- Hva er det Hillary Clinton egentlig holder på med?

CNN-redaktør stusser over hva den tidligere presidentkandidaten Hillary Clinton egentlig holder på med.

NEW YORK (Nettavisen): I en fersk kommentar setter CNN-redaktøren Chris Cillizza spørsmålstegn ved hva Hillary Clinton egentlig holder på med, etter at hun denne uken stilte opp i et intervju med BBC.

På spørsmål om hun vil stille som presidentkandidat i forbindelse med valget, svarte Hillary Clinton nemlig følgende:

- Jeg, som jeg sier, vil aldri, aldri, aldri si aldri. Og jeg kan bare fortelle dere at jeg er under et enormt press fra mange som ber meg vurdere det, men i dette øyeblikket jeg nå sitter her i studio, så er det så absolutt ikke min plan, sier Hillary Clinton til BBC.

- Dette er jo ikke et nei!

- Dette er jo ikke et nei! Det er ikke engang i nærheten! påpeker CNN-redaktøren Cillizza i sin kommentar.

Han spør seg derfor om hvorfor Clinton uttaler seg som hun gjør. Selv tror ikke CNN-redaktøren at Hillary Clinton kommer til å stille til valg, men han mener også det er gode grunner til at Clinton ikke avviser det fullstendig.

Les også Jill Biden raser over at Donald Trump angriper stesønnen hennes

Han har tre hovedteorier om hvorfor Hillary Clinton later til å holde døren åpen for en ny runde som presidentkandidat:

1. Ved å ikke avvise fullstendig at hun skal stille, viser Hillary Clinton supporterne som støtter henne, og som ber henne om å stille, at hun ikke ignorerer dem totalt.

Les også: Tidligere Hillary Clinton-rådgiver: - «Wow, feltet er svakt, jeg kunne komme meg inn»

2. Hillary Clinton og datteren Chelsea Clinton har nettopp vært gjennom landet på en stor bokturne i USA, og intervjuet med BBC i London var også en del av denne turneen. CNN-redaktøren mener Hillary Clinton holder interessen rundt boken, og salget, oppe ved å holde mulighetene for et presidentvalg åpent.

3. Hillary Clinton har tidligere uttalt at hun ønsker å ha en relevant nasjonal stemme. Og den beste måten å opprettholde denne posisjonen på, er å bevare inntrykket om at hun kan ende opp som en deltaker som kommer sent inn i presidentkampen.

CNN-redaktøren sier likevel at han tror det er særdeles usannsynlig at Hillary Clinton stiller til valget.

- Men det at hun holder denne døren åpen så lenge hun kan, er rett og slett god business for den tidligere utenriksministeren, skriver Chris Cillizza.

Les: USA-ekspert: - Hillary Clinton er politisk tonedøv

President Donald Trump var på torsdag ute og jublet på Twitter over de stadige nye børsrekordene som kommer i USA. Foto: SAUL LOEB / AFP

Trump jubler over børsrekord

President Donald Trump var på torsdag ute og jublet på Twitter over de stadige nye børsrekordene som kommer i USA. Onsdag satte Dow Jones ny rekord, noe som Disney blant annet var med å bidra til, etter at det ble kjent at selskapet hadde solgt 10 millioner abonnenter til Disney+ samme dag som lanseringen fant sted.

- Satte ny rekord igjen på New York Stock Market i går, for 20. gang i år, med STORT potensiale for fremtiden. Det er i USA det skjer. Selskaper og arbeidsplassene kommer tilbake som aldri før, skriver Trump på Twitter torsdag.

Torsdag er det en svak nedgang på Wall Street, men MarketWatch skriver at det er en grunn til at børsen fortsetter å gå oppover, til tross for riksrettsprosessen mot Donald Trump.

- For at det skal få noen innvirkning på børsen, så må det komme ny informasjon. På dette tidspunktet har det lekket ut nok informasjon, slik at markedet allerede forutsetter en riksrett, så det er ikke så mye nytt som kunne skje for å forandre det synet. Det er allerede priset inn, sier Brad McMillan, investeringsansvarlig i Commonwealth Financial Network til MarketWatch.

USAs fungerende ambassadør til Ukraina, William Taylor, forklarte seg under onsdagens åpne høring i riksrettsgranskningen mot president Donald Trump. Foto: AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

- Trumps mål var å etterforske Biden

Trumps hyllest av aksjemarkedet kommer dagen etter at de offentlige og TV-overførte høringene startet i Washington. Onsdag leverte USAs Ukraina-ambassadør William Taylor en oppsiktsvekkende forklaring om en til nå ukjent telefonsamtale om Donald Trumps samtale med Ukrainas president.

I sin forklaring var Taylor tydelig på at Donald Trumps hensikt var å granske Joe Biden, og i sin forklaring beskrev også ambassadøren en irregulær diplomatisk kanal.

Les mer: USAs Ukraina-ambassadør: Trumps mål var å etterforske Biden

- Presidenten misbrukte sin makt og krenket sin ed med å true med å holde igjen militær bistand og et møte i Det hvite hus, i bytte mot etterforskning av sin politiske rival - et helt klart forsøk fra presidenten på å gi seg selv en fordel i valget i 2020, uttalte Nancy Pelosi i Washington torsdag kveld norsk tid. Foto: AP Photo/J. Scott Applewhite

- Trump misbrukte sin makt

Lederen i Representantenes hus, demokraten Nancy Pelosi, uttalte på torsdag at høringene på onsdag «bekrefter bevisene om bestikkelse», melder New York Times.

- Presidenten misbrukte sin makt og krenket sin ed med å true med å holde igjen militær bistand og et møte i Det hvite hus, i bytte mot etterforskning av sin politiske rival - et helt klart forsøk fra presidenten på å gi seg selv en fordel i valget i 2020, uttalte Pelosi i Washington torsdag kveld norsk tid.

Les også - Det må komme noe knusende mot Trump

På fredag skal USAs tidligere ambassadør til Ukraina, Marie Yovanovitch, vitne. Hun ble brått fjernet fra stillingen tidligere i år, angivelig fordi hun ikke ville spille på lag med Giuliani. Amerikanske diplomater har sagt at hun ble behandlet «dårlig» av Trump-administrasjonen.

Les også: Ny analyse: - Donald Trump vinner presidentvalget enkelt