontakt med.

De melder også at det var en reporter som skal ha gått med disse opplysningene til Det hvite hus.

Westerhout har vært med siden starten

Trump har hatt et svært nært samarbeid med Westerhout, hennes kontor lå like foran Det ovale kontor.

At hun delte privat informasjon om Trumps familie, skal derimot ha vært så ille at Trump bestemte seg for at hun måtte gå.

Madeleine Westerhout har vært svært anonym i media, men har vært med i staben til Donald Trump helt siden starten av hans presidentskap.

28 åringen Madeleine Westerhout har ikke alltid vært så begeistret for presidenten. Westerhout skal angivelig ha brutt sammen i gråt da Donald Trump ble valgt til president i 2016. Foto: Twitter: Madeleine Westerhout @madwest45

- Brøt sammen i gråt da Trump ble president

Men 28 åringen har ikke alltid vært så begeistret for presidenten. Westerhout skal angivelig ha brutt sammen i gråt da Donald Trump ble valgt til president i 2016.

Men Madeleine Westerhout er på langt nær den første som trekker seg eller som får sparken av Donald Trump. En oversikt laget av New York Times viser at over 50 personer har fått sparken eller har trukket seg siden Trump ble president.