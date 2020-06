- Hundrevis av barn kan ha dødd av covid-19 i dette landet

Landet har trolig den høyeste koronadødeligheten blant barn i verden.

Eksperter over hele verden har uttalt at barn og unge ser ut til å rammes i liten grad av covid-19, sykdommen som forårsakes av koronaviruset.

I Indonesia er det imidlertid mistanke om at flere hundre barn kan ha dødd av covid-19, melder Reuters.

Ifølge de offisielle tallene var det 2000 koronarelaterte dødsfall i Indonesia fram til 22. mai. Av disse var det 28 barn under 18 år, kommer det fram i et offisielt dokument fra landets helsedepartement som Reuters har fått tilgang til.

Les også: Sverige: - Det høyeste antallet nye smittetilfeller på et døgn

Det utgjør 2,1 prosent av det totale dødstallet i det sørøstasiatiske landet, noe som også er en høy andel sammenlignet med andre land.

Derimot har Reuters referert til et langt høyere tall for mistenkte koronadødsfall blant barn i Indonesia, som også stammer fra det samme offisielle helsedokumentet.

- 380 mistenkte dødsfall

Nyhetsbyrået henviser til 380 dødsfall blant 7152 barn som er kategorisert som mistenkte koronatilfeller.

Det innebærer at barna er «pasienter under overvåking» med alvorlige koronasymptomer. Tester har ikke klart å påvise smitte blant de aktuelle barna, men det er heller ingen annen forklaring på koronasymptomene, skriver Reuters.

Nyhetsbyrået siterer en høytstående tjenestemann i det indonesiske helsedepartementet, Achmad Yurianto, som sier indonesiske barn er fanget i en «ond spiral» av underernæring, anemi (blodmangel) og mangel på helsetjenester. Dette gjør barna spesielt sårbare for covid-19.

- Dårlig ernæring påvirker barns immunitet, sier barnelege og ekspert på respirasjonsmedisin, Nastiti Kaswandani, til Reuters.

The Australian skriver også at Indonesia har en langt høyere koronadødelighet blant barn enn andre land.

Les også: Tredobling i antall koronasmittede i Oslo

- Covid-19-risikoen for barn er reell

Den indonesiske barnelegeforeningen sier at de offisielle tallene skjuler det virkelige omfanget av koronadødsfall blant barn i landet, og at det store tallet på mistenkte koronadødsfall blant barn kan bety at det faktiske dødstallet er mange ganger høyere enn det offisielle tallet.

President for Barnelegeforeningen, Aman Pulungan, sier at 160 barn har dødd mens de har blitt overvåket for mistanke om covid-19-sykdom.

- I utgangspunktet er den generelle antagelsen at barn har ingen eller veldig liten risiko, men våre tall viser åpenbart at covid-19-risikoen for barn er til stede og reell. Kanskje oppfattelsen om at covid-19 ikke rammer barn ble etablert mens man så på land med bedre helsevesen, sier Aman Pulungan til The Australian.

Indonesia har bare tre leger per 100.000 innbyggere, skriver samme avis.

Les også: Sverige: Snart 50.000 smittetilfeller - trapper opp prøvetakingen



- Mangel på intensivplasser for barn

Indonesiske eksperter trekker fram dårlig sykehuskapasitet og dårlig tilgjengelighet på intensivplasser for barn som en medvirkende årsak til den antatt høye koronadødeligheten blant indonesiske barn.

Helsemyndighetene i landet avviser at sykehuskapasiteten er sprengt. Barnelege Dominicus Husada opplyser imidlertid til Reuters at han jobbet på et sykehus på Øst-Java som ikke hadde respiratorer for barn. En elleve år gammel gutt døde på sykehuset av koronaviruset i mars måned.

Et annet eksempel som nyhetsbyrået trekker fram, er en far som mistet sin ni måneder gamle gutt til korona på et sykehus på øya Lombok, som ikke hadde noe intensivavdeling for barn.

- Hvis sant skal sies, hadde sykehuset hatt bra nok fasiliteter, ville han trolig ha overlevd, sier faren Iyansyah.

Indonesia er det fjerde største landet i verden med sine 270 millioner innbyggere. Ifølge tall fra Worldometer har landet drøyt 35.000 påviste smittetilfeller og 2000 dødsfall torsdag.

Les også: Nordmenn trosser UDs reiseråd: Flere utsolgte fly til Syden i sommer

Svært få dødsfall blant barn

I verden for øvrig er det svært få tilfeller av registrerte koronadødsfall blant barn. Covid-19 rammer hovedsakelig de eldre aldersgruppene verst, og snittalderen for dødelighet er svært høy.

Ifølge den ferskeste ukesrapporten til Folkehelseinstituttet, er det varslet 239 covid-19-assosierte dødsfall i Norge til Folkehelseinstituttet. Gjennomsnittsalderen på de døde er 82 år, hvor av den yngste pasienten var 41 år, mens den eldste var 104 år. Medianalderen er 84 år.